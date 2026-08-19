Uvnitř croissantu čeká překvapení
Princip je až překvapivě jednoduchý. Z croissantu se odkrojí špička, uvnitř se udělá prostor a dovnitř se zasune celý nanuk. Pak stačí vytáhnout dřívko a zmrzlina zůstane schovaná uvnitř pečiva. Přesně tento postup ukazují i aktuální videa, která se v posledních dnech šíří na instagramu.
Výsledkem je spojení dvou úplně odlišných textur. Máslový croissant je křehký a nadýchaný, zatímco uvnitř se skrývá studená krémová zmrzlina. Na přípravu navíc není potřeba trouba, mixér ani žádné speciální pomůcky. Stačí větší croissant, nanuk a pár minut.
Recept Croissant plněný nanukem
Pokud chcete tento neobvyklý letní dezert vyzkoušet doma, potřebujete jen máslový croissant a oblíbený nanuk. Příprava zabere jen několik minut.
- 2 větší máslové croissanty
- 2 smetanové nebo vanilkové nanuky na dřívku
Tip: Nejdůležitější je podle zkušeností s přípravou nechat nanuk až do poslední chvíle v mrazáku. Croissant by měl být čerstvý, ale vychladlý. Do teplého pečiva by se zmrzlina začala rozpouštět dřív, než se vůbec stihnete zakousnout.
- Nanuky necháme až do poslední chvíle v mrazáku, aby byly opravdu pevné.
- Z každého croissantu odkrojíme ostrým nožem špičku.
- Uvnitř croissantu opatrně uvolníme část měkkého pečiva, aby vznikl prostor pro nanuk. Dáváme pozor, abychom neporušili vnější vrstvy.
- Nanuk vyjmeme z obalu a pomocí dřívka ho opatrně zasuneme do připraveného otvoru. Pokud nejde zasunout snadno, prostor uvnitř ještě trochu uvolníme.
- Jakmile je nanuk téměř celý uvnitř, opatrně vytáhneme dřívko. Zmrzlina zůstane schovaná v croissantu.
- Stejným způsobem připravíme druhý croissant a ihned podáváme.
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 5 minut
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