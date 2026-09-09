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K jedné zmrzlině vede 55 kroků
Nový zaměstnanec nastoupil 29. srpna v restauraci DQ Blizzard & Burgers na šanghajské ulici Wujiang Road. Za projektem stojí provozovatel Dairy Queen v Číně CFB Group společně s robotickou společností Sharpa. Firmy svůj podnik označují za první restauraci tohoto typu, ve které robot pracuje přímo v běžném provozu a používá stejné vybavení jako lidé.
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A právě v tom má být celý trik. Kuchyň se kvůli humanoidnímu robotovi Northovi nepředělávala a nedostal ani žádný speciální automat na zmrzlinu. Musí si poradit s běžnými dvířky, kelímky, nádobami i mixérem, které byly původně navržené pro lidské ruce. Podle Sharpy musí robot při výrobě jedné porce zvládnout zhruba padesát až šedesát drobných úkonů za sebou. U Oreo Blizzardu jich vývojáři napočítali přesně 55.
Robot otevře skříňku, vezme kelímek, nasadí na něj kovový kroužek, natočí měkkou zmrzlinu, přidá ingredience a směs rozmixuje. U varianty Oreo si musí dokonce pamatovat, že do kelímku patří tři odměrky rozdrcených sušenek. Na závěr přijde tradiční zkouška Blizzard. Kelímek otočí dnem vzhůru, aby ukázal, že je zmrzlina natolik hustá, že nevypadne.
Člověk by měl zmrzlinu hotovou dřív
Pokud už ale čekáte zástupy zmrzlinářů mířících na úřad práce, zatím není kam spěchat. Čínský server The Paper při předvádění robota naměřil výrobu jedné zmrzliny přibližně na šest minut, zatímco zkušenému zaměstnanci stejná práce zabere zhruba dvě až tři minuty.
Rychlost ale nyní zřejmě není to hlavní. Vývojáři chtějí především zjistit, zda robot zvládne dlouhodobě opakovat složitou sérii pohybů v prostředí, které nebylo postavené přímo pro něj. Papírový kelímek nesmí zmáčknout, při mixování musí správně dávkovat sílu a musí si poradit i s drobnými odchylkami, které při běžném provozu vznikají.
Jeden vyrábí zmrzlinu, druhý rozdává balonky
North navíc není v restauraci jediným robotem. Další stroj podle provozovatele vítá příchozí, rozdává balonky a baví zákazníky čekající na objednávku. Z obyčejné cesty na zmrzlinu se tak alespoň prozatím stala i malá technologická show.
Na velkou robotickou revoluci je ale ještě brzy. Člověk zatím připraví Blizzard výrazně rychleji a teprve delší provoz ukáže, zda si humanoidní zmrzlinář poradí i s každodenním náporem objednávek. Jedno už ale zvládá dokonale. Efektní otočení kelímku vzhůru nohama.
Na robota čekat nemusíte. Zmrzlinu zvládnete i doma
Do Šanghaje kvůli robotickému zmrzlináři nejspíš hned nepoletíte. Na pořádnou porci zmrzliny ale čekat nemusíte. Vyzkoušet můžete třeba domácí milkshake, smaženou zmrzlinu nebo zmrzlinový dort.
Inspirujte se našimi recepty:
- Milkshake neboli mléčný koktejl
- Smažená zmrzlina
- Domácí zmrzlinový dort s jahodami a vanilkou
- Osvěžující zmrzlinová roláda s ovocem
Tvarohová zmrzlina v domácích sušenkách – Ovocné osvěžení spojené s pečenými kolečky
Střední
30 min