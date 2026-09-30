Masové kuličky na kuskusu: Recept se zeleninovým salátem a jogurtovým dipem

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Z mletého masa vytvarujeme malé kuličky, které dochutíme tymiánem, paprikou, česnekem a citronovou kůrou a opečeme dozlatova. Podáváme je s kuskusem promíchaným s čerstvou zeleninou a ořechy a doplníme jednoduchým jogurtovým dipem s pažitkou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    370 KCal

    17 %

    15 %

  • Energie

    1549 KJ

    17 %

    15 %

  • Sacharidy

    38,4 g

    44 %

    38 %

  • Vláknina

    3,8 g

    13 %

    13 %

  • Bílkoviny

    36,5 g

    58 %

    54 %

  • Tuky

    6,6 g

    10 %

    9 %

  • nasycené

    2,0 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso smícháme se solí, pepřem, nasekaným tymiánem, paprikou, stroužkem utřeného česneku a kůrou. Důkladně promícháme a tvarujeme na kuličky, které opečeme na oleji v pánvi dozlatova.
  2. Kuskus uvaříme podle návodu na obalu. Jarní cibulku, papriku, rajčata a okurku nakrájíme na drobné kostičky, promícháme s kuskusem, přidáme nasekané ořechy, sůl a pepř, dle potřeby přimícháme olej.
  3. Jogurt smícháme s nasekanou pažitkou a dle chuti osolíme, podáváme spolu s kuskusem a kuličkami.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Masovou směs před tvarováním kuliček dobře propracujte, budou pak lépe držet tvar a při opékání se nebudou rozpadat.

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