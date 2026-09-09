Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zmrzlinář budoucnosti už stojí v Šanghaji. O práci lidé zatím nepřijdou

Natálie Brabcová
  4:00

Fotogalerie4

Humanoidní robot North připravuje v šanghajské restauraci zmrzlinový dezert Blizzard bez pomoci člověka. | foto: instagramový účet: @perspectivavisual_r

Vypadá spíš jako návštěvník technologického veletrhu než někdo, komu byste svěřili svou zmrzlinu. V jedné z poboček Dairy Queen v Šanghaji se však humanoidní robot North postavil za pult a pustil se do výroby známého Blizzardu. Sám vezme kelímek, natočí zmrzlinu, přidá sušenky, všechno promíchá a na závěr předvede trik, při kterém se zákazníkům obvykle zatají dech.

Obsah

K jedné zmrzlině vede 55 kroků

Nový zaměstnanec nastoupil 29. srpna v restauraci DQ Blizzard & Burgers na šanghajské ulici Wujiang Road. Za projektem stojí provozovatel Dairy Queen v Číně CFB Group společně s robotickou společností Sharpa. Firmy svůj podnik označují za první restauraci tohoto typu, ve které robot pracuje přímo v běžném provozu a používá stejné vybavení jako lidé.

Trhu s humanoidními roboty dominuje Čína. Zajišťuje 97 procent dodávek

A právě v tom má být celý trik. Kuchyň se kvůli humanoidnímu robotovi Northovi nepředělávala a nedostal ani žádný speciální automat na zmrzlinu. Musí si poradit s běžnými dvířky, kelímky, nádobami i mixérem, které byly původně navržené pro lidské ruce. Podle Sharpy musí robot při výrobě jedné porce zvládnout zhruba padesát až šedesát drobných úkonů za sebou. U Oreo Blizzardu jich vývojáři napočítali přesně 55.

Robot otevře skříňku, vezme kelímek, nasadí na něj kovový kroužek, natočí měkkou zmrzlinu, přidá ingredience a směs rozmixuje. U varianty Oreo si musí dokonce pamatovat, že do kelímku patří tři odměrky rozdrcených sušenek. Na závěr přijde tradiční zkouška Blizzard. Kelímek otočí dnem vzhůru, aby ukázal, že je zmrzlina natolik hustá, že nevypadne.

Robot si při přípravě poradí s běžným vybavením restaurace, které bylo původně navržené pro lidskou obsluhu.
Hotový Blizzard robot na závěr otočí dnem vzhůru. Hustá zmrzlina přitom musí zůstat uvnitř kelímku.
Při výrobě Oreo Blizzardu musí North zvládnout desítky úkonů od uchopení kelímku až po přidání sušenek a mixování.
Humanoidní robot North připravuje v šanghajské restauraci zmrzlinový dezert Blizzard bez pomoci člověka.
4 fotografie

Člověk by měl zmrzlinu hotovou dřív

Pokud už ale čekáte zástupy zmrzlinářů mířících na úřad práce, zatím není kam spěchat. Čínský server The Paper při předvádění robota naměřil výrobu jedné zmrzliny přibližně na šest minut, zatímco zkušenému zaměstnanci stejná práce zabere zhruba dvě až tři minuty.

Rychlost ale nyní zřejmě není to hlavní. Vývojáři chtějí především zjistit, zda robot zvládne dlouhodobě opakovat složitou sérii pohybů v prostředí, které nebylo postavené přímo pro něj. Papírový kelímek nesmí zmáčknout, při mixování musí správně dávkovat sílu a musí si poradit i s drobnými odchylkami, které při běžném provozu vznikají.

lincoln_robotics_space

A humanoid robot working behind the counter at Dairy Queen in Shanghai.
Here, the Sharpa robot is performing step 34 of a 55-step ice cream preparation process carefully closing the Oreo topping container before continuing with the order.

#SharpaRobot #HumanoidRobot #Robotics #DairyQueen

5. září 2026 v 11:14, příspěvek archivován: 8. září 2026 v 13:43
oblíbit odpovědět uložit

Jeden vyrábí zmrzlinu, druhý rozdává balonky

North navíc není v restauraci jediným robotem. Další stroj podle provozovatele vítá příchozí, rozdává balonky a baví zákazníky čekající na objednávku. Z obyčejné cesty na zmrzlinu se tak alespoň prozatím stala i malá technologická show.

Na velkou robotickou revoluci je ale ještě brzy. Člověk zatím připraví Blizzard výrazně rychleji a teprve delší provoz ukáže, zda si humanoidní zmrzlinář poradí i s každodenním náporem objednávek. Jedno už ale zvládá dokonale. Efektní otočení kelímku vzhůru nohama.

Zmrzlinová roláda s ovocem

Na robota čekat nemusíte. Zmrzlinu zvládnete i doma

Do Šanghaje kvůli robotickému zmrzlináři nejspíš hned nepoletíte. Na pořádnou porci zmrzliny ale čekat nemusíte. Vyzkoušet můžete třeba domácí milkshake, smaženou zmrzlinu nebo zmrzlinový dort.

Inspirujte se našimi recepty:

Zmrzlinové sendviče

Tvarohová zmrzlina v domácích sušenkách – Ovocné osvěžení spojené s pečenými kolečky

Recept

Střední

30 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Stírka: Jednoduchý pokrm našich babiček, který předčí i krupicovou kaši

Stírka

Patří mezi starší regionální pokrmy, které dnes už na jídelníčku často nenajdeme. Přitom je její příprava velmi jednoduchá a vystačí si s několika základními surovinami.

Co k večeři při hubnutí? 24 lehkých receptů od rychlovek po teplá jídla

Večeři při hubnutí není dobré vynechávat jen proto, abyste ušetřili kalorie....

Nevíte, co si dát k večeři při hubnutí, aby vás za hodinu znovu nehonil hlad? Nemusíte končit jen u salátu ani se večer vzdávat pečiva, brambor nebo rýže. I lehká večeře může být sytá, teplá a...

Babiččina praženka: Vaříte zapraženou polévku správně?

Babiččina praženka

Hledáte recept na jednoduchou, levnou a přitom mimořádně chutnou polévku, která vás zahřeje a připomene dětství? Čtěte dál.

Fotorecept: Vanilkové palačinky z ovesných vloček s ovocným krémem

Vanilkové palačinky s ovocným krémem

Vanilkové palačinky z ovesných vloček jsou příjemnou změnou oproti klasickým palačinkám z mouky. Mají jemnou vanilkovou chuť a díky ovesným vločkám jsou o něco sytější. Doplnit je můžete ovocným...

Vypadá jako mozek a prospívá mu. Takhle ale vlašské ořechy nejezte

Vlašské ořechy

Vlašské ořechy patří mezi nejzdravější potraviny, které nám příroda nabízí. Zatímco exotické superpotraviny cestují přes půl světa, tento lokální zázrak roste v Česku.

Vejmrda není sprosté slovo. Jak připravit vyhlášenou křenovou pochoutku?

Kapr s vejmrdou

Vejmrda je přesně ten typ jídla, u kterého název vzbudí větší pozornost než samotný recept. Přitom jde o velmi jednoduchou přílohu, která stojí na několika surovinách. Základem jsou jablka a čerstvý...

9. září 2026  4:40

Zmrzlinář budoucnosti už stojí v Šanghaji. O práci lidé zatím nepřijdou

Humanoidní robot North připravuje v šanghajské restauraci zmrzlinový dezert...

Vypadá spíš jako návštěvník technologického veletrhu než někdo, komu byste svěřili svou zmrzlinu. V jedné z poboček Dairy Queen v Šanghaji se však humanoidní robot North postavil za pult a pustil se...

9. září 2026

Švestková povidla z trouby: Jednoduchý recept bez stálého míchání

Švestková povidla
Recept

Střední

300 min

Domácí švestková povidla můžete připravit i bez dlouhého stání u hrnce. Švestky se nejprve upečou s...

Pravé řecké tzatziki s koprem a česnekem: Tradiční recept z okurky a jogurtu

Tzatziky
Recept

Lehké

15 min

Tzatziki jsou jednoduchá řecká omáčka, která se hodí ke grilovanému masu, zelenině i pečivu....

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×