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Žlutý a shnilý salát za dva dny? S tímhle trikem už nikdy

Petra Burgrová
  5:00

Část střechy budovy E2 Technické univerzity v Liberci pokryly stojany pro hydroponické pěstování salátu nebo bylinek. Jedná se o výzkum doktorandky Fakulty umění a architektury TUL Terezy Nalezené, který poukazuje na gargantuovskou výstavbu hal, supermarketů a logistických center. (8/24) | foto: Tereza Nalezená

Čerstvý salát vydrží déle, když ho správně uskladníte. A pokud víte, jak jednoduše nakrájet ledový nebo římský salát, ušetříte si při jeho přípravě spoustu času. Máme pro vás tři praktické tipy, které se v kuchyni rozhodně neztratí.

Obsah

Jak skladovat krájený salát, aby vydržel déle

Ať už vám zbyl doma nakrájený salát z přípravy oběda, nebo jste otevřeli balení kupovaného krájeného salátu, správné skladování pomůže zachovat jeho čerstvost mnohem déle. Stačí přitom jednoduchý trik.

Přendejte salát do uzavíratelné krabičky, kterou vyložíte papírovou kuchyňskou utěrkou. Ta pohltí přebytečnou vlhkost, která je hlavní příčinou hnědnutí a kažení listů.

Papírovou utěrku položte také navrch pod víčko. Právě tam se totiž často sráží voda, která by jinak odkapávala zpět na salát. Pokud salát skladujete několik dní, utěrky pravidelně vyměňujte za suché. Díky tomu vydrží čerstvý výrazně déle.

Salát s kozím sýrem

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Lehké

15 min
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Jak skladovat salát, aby v lednici vydržel?
Stačí maličkost – salát dejte do krabičky, kterou vyložíte papírovou kuchyňskou utěrkou. Utěrka bude pohlcovat vlhkost a salát tak ochrání před hnědnutím a hnitím.

Nezapomeňte dát také utěrku svrchu, vlhkost se často kondenzuje právě pod víčkem.

Utěrky každých pár dní vyměňte za suché, salát vám potom vydrží o to déle.

#tipy #vychytavky #salat #skladovani #lednice #krabicka

17. února 2026 v 15:02, příspěvek archivován: 6. července 2026 v 11:57
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Ledový salát získal své jméno díky sklovité až promrzle vypadající struktuře listů, sklízí se od konce června po celé léto.

Jak snadněji nakrájet ledový salát

Stačí salát otočit košťálem dolů a lehce s ním bouchnout o kuchyňskou linku. Košťál se uvolní a půjde snadno vytáhnout rukou.

Poté už můžete salát pohodlně nakrájet na požadovanou velikost, aniž by vám tvrdý střed překážel. Nakrájený salát pak stačí uložit do lednice nebo rovnou použít do oblíbeného salátu.

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Caesar salát s kuřecím masem: Tajemství té nejlepší zálivky a křupavých krutonů

Recept

Lehké

30 min
recepty.idnescz

Salátový trik
Až se příště budete chystat nakrájet ledový salát, zkuste předtím s celou hlávkou praštit o kuchyňskou linku. Celý košťál půjde snadno vyjmout a nebude vám překážet při krájení.
Není zač.

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#salat #ledovysalat #kuchynskevychytavky #tipy #triky #idnes

23. března 2026 v 10:01, příspěvek archivován: 6. července 2026 v 11:56
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Grilovaný římský salát s kukuřicí

Jak snadněji nakrájet římský salát

Římský salát lze nakrájet během chvilky a bez rozsypaných listů. Nejprve salát podélně překrojte na polovinu. Obě poloviny pootočte a znovu překrojte na čtvrtiny. Tentokrát ale košťál neodkrajujte, jednotlivé listy díky němu zůstanou pohromadě.

Pak už stačí salát od vrchní části rovnoměrně podélně nakrájet na menší kousky. Nakonec salát důkladně omyjte, ideálně za pomoci salátové odstředivky, která odstraní přebytečnou vodu a pomůže zachovat jeho křupavost.

Farmářský salát s dresinkem z hrubozrnné hořčice

Farmářský salát s dresinkem z hrubozrnné hořčice

Recept

Lehké

45 min
recepty.idnescz

Jednoduchý hack jak rychle nakrájet salát
Římský salát překrojte na polovinu, pootočte a znovu překrojte na čtvrtiny. Košťál ale neodkrajujte, ať jednotlivé salátové listy drží pohromadě.
Pak už jen stačí salát od vrchu rovnoměrně podélně nakrájet a máte hezky pravidelné malé kousky. Salát pak nezapomeňte pořádně omýt, nejlépe za pomoci salátové odstředivky.

Tip si uložte a pro více inspirace nás nezapomeňte sledovat!

#salat #kuchynskevychytavky #tipy #tipyatriky #idnes

16. března 2026 v 14:06, příspěvek archivován: 6. července 2026 v 11:57
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Salát se slaninou, vejci a česnekovými bagetkami

Salát se slaninou, vejci a česnekovými bagetkami

Recept

Lehké

25 min
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Témata: salát

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