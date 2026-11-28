Ingredience
Postup
- Oříšky namočíme minimálně na 120 minut do vody. Poté je scedíme a osušíme papírovými utěrkami.
- Z mouky, másla, cukru, špetky soli, rumu a žloutku vypracujeme těsto, které rozdělíme na dvě poloviny a do jedné ještě zapracujeme kakao.
- Oříšky poté rozdělíme na dvě poloviny a každou z nich zapracujeme do poloviny těsta. Z těst poté zvlášť vyválíme válečky o průměru asi 4 cm, které zabalíme do potravinářské fólie a dáme uležet do chladničky, nejlépe přes noc.
- Z válečků ostrým nožem odkrojujeme kolečka o tloušťce asi 1 cm a pokládáme je na plech vyložený pečicím papírem.
- Pečeme v troubě předehřáté na 170 °C asi 15 minut do růžova.
- Cukroví by se mělo nechat uležet alespoň jeden týden.