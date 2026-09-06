Ingredience
Postup
- Droždí rozmícháme s polovinou vlažného mléka, lžící cukru a lžící mouky. Na teplém místě necháme vzejít kvásek.
- Zbylý cukr, prosátou mouku, žloutky, vanilkový cukr, nastrouhanou kůru z omytého citronu, zbylé vlažné mléko a vykynutý kvásek částečně promícháme, poté přidáme vlažné rozpuštěné máslo.
- Vypracujeme vláčné řidší těsto, které necháme na teplém místě asi 30 minut kynout. Poté těsto zlehka propracujeme a necháme dalších 30 minut kynout. Po vykynutí ho rozdělíme přibližně na 30 dílků a rozmáčkneme na placičky.
- Tvarohovou náplň připravíme smícháním tvarohu s cukrem, vejcem, vanilkovým cukrem a rozinkami. Na těsto dáme lžičku tvarohové náplně a zabalíme do kuličky.
- Připravené kuličky rozložíme na plechy a necháme 15 minut kynout. Poté prsty vymáčkneme důlek, okraje těsta potřeme rozšlehaným vejcem a střed vyplníme povidlovou náplní. Z mouky, cukru a másla připravíme drobenku, kterou nasypeme na povidla. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 20 minut. Po upečení přendáme na kovovou mřížku a necháme vychladnout.