Zkoušeli jste už doma hajabajky? Jsou prosté, ale zamiluje si je celá rodina

Petra Burgrová
  5:00
Zní to skoro jako pohádka, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejjednodušších jídel české kuchyně. Žádná velká věda, žádné složité postupy. Prostě brambory, tvaroh a trocha fantazie. Ideální ukázka toho, že i z mála se dá vykouzlit skvělé jídlo.

Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou | foto: MAFRA

Co jsou to hajabajky

Představte si jídlo, se kterým si nikdo neláme hlavu. Žádné aranžování bylinek pinzetou, žádné úhledné komínky. Hajabajky jsou ztělesněním svobody v kuchyni, prostě „co dům dal“. Většinou jde o horké vařené brambory s poctivou porcí tvarohu, solí a pepřem, jen tak ledabyle hozené na talíř.

Výraz vystihuje atmosféru venkovské kuchyně, kde se nehrálo na krásu, ale na to, aby se člověk pořádně najedl, a hlavně aby se nic nevyhodilo.

Tvaroh si dochuťte podle sebe, přidejte bylinky nebo třeba česnek.

5 tipů, jak ochutit tvaroh

I když jsou hajabajky v podstatě „chudé“ jídlo, nemusí to být nuda. Stačí si trochu pohrát s tvarohem:

  1. Bylinky: Tvaroh smíchejte s pořádnou dávkou nasekané pažitky, petrželky nebo kopru. Přidejte trochu zakysané smetany pro krémovost a špetku soli.
  2. Česnek: Pro milovníky výrazných chutí přidejte utřený česnek a trochu bílého pepře.
  3. Jarní cibulka: Zkuste do tvarohu vmíchat lžičku kvalitního olivového oleje, hrst nadrobno nakrájené jarní cibulky a pár kapek citronové šťávy.
  4. Slanina: Do křupava vyrestovaná slanina a pažitka jsou další skvělou kombinací.
  5. Červená řepa: Pokud milujete kontrasty, přidejte k tvarohu trochu najemno nakrájené červené řepy nebo kousky kyselých okurek.
Příprava brambor na pečení

Jak se dělají pečené brambory

I když hajabajky tradičně volají po klasických bramborách z hrnce, pečená varianta je vyloženě trefa do černého.

  1. Brambory nemusíme loupat. Stačí je pořádně vydrhnout pod tekoucí vodou, nakrájet na měsíčky nebo větší kostky a osušit utěrkou – to je důležité, aby se v troubě pekly a nedusily.
  2. V míse je zakápneme olejem (nebo rozpuštěným sádlem), osolíme, přidáme bylinky a promícháme.
  3. Vysypeme je na plech s pečicím papírem. Důležité je, aby neležely jedna přes druhou, potřebují prostor, aby se krásně opekly ze všech stran a nebyly zapařené.
  4. Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C zhruba 30–40 minut. Během té doby je můžeme jednou prohodit, aby byly zlatavé rovnoměrně.
Hajabajky

Recept Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou

  • 8 větších nových brambor
  • 1 menší svazek pažitky
  • 400 g měkkého tvarohu
  • 150 g zakysané smetany
  • sůl a pepř dle chuti
  • 40 g uzeného špeku
  • 2 ks jarní cibulky s natí
  1. Brambory pomocí kartáčku důkladně omyjeme pod tekoucí vodou. Propícháme je na několika místech vidličkou a rozložíme na plech s pečicím papírem. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 50 - 60 minut doměkka. Brambory během pečení nejméně jednou otočíme.
  2. Mezitím opláchneme pažitku, necháme ji okapat a nasekáme najemno. Do menší mísy dáme tvaroh, zakysanou smetanou a pažitku. Vše promícháme a ochutíme solí a pepřem. Špek nakrájíme na kostičky a na pánvi vyškvaříme. Škvarečky odstavíme.
  3. Upečené brambory navrchu podélně nařízneme a užší konce zmáčkneme proti sobě, aby se otevřely. Na každý brambor dáme trochu tvarohové náplně. Posypeme je škvarečky a na kolečka nakrájenými očištěnými jarními cibulkami.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 70 minut

