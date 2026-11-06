Ingredience
Postup
- Vejce vyšleháme s cukrem do husté pěny. Pak pomalu za stálého šlehání přilijeme olej a znovu vyšleháme do husté pěny. Ořechy nasekáme najemno a společně s nastrouhanou mrkví vmícháme do pěny. Nakonec vsypeme prosátou mouku s kypřicím práškem, sodou a kořením. Těstem naplníme formu na chlebíček (o rozměru 23x13x8 cm) vymazanou tukem a vysypanou polohrubou moukou. Pečeme v předehřáté troubě při 170 °C asi 45 minut.
- Po upečení necháme krátce vychladnout ve formě a poté vyklopíme. Následně necháme vychladnout na mřížce úplně. Mrkev očistíme a škrabkou na zeleninu nakrájíme tenké proužky po celé délce mrkve. Vodu s citrónovou šťávou a cukrem přivedeme k varu. Přidáme plátky mrkve a krátce povaříme. Mrkev v nálevu necháme vychladnout a poté vyjmeme. Na savém papíře plátky mrkve osušíme.
- Smetanu vyšleháme s vanilkovým cukrem do tuha a naneseme na povrch vychladlého chlebíčku. Z plátků mrkve stočíme růžičky a ozdobíme povrch chlebíčku. Nakonec posypeme nasekanými pistáciemi a dozdobíme bylinkami.