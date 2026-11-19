Ingredience
Postup
- Mandle smícháme s prosátým cukrem, 60 g bílků vyšleháme s krupicovým cukrem na pevný sníh, přimícháme zbylé tekuté bílky, moučkový cukr s mandlemi a malinový protlak.
- Hotové těsto naplníme do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a na plechy vyložené pečicím papírem nastříkáme makronky asi 4 cm v průměru. Povrch posypeme mákem a necháme 2 hodiny zaschnout při pokojové teplotě. Pečeme v předehřáté troubě při 150 °C asi 10 minut. Po upečení je necháme vychladnout na pečicím papíře a opatrně odtrhneme.
- Cukr smícháme s 50 ml vody a v kastrůlku na mírném ohni vaříme asi 5 minut. Necháme vychladnout. Mascarpone vyšleháme s cukrovým rozvarem a rozpuštěnou čokoládou. Krém ochutíme mákem. Vychladlé makronky k sobě slepíme krémem připraveným krémem.