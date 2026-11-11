Ingredience
Postup
- Vejce se solí a cukrem vyšleháme do pěny. Pak přilijeme zchladlé rozpuštěné máslo a vyšleháme.
- Mouku promícháme s mletým mákem, sodou a kypřicím práškem do pečiva. Sypkou směs zapracujeme do pěny pomocí stěrky střídavě se smetanou (o pokojové teplotě). Nakonec vmícháme rum.
- Hotové těsto nalijeme do formy o průměru cca 21 cm s pečicím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě při 165 °C asi 50 minut. Necháme vychladnout.
- Cukr utřeme s limetkovou šťávou a postupně do emulze vmícháme rozpuštěné máslo. Polevu ihned nalijeme na povrch moučníku a necháme zaschnout. Před podáváním můžeme dozdobit ještě např. plátky limetky.