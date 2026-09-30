Ingredience
Postup
- Maso smícháme se solí, pepřem, nasekaným tymiánem, paprikou, stroužkem utřeného česneku a kůrou. Důkladně promícháme a tvarujeme na kuličky, které opečeme na oleji v pánvi dozlatova.
- Kuskus uvaříme podle návodu na obalu. Jarní cibulku, papriku, rajčata a okurku nakrájíme na drobné kostičky, promícháme s kuskusem, přidáme nasekané ořechy, sůl a pepř, dle potřeby přimícháme olej.
- Jogurt smícháme s nasekanou pažitkou a dle chuti osolíme, podáváme spolu s kuskusem a kuličkami.