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Znáte příběh svatomartinských rohlíků? Upečte si křehké vandrovnice

Petra Burgrová
  4:00
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Svatomartinské rohlíčky | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Každoročně 11. listopadu provází svátek svatého Martina pečená husa, ale také tradiční sladké pečivo zahnuté do tvaru podkovy. V českých a moravských domácnostech ho najdete pod nejrůznějšími lidovými názvy: martiny, roháče, zahýbáky či dokonce vandrovnice.

Proč se jmenují svatomartinské

Svatý Martin byl původně voják a jezdil na koni, odtud také známé lidové přísloví, že „Martin přijíždí na bílém koni“, tedy se sněhem, i když v posledních letech už tomu tak nebývá.

Pečivo se proto tvaruje do podkovy, která odkazuje právě na Martinova koně. Podle lidových pověstí podkova na stole lidem symbolicky přinášela štěstí a ochranu.

Svatomartinské rohlíčky s ořechovou náplní

Svatomartinské rohlíčky s ořechovou náplní

Recept

Střední

65 min

Svatomartinské rohlíčky před pečením potřeme rozšlehaným vejcem, aby získaly krásně zlatavou barvu.

Proč se jim říkalo vandrovnice

Svátek svatého Martina byl v minulosti důležitým mezníkem hospodářského roku. Právě v tomto období končila čeledi sjednaná služba a mnozí čeledíni a děvečky odcházeli hledat nového hospodáře. Na cestu dostávali výslužku v podobě martinského pečiva. Odtud se pro rohlíky vžil také název vandrovnice.

Svatomartinské rohlíčky + stepy

Kynuté svatomartinské rohlíčky

Recept

Střední

80 min

Jak se dělají svatomartinské rohlíčky

Základem bývá kynuté těsto zjemněné máslem, i když se dnes dělají i varianty nekynuté, například z tvarohového těsta. Pečivo se ještě plní vydatnými náplněmi:

NáplňTypické ingredience
MakováMletý mák povařený v mléce, med nebo cukr, strouhaný perník na zahuštění a skořice.
OřechováMleté vlašské či lískové ořechy spařené mlékem, med, moučkový cukr, strouhané perníčky či piškoty a kapka rumu pro vůni.
Povidlová / tvarohováHustá švestková povidla s kořením nebo jemný tvaroh se žloutkem a rozinkami.
Rohlíčky s povidlovou náplní + stepy

Svatomartinské rohlíčky s povidly

Recept

Střední

50 min

Svatomartinské rohlíčky

Recept Svatomartinské rohlíčky

Na těsto

Na náplň

    1. Z rozdrobeného droždí, lžičky cukru, lžíce mouky a trošky vlažného mléka připravíme kvásek a necháme ho vzejít.
    2. Zbylou mouku prosejeme do mísy. Přidáme sůl, zbylý cukr, žloutky, kvásek, zbylé mléko a rozpuštěné máslo. Zaděláme vláčné těsto a necháme ho vykynout.
    3. Mléko na náplň zahřejeme, přidáme mletý mák, cukr a máslo. Vaříme asi 10 minut, zahustíme strouhaným perníkem a necháme vychladnout. Ochutíme skořicí a medem.
    4. Vykynuté těsto rozdělíme na dvě poloviny a každou rozválíme do kulaté placky. Za pomoci rádélka každou placku paprsčitě rozkrájíme na 10 trojúhelníčků.
    5. Na každý trojúhelníček naneseme trochu makové náplně a stočíme ho. Rohlíčky vyskládáme na plech vyložený pečicím papírem a necháme dalších 15 minut nakynout.
    6. Každý rohlíček potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme plátky mandlí a pečeme v předehřáté troubě při 170 °C asi 40 minut dozlatova.
    7. Hotové rohlíčky posypeme moučkovým cukrem a podáváme.

Počet porcí: 20 kusů
Doba přípravy: 60 minut bez kynutí

Martinské makové rohlíčky

Nejlepší svatomartinské rohlíčky

Recept

Lehké

80 min
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