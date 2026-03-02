Mléko, ať už čerstvé nebo trvanlivé, se u nás těší velké oblibě. V roce 2024 dosáhla spotřeba podle Českého statistického úřadu téměř šedesáti litrů na osobu. A právě mléko a mléčné výrobky jsou mezi privátními značkami tím nejoblíbenějším zbožím, které Češi nakupují.
Co je privátní značka
Produkty vyráběné na míru řetězcům a prodávané jejich jménem pouze ve vlastní síti prodejen. Nevýhodou je tlak na výrobce, jejichž vlastní produkty privátní značky vytlačují.
Obchodníci vlastní řadou výrobků vyšli zprvu vstříc spotřebitelům, jejichž hlavním faktorem při nákupu je cena. Paradoxně „podezřele“ nízké cenovky privátním značkám znesnadnily snadný start. Důvěry se jim nedostávalo ať už kvůli méně líbivým obalům nebo obavám z horší kvality oproti zavedeným produktům.
Během let si ale polepšily a nyní je dle průzkumu agentury NIQ za srovnatelné se zavedenými značkami považuje téměř 80 procent nakupujících.
Kategorie privátních značek
Ani vlastní značky řetězců nejsou všechny identické, některé nabízejí více variant. Podle ceny, kvality produktu ale například i designu obalu se dají rozdělit na čtyři druhy:
Zdaleka ne všechny řetězce nabízejí mléko pod privátní značkou ve všechny čtyřech kategoriích, „standardní“ však najdete v každém z nich.
Rostoucí důvěra se podepisuje i na prodejích. Podle dat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2023 se 70 procent čerstvého a 75 procent trvanlivého mléka prodalo s logy privátních značek řetězců.
Rovnocenný konkurent
Privátní značky mléka dnes představují výhodnější alternativu k zavedeným produktům. Významný posun v kvalitě potvrdila také nedávná analýza organizace dTest, která jejich vlastnosti napříč značkami označila za srovnatelné.
|Řetězec
|diskont
|standard
|premium
|speciální
|Albert
|Česká chuť
|Nature’s Promise
|Billa
|Clever
|Srdce domova
|Billa Bio, Free
|Globus
|Váš výběr
|Jeden Tag
|Kaufland
|Classic
|Jarmark
|Favourites
|Free, Bio
|Košík (online)
|Aro
|Baskeeto
|Authentic
|Lidl
|Pilos
|Pilos Tradiční
|Pilos Bio
|Penny
|Karlova Koruna, Boni
|Rohlík (online)
|Miil
|Miil Bio
|Tesco
|Tesco
|Free from
Mléka v regálech obchodů se zpravidla liší jen obalem a hlavně cenou, kterou mohou řetězce u svých produktů srazit i díky úsporám za reklamu. Privátní značky díky tomu bývají až o čtyřicet procent levnější.
|
KVÍZ: Basic, Pilos, Purland. Znáte značky řetězců, nebo jste nepolíbení?
Část nakupujících navíc mnohdy ani neví, že dané zboží je „privátkou“ vyrobenou na míru obchodníkům. Dle průzkumu agentury Ipsos dosáhla největšího rozpoznání značka Pilos, pod kterou řetězec Lidl prodává mléko a mléčné výrobky. Ke správnému obchodu jich přiřadilo 65 procent respondentů.
Kdo mléko produkuje
Obavy z dvojí kvality jsou liché i díky tomu, že mléko běžných i privátních značek zpravidla vzniká na totožných linkách, míří akorát do jiného obalu. Zvlášť u privátních značek mléka příliš odlišností nenajdete ani mezi jednotlivými řetězci.
|
Spotřeba mléčných výrobků roste, jsou však příliš levné, shodli se experti z oboru
Produkci pro naprostou většinu obchodů v Česku zajišťují pouze dvě firmy – Interlacto a Alimpex food. Dohromady dle dat ÚOHS tvoří zhruba 50 procent trhu s mlékem.
Obě firmy mají ve svém portfoliu několik mlékáren, které vyrábějí plnotučné i polotučné mléko naprosté většiny privátních značek, přitom samy produkují mléko pod vlastní označením.
- Interlacto: Bohemilk, Moravia Lacto a Mlékárna Olešnice – značky Bohemilk a Moravia
- Alimpex food: Mlékárna Čejetičky, Pragolaktos – značky Krajanka a Dr. Halíř
Kdo mléko vyrobil
Obchodníci nemají povinnost na obalu uvádět producenta mléka, namísto něj stačí uvést prodejce nebo distributora. Skutečného původce mléka však lze zjistit díky kódu v oválu na obale – tím je Veterinární schvalovací číslo, jímž musí být povinně označené všechny živočišné produkty prodávané v Evropské unii.
Ověřit původce lze například na stránkách Státní veterinární správy.
Příliš neobvyklé ani není, že se jednotlivé mlékárny v roli producenta té které privátní značky střídají podle aktuálních kapacit. Konkrétní výrobek tedy vybírejte podle chuti – nízké kvality nebo šizeného výrobku se není potřeba bát napříč značkami i řetězci.
Minimální rozdíly mezi zavedenými a privátními značkami mléka dle Státního zemědělského fondu zaručuji hlavně přísné potravinářské normy. Ty v závislosti na stupni odstředění (plnotučné, polotučné či nízkotučné mléko) určují obsah jednotlivých složek mléka.
|
Privátní značky jsou o 23 procent levnější, lidé často nevědí, že je kupují
Rozdíly mezi privátními či běžnými značkami, ale i jednotlivými mlékárnami vyvrátil už test iDNES.cz zaměřený na trvanlivá mléka.