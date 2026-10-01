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Známe zemi, která umí nejlepší pizzu na světě. A Itálie to překvapivě není

Natálie Brabcová
  4:30

Za nejlepší pizzou letos podle žebříčku nemusíte do Itálie. První místo míří překvapivě do Londýna. | foto: Canva

Když se řekne nejlepší pizza na světě, většina lidí by nejspíš tipovala Itálii. Letošní žebříček ale přinesl překvapení a ukázal, že za dokonalým těstem se vyplatí vydat trochu jinam. Kde tedy letos najdete pizzerii, která porazila slavnou italskou konkurenci?

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Nejlepší pizza na světě je letos v Londýně

Když se řekne nejlepší pizza, většina lidí by nejspíš zamířila do Itálie. Jenže podle letošního žebříčku 50 Top Pizza World 2026 je potřeba hledat ještě o něco dál. První místo letos získala londýnská pizzerie Napoli on the Road.

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Za podnikem stojí kuchař Michele Pascarella, který se do Londýna přestěhoval z okolí Neapole už jako devatenáctiletý. V roce 2016 začal s pojízdnou pizzerií. Malou tříkolovou dodávku Piaggio Ape přestavěl na pizzerii s pecí na dřevo a několik let s ní objížděl londýnské trhy a venkovní akce. Dnes má Napoli on the Road několik kamenných provozů v Londýně a podle aktuálního světového žebříčku je právě jeho podnik nejlepší pizzerií světa.

A cesta na vrchol byla poměrně rychlá. Ještě loni byla Napoli on the Road v žebříčku na pátém místě. Letos přeskočila všechny konkurenty a sesadila z první příčky newyorskou Una Pizza Napoletana.

Michele Pascarella s pizzou ze svého podniku Napoli on the Road.
Pizza z nabídky Napoli on the Road. Pizzerie letos podle žebříčku 50 Top Pizza...
Napoli on the Road di Michele Pascarella. Londýnský podnik letos získal první...

Itálie prohrála první místo, ale ovládla zbytek žebříčku

Na výsledcích je zajímavé ještě něco jiného. Itálie sice letos nemá vítěze, zato má v první stovce nejvíce pizzerií ze všech zemí.

Do žebříčku se dostaly podniky z 36 zemí. Itálie jich má 31, Spojené státy 22 a Brazílie šest. Silně jsou zastoupeny také Japonsko, Španělsko nebo Austrálie.

A pokud jde o jednotlivá města, zajímavě dopadl souboj New Yorku a Neapole. New York má v žebříčku sedm podniků, zatímco Neapol šest.

Kde najdete nejlepší pizzu světa? Žebříček překvapil

Letošní pořadí ukazuje, jak pestrý svět pizzy dnes je. Vedle tradičních italských adres se mezi nejlepší dostaly podniky z USA, Brazílie, Japonska nebo Velké Británie.

Nejlepší pizza na světě pro rok 2026
PizzerieMěsto
Napoli on the RoadLondýn
Una Pizza NapoletanaNew York
ConfineMilán
I MasanielliCaserta
Seu Pizza IlluminatiŘím
Pizzeria SeiLos Angeles
Tony’s Pizza NapoletanaSan Francisco
Leggera Pizza NapoletanaSão Paulo
RistoPizza by Napoli sta caTokio
BaldoriaMadrid
The Pizza Bar on 38thTokio
RazzaJersey City

Tajemství není jen v těstě

Čím vlastně Napoli on the Road porazila stovky konkurentů?

Zapomeňte na rozvoz! Domácí pizza může chutnat lépe než z pizzerie

Hodnocení 50 Top Pizza není založené pouze na tom, jestli někomu chutná pizza. Anonymní inspektoři podniky navštěvují bez předchozího upozornění a hodnotí nejen samotnou pizzu, ale také suroviny, servis, prostředí a celkový zážitek. Každý podnik je podle dostupných informací navštíven dvakrát.

Napoli on the Road sází na pizzu připravovanou v peci na dřevo a na těsto z vlastní směsi tří druhů mouky. V nabídce jsou sezónní suroviny a v londýnském Soho nabízí podnik dokonce degustační menu postavené výhradně na pizze.

Domácí pizza Hawaii

Na pizzu nemusíte do Londýna

Na vítěznou pizzu z Napoli on the Road si většina českých čtenářů jen tak nezajede. Podobný zážitek si ale můžete zkusit připravit doma. Základem je dobré těsto, kvalitní suroviny a hlavně dostatek času na kynutí.

Inspirujte se našimi recepty na domácí pizzu:

Kynutá pizza s ricottou, mozzarellou a slaninou

Kynutá pizza s ricottou, mozzarellou a slaninou: Recept s chilli a oreganem

Recept

Lehké

35 min
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