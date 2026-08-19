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Zmrzlina v croissantu? Internet vymyslel letní dezert jen ze dvou surovin

Natálie Brabcová
  4:00

Croissant a nanuk tvoří překvapivě povedenou letní dvojici. | foto: instagramový účet: @oneeightybakery.id

Křupavý máslový croissant a pořádně studený nanuk. Na první pohled trochu zvláštní dvojice, na sociálních sítích ale funguje překvapivě dobře. Na přípravu přitom stačí dvě ingredience a pár minut.

Uvnitř croissantu čeká překvapení

Princip je až překvapivě jednoduchý. Z croissantu se odkrojí špička, uvnitř se udělá prostor a dovnitř se zasune celý nanuk. Pak stačí vytáhnout dřívko a zmrzlina zůstane schovaná uvnitř pečiva. Přesně tento postup ukazují i aktuální videa, která se v posledních dnech šíří na instagramu.

Výsledkem je spojení dvou úplně odlišných textur. Máslový croissant je křehký a nadýchaný, zatímco uvnitř se skrývá studená krémová zmrzlina. Na přípravu navíc není potřeba trouba, mixér ani žádné speciální pomůcky. Stačí větší croissant, nanuk a pár minut.

lukishek

Virální Magnum Croissant Sandwich

Jakože musím říct, že je to nejlepší svačinka, která se v těhlech vedrech opravdu hodí, a vyjde vás na pár kaček! SMASH! Doporučuju!

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5. srpna 2026 v 13:46, příspěvek archivován: 18. srpna 2026 v 13:15
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Připravte si croissant a nanuk.

Recept Croissant plněný nanukem

Pokud chcete tento neobvyklý letní dezert vyzkoušet doma, potřebujete jen máslový croissant a oblíbený nanuk. Příprava zabere jen několik minut.

  • 2 větší máslové croissanty
  • 2 smetanové nebo vanilkové nanuky na dřívku

Tip: Nejdůležitější je podle zkušeností s přípravou nechat nanuk až do poslední chvíle v mrazáku. Croissant by měl být čerstvý, ale vychladlý. Do teplého pečiva by se zmrzlina začala rozpouštět dřív, než se vůbec stihnete zakousnout.

  1. Nanuky necháme až do poslední chvíle v mrazáku, aby byly opravdu pevné.
  2. Z každého croissantu odkrojíme ostrým nožem špičku.
  3. Uvnitř croissantu opatrně uvolníme část měkkého pečiva, aby vznikl prostor pro nanuk. Dáváme pozor, abychom neporušili vnější vrstvy.
  4. Nanuk vyjmeme z obalu a pomocí dřívka ho opatrně zasuneme do připraveného otvoru. Pokud nejde zasunout snadno, prostor uvnitř ještě trochu uvolníme.
  5. Jakmile je nanuk téměř celý uvnitř, opatrně vytáhneme dřívko. Zmrzlina zůstane schovaná v croissantu.
  6. Stejným způsobem připravíme druhý croissant a ihned podáváme.

Počet porcí: 2
Doba přípravy: 5 minut

Croissant možná nebudete umět vyslovit, ale budete ho umět upéct. Následujte tyhle 3 tipy
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