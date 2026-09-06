Moravské koláče s drobenkou: Kynuté koláče s tvarohem a povidly

1 hodnocení (4,0)

Kynuté těsto, tvarohová náplň, povidla a máslová drobenka – přesně tak vypadají tyto klasické moravské koláče. Příprava sice vyžaduje trochu času kvůli kynutí, ale výsledkem jsou měkké koláče s bohatou náplní a křupavou drobenkou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

bez kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

30 PORCE +

Na těsto:

Na tvarohovou náplň:

Na povidlovou náplň:

Na drobenku:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    183 KCal

    8 %

    8 %

  • Energie

    765 KJ

    8 %

    8 %

  • Sacharidy

    25,4 g

    29 %

    25 %

  • Vláknina

    1,0 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    4,3 g

    7 %

    6 %

  • Tuky

    6,7 g

    10 %

    10 %

  • nasycené

    3,8 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Droždí rozmícháme s polovinou vlažného mléka, lžící cukru a lžící mouky. Na teplém místě necháme vzejít kvásek.
  2. Zbylý cukr, prosátou mouku, žloutky, vanilkový cukr, nastrouhanou kůru z omytého citronu, zbylé vlažné mléko a vykynutý kvásek částečně promícháme, poté přidáme vlažné rozpuštěné máslo.
  3. Vypracujeme vláčné řidší těsto, které necháme na teplém místě asi 30 minut kynout. Poté těsto zlehka propracujeme a necháme dalších 30 minut kynout. Po vykynutí ho rozdělíme přibližně na 30 dílků a rozmáčkneme na placičky.
  4. Tvarohovou náplň připravíme smícháním tvarohu s cukrem, vejcem, vanilkovým cukrem a rozinkami. Na těsto dáme lžičku tvarohové náplně a zabalíme do kuličky.
  5. Připravené kuličky rozložíme na plechy a necháme 15 minut kynout. Poté prsty vymáčkneme důlek, okraje těsta potřeme rozšlehaným vejcem a střed vyplníme povidlovou náplní. Z mouky, cukru a másla připravíme drobenku, kterou nasypeme na povidla. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 20 minut. Po upečení přendáme na kovovou mřížku a necháme vychladnout.

Kuchyňská kalkulačka

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Po vytvarování nechte koláče ještě před pečením pořádně nakynout, budou pak krásně nadýchané a nebudou po upečení tuhé.

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