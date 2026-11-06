Mrkvový chlebíček: Vláčný moučník s nadýchanou šlehačkou a pistáciemi

1 hodnocení (4,0)

Dopřejte si neuvěřitelně vláčný mrkvový chlebíček, který v sobě snoubí jemnou chuť koření a křupavých pistácií. Ozdobený nadýchanou šlehačkou a efektními růžičkami z kandovaných mrkvových plátků vypadá jako z té nejlepší cukrárny a zaručeně oslní každou návštěvu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Těsto:

Dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    311 KCal

    14 %

    13 %

  • Energie

    1299 KJ

    14 %

    13 %

  • Sacharidy

    28,1 g

    32 %

    28 %

  • Vláknina

    2,0 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    4,2 g

    7 %

    6 %

  • Tuky

    20,0 g

    31 %

    29 %

  • nasycené

    4,6 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vejce vyšleháme s cukrem do husté pěny. Pak pomalu za stálého šlehání přilijeme olej a znovu vyšleháme do husté pěny. Ořechy nasekáme najemno a společně s nastrouhanou mrkví vmícháme do pěny. Nakonec vsypeme prosátou mouku s kypřicím práškem, sodou a kořením. Těstem naplníme formu na chlebíček (o rozměru 23x13x8 cm) vymazanou tukem a vysypanou polohrubou moukou. Pečeme v předehřáté troubě při 170 °C asi 45 minut.
  2. Po upečení necháme krátce vychladnout ve formě a poté vyklopíme. Následně necháme vychladnout na mřížce úplně. Mrkev očistíme a škrabkou na zeleninu nakrájíme tenké proužky po celé délce mrkve. Vodu s citrónovou šťávou a cukrem přivedeme k varu. Přidáme plátky mrkve a krátce povaříme. Mrkev v nálevu necháme vychladnout a poté vyjmeme. Na savém papíře plátky mrkve osušíme.
  3. Smetanu vyšleháme s vanilkovým cukrem do tuha a naneseme na povrch vychladlého chlebíčku. Z plátků mrkve stočíme růžičky a ozdobíme povrch chlebíčku. Nakonec posypeme nasekanými pistáciemi a dozdobíme bylinkami.

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Před stáčením do tvaru růžičky nechte proužky mrkve na papírové utěrce opravdu důkladně oschnout, aby na šlehačce neklouzaly a dobře držeji svůj tvar.

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