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Nejlepší pizza na světě je letos v Londýně
Když se řekne nejlepší pizza, většina lidí by nejspíš zamířila do Itálie. Jenže podle letošního žebříčku 50 Top Pizza World 2026 je potřeba hledat ještě o něco dál. První místo letos získala londýnská pizzerie Napoli on the Road.
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Za podnikem stojí kuchař Michele Pascarella, který se do Londýna přestěhoval z okolí Neapole už jako devatenáctiletý. V roce 2016 začal s pojízdnou pizzerií. Malou tříkolovou dodávku Piaggio Ape přestavěl na pizzerii s pecí na dřevo a několik let s ní objížděl londýnské trhy a venkovní akce. Dnes má Napoli on the Road několik kamenných provozů v Londýně a podle aktuálního světového žebříčku je právě jeho podnik nejlepší pizzerií světa.
A cesta na vrchol byla poměrně rychlá. Ještě loni byla Napoli on the Road v žebříčku na pátém místě. Letos přeskočila všechny konkurenty a sesadila z první příčky newyorskou Una Pizza Napoletana.
Itálie prohrála první místo, ale ovládla zbytek žebříčku
Na výsledcích je zajímavé ještě něco jiného. Itálie sice letos nemá vítěze, zato má v první stovce nejvíce pizzerií ze všech zemí.
Do žebříčku se dostaly podniky z 36 zemí. Itálie jich má 31, Spojené státy 22 a Brazílie šest. Silně jsou zastoupeny také Japonsko, Španělsko nebo Austrálie.
A pokud jde o jednotlivá města, zajímavě dopadl souboj New Yorku a Neapole. New York má v žebříčku sedm podniků, zatímco Neapol šest.
Kde najdete nejlepší pizzu světa? Žebříček překvapil
Letošní pořadí ukazuje, jak pestrý svět pizzy dnes je. Vedle tradičních italských adres se mezi nejlepší dostaly podniky z USA, Brazílie, Japonska nebo Velké Británie.
|Pizzerie
|Město
|Napoli on the Road
|Londýn
|Una Pizza Napoletana
|New York
|Confine
|Milán
|I Masanielli
|Caserta
|Seu Pizza Illuminati
|Řím
|Pizzeria Sei
|Los Angeles
|Tony’s Pizza Napoletana
|San Francisco
|Leggera Pizza Napoletana
|São Paulo
|RistoPizza by Napoli sta ca
|Tokio
|Baldoria
|Madrid
|The Pizza Bar on 38th
|Tokio
|Razza
|Jersey City
Tajemství není jen v těstě
Čím vlastně Napoli on the Road porazila stovky konkurentů?
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Zapomeňte na rozvoz! Domácí pizza může chutnat lépe než z pizzerie
Hodnocení 50 Top Pizza není založené pouze na tom, jestli někomu chutná pizza. Anonymní inspektoři podniky navštěvují bez předchozího upozornění a hodnotí nejen samotnou pizzu, ale také suroviny, servis, prostředí a celkový zážitek. Každý podnik je podle dostupných informací navštíven dvakrát.
Napoli on the Road sází na pizzu připravovanou v peci na dřevo a na těsto z vlastní směsi tří druhů mouky. V nabídce jsou sezónní suroviny a v londýnském Soho nabízí podnik dokonce degustační menu postavené výhradně na pizze.
Na pizzu nemusíte do Londýna
Na vítěznou pizzu z Napoli on the Road si většina českých čtenářů jen tak nezajede. Podobný zážitek si ale můžete zkusit připravit doma. Základem je dobré těsto, kvalitní suroviny a hlavně dostatek času na kynutí.
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