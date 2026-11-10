Znáte příběh svatomartinských rohlíků? Upečte si křehké vandrovnice

Proč se jmenují svatomartinské
Svatý Martin byl původně voják a jezdil na koni, odtud také známé lidové přísloví, že „Martin přijíždí na bílém koni“, tedy se sněhem, i když v posledních letech už tomu tak nebývá.
Pečivo se proto tvaruje do podkovy, která odkazuje právě na Martinova koně. Podle lidových pověstí podkova na stole lidem symbolicky přinášela štěstí a ochranu.
Proč se jim říkalo vandrovnice
Svátek svatého Martina byl v minulosti důležitým mezníkem hospodářského roku. Právě v tomto období končila čeledi sjednaná služba a mnozí čeledíni a děvečky odcházeli hledat nového hospodáře. Na cestu dostávali výslužku v podobě martinského pečiva. Odtud se pro rohlíky vžil také název vandrovnice.
Jak se dělají svatomartinské rohlíčky
Základem bývá kynuté těsto zjemněné máslem, i když se dnes dělají i varianty nekynuté, například z tvarohového těsta. Pečivo se ještě plní vydatnými náplněmi:
|Náplň
|Typické ingredience
|Maková
|Mletý mák povařený v mléce, med nebo cukr, strouhaný perník na zahuštění a skořice.
|Ořechová
|Mleté vlašské či lískové ořechy spařené mlékem, med, moučkový cukr, strouhané perníčky či piškoty a kapka rumu pro vůni.
|Povidlová / tvarohová
|Hustá švestková povidla s kořením nebo jemný tvaroh se žloutkem a rozinkami.
Recept Svatomartinské rohlíčky
Na těsto
- 20 g droždí
- 100 g cukru
- 500 g hladké mouky
- 230 ml plnotučného mléka
- 1 špetka soli
- 3 ks žloutky
- 100 g másla + vejce na pomazání
- 1 hrst plátků mandlí na posypání
- moučkový cukr na posypání
Na náplň
- 100 ml mléka
- 150 g mletého máku
- skořice, med a cukr dle chuti
- 3 lžíce cukru nebo medu
- 15 g másla
- 2 lžíce strouhaného perníku
- Z rozdrobeného droždí, lžičky cukru, lžíce mouky a trošky vlažného mléka připravíme kvásek a necháme ho vzejít.
- Zbylou mouku prosejeme do mísy. Přidáme sůl, zbylý cukr, žloutky, kvásek, zbylé mléko a rozpuštěné máslo. Zaděláme vláčné těsto a necháme ho vykynout.
- Mléko na náplň zahřejeme, přidáme mletý mák, cukr a máslo. Vaříme asi 10 minut, zahustíme strouhaným perníkem a necháme vychladnout. Ochutíme skořicí a medem.
- Vykynuté těsto rozdělíme na dvě poloviny a každou rozválíme do kulaté placky. Za pomoci rádélka každou placku paprsčitě rozkrájíme na 10 trojúhelníčků.
- Na každý trojúhelníček naneseme trochu makové náplně a stočíme ho. Rohlíčky vyskládáme na plech vyložený pečicím papírem a necháme dalších 15 minut nakynout.
- Každý rohlíček potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme plátky mandlí a pečeme v předehřáté troubě při 170 °C asi 40 minut dozlatova.
- Hotové rohlíčky posypeme moučkovým cukrem a podáváme.
Počet porcí: 20 kusů
Doba přípravy: 60 minut bez kynutí