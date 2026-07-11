Žlutý a shnilý salát za dva dny? S tímhle trikem už nikdy

Čerstvý salát vydrží déle, když ho správně uskladníte. A pokud víte, jak jednoduše nakrájet ledový nebo římský salát, ušetříte si při jeho přípravě spoustu času. Máme pro vás tři praktické tipy, které se v kuchyni rozhodně neztratí.
Ať už vám zbyl doma nakrájený salát z přípravy oběda, nebo jste otevřeli balení kupovaného krájeného salátu, správné skladování pomůže zachovat jeho čerstvost mnohem déle. Stačí přitom jednoduchý trik.
Přendejte salát do uzavíratelné krabičky, kterou vyložíte papírovou kuchyňskou utěrkou. Ta pohltí přebytečnou vlhkost, která je hlavní příčinou hnědnutí a kažení listů.
Papírovou utěrku položte také navrch pod víčko. Právě tam se totiž často sráží voda, která by jinak odkapávala zpět na salát. Pokud salát skladujete několik dní, utěrky pravidelně vyměňujte za suché. Díky tomu vydrží čerstvý výrazně déle.
Jak skladovat salát, aby v lednici vydržel? Stačí maličkost – salát dejte do krabičky, kterou vyložíte papírovou kuchyňskou utěrkou. Utěrka bude pohlcovat vlhkost a salát tak ochrání před hnědnutím a hnitím.
Nezapomeňte dát také utěrku svrchu, vlhkost se často kondenzuje právě pod víčkem.
Utěrky každých pár dní vyměňte za suché, salát vám potom vydrží o to déle.
Salátový trik Až se příště budete chystat nakrájet ledový salát, zkuste předtím s celou hlávkou praštit o kuchyňskou linku. Celý košťál půjde snadno vyjmout a nebude vám překážet při krájení. Není zač.
Římský salát lze nakrájet během chvilky a bez rozsypaných listů. Nejprve salát podélně překrojte na polovinu. Obě poloviny pootočte a znovu překrojte na čtvrtiny. Tentokrát ale košťál neodkrajujte, jednotlivé listy díky němu zůstanou pohromadě.
Pak už stačí salát od vrchní části rovnoměrně podélně nakrájet na menší kousky. Nakonec salát důkladně omyjte, ideálně za pomoci salátové odstředivky, která odstraní přebytečnou vodu a pomůže zachovat jeho křupavost.
Jednoduchý hack jak rychle nakrájet salát Římský salát překrojte na polovinu, pootočte a znovu překrojte na čtvrtiny. Košťál ale neodkrajujte, ať jednotlivé salátové listy drží pohromadě. Pak už jen stačí salát od vrchu rovnoměrně podélně nakrájet a máte hezky pravidelné malé kousky. Salát pak nezapomeňte pořádně omýt, nejlépe za pomoci salátové odstředivky.
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