Makovec s limetkovou polevou: Tradiční český moučník s osvěžujícím twistem

145 hodnocení (4,5)

Spojení jemně mletého máku, nadýchaného těsta provoněného rumem a svěží, lehce kyselkavé limetkové polevy vytváří naprosto dokonalou harmonii chutí. Tento tradiční moučník v moderním kabátě je neuvěřitelně vláčný, skvěle se hodí k odpolední kávě a zaručeně oslní každého milovníka domácího pečení.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 70 min

bez chladnutí a tuhnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Poleva:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    282 KCal

    13 %

    12 %

  • Energie

    1179 KJ

    13 %

    12 %

  • Sacharidy

    22,5 g

    26 %

    22 %

  • Vláknina

    5,0 g

    17 %

    17 %

  • Bílkoviny

    7,5 g

    12 %

    11 %

  • Tuky

    16,0 g

    25 %

    23 %

  • nasycené

    5,4 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vejce se solí a cukrem vyšleháme do pěny. Pak přilijeme zchladlé rozpuštěné máslo a vyšleháme.
  2. Mouku promícháme s mletým mákem, sodou a kypřicím práškem do pečiva. Sypkou směs zapracujeme do pěny pomocí stěrky střídavě se smetanou (o pokojové teplotě). Nakonec vmícháme rum.
  3. Hotové těsto nalijeme do formy o průměru cca 21 cm s pečicím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě při 165 °C asi 50 minut. Necháme vychladnout.
  4. Cukr utřeme s limetkovou šťávou a postupně do emulze vmícháme rozpuštěné máslo. Polevu ihned nalijeme na povrch moučníku a necháme zaschnout. Před podáváním můžeme dozdobit ještě např. plátky limetky.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Limetkovou polevu roztírejte na zcela vychladlý korpus, aby nestékala.

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