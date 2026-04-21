Zkoušeli jste už doma hajabajky? Jsou prosté, ale zamiluje si je celá rodina

Co jsou to hajabajky
Představte si jídlo, se kterým si nikdo neláme hlavu. Žádné aranžování bylinek pinzetou, žádné úhledné komínky. Hajabajky jsou ztělesněním svobody v kuchyni, prostě „co dům dal“. Většinou jde o horké vařené brambory s poctivou porcí tvarohu, solí a pepřem, jen tak ledabyle hozené na talíř.
Výraz vystihuje atmosféru venkovské kuchyně, kde se nehrálo na krásu, ale na to, aby se člověk pořádně najedl, a hlavně aby se nic nevyhodilo.
5 tipů, jak ochutit tvaroh
I když jsou hajabajky v podstatě „chudé“ jídlo, nemusí to být nuda. Stačí si trochu pohrát s tvarohem:
- Bylinky: Tvaroh smíchejte s pořádnou dávkou nasekané pažitky, petrželky nebo kopru. Přidejte trochu zakysané smetany pro krémovost a špetku soli.
- Česnek: Pro milovníky výrazných chutí přidejte utřený česnek a trochu bílého pepře.
- Jarní cibulka: Zkuste do tvarohu vmíchat lžičku kvalitního olivového oleje, hrst nadrobno nakrájené jarní cibulky a pár kapek citronové šťávy.
- Slanina: Do křupava vyrestovaná slanina a pažitka jsou další skvělou kombinací.
- Červená řepa: Pokud milujete kontrasty, přidejte k tvarohu trochu najemno nakrájené červené řepy nebo kousky kyselých okurek.
Jak se dělají pečené brambory
I když hajabajky tradičně volají po klasických bramborách z hrnce, pečená varianta je vyloženě trefa do černého.
- Brambory nemusíme loupat. Stačí je pořádně vydrhnout pod tekoucí vodou, nakrájet na měsíčky nebo větší kostky a osušit utěrkou – to je důležité, aby se v troubě pekly a nedusily.
- V míse je zakápneme olejem (nebo rozpuštěným sádlem), osolíme, přidáme bylinky a promícháme.
- Vysypeme je na plech s pečicím papírem. Důležité je, aby neležely jedna přes druhou, potřebují prostor, aby se krásně opekly ze všech stran a nebyly zapařené.
- Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C zhruba 30–40 minut. Během té doby je můžeme jednou prohodit, aby byly zlatavé rovnoměrně.
Recept Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou
- 8 větších nových brambor
- 1 menší svazek pažitky
- 400 g měkkého tvarohu
- 150 g zakysané smetany
- sůl a pepř dle chuti
- 40 g uzeného špeku
- 2 ks jarní cibulky s natí
- Brambory pomocí kartáčku důkladně omyjeme pod tekoucí vodou. Propícháme je na několika místech vidličkou a rozložíme na plech s pečicím papírem. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 50 - 60 minut doměkka. Brambory během pečení nejméně jednou otočíme.
- Mezitím opláchneme pažitku, necháme ji okapat a nasekáme najemno. Do menší mísy dáme tvaroh, zakysanou smetanou a pažitku. Vše promícháme a ochutíme solí a pepřem. Špek nakrájíme na kostičky a na pánvi vyškvaříme. Škvarečky odstavíme.
- Upečené brambory navrchu podélně nařízneme a užší konce zmáčkneme proti sobě, aby se otevřely. Na každý brambor dáme trochu tvarohové náplně. Posypeme je škvarečky a na kolečka nakrájenými očištěnými jarními cibulkami.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 70 minut
Pečené baby brambory se zakysanou smetanou a koprem – Luxusní teplý salát s hořčičným dresinkem
Lehké
35 min
Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch
Zapomínaný recept z Krkonoš boduje. Sejkory překonají i klasické bramboráky