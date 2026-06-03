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Zelený čaj není dobrý jen na hubnutí. Nejnovější studie naznačují přínos pro kosti i klouby

Petra Kašparová
  4:00
Že je zelený čaj zdravý, jste už asi slyšeli. Víte ale, že podle některých studií může podporovat i zdraví kostí a kloubů? Co všechno se s jeho pravidelným pitím spojuje a kolik šálků denně má smysl vypít?

Podle některých zdrojů stojí zelený čaj za dlouhověkostí lidí žijících v Asii. | foto: Canva

Obsah

Jaký je rozdíl mezi černým a zeleným čajem

Zelený čaj je nápoj připravovaný z lístků čajovníku čínského (Camellia sinensis). Na rozdíl od černého čaje se po sklizni nefermentuje, respektive neprochází oxidací v takové míře. Lístky se brzy po utržení zahřejí, čímž si zachovají zelenou barvu, jemnější chuť a vyšší obsah některých rostlinných látek.

Chuť zeleného čaje bývá svěží, travnatá, bylinná, někdy lehce nahořklá. Hodně záleží na druhu čaje i způsobu přípravy. Neměl by se zalévat vroucí vodou, protože pak zhořkne. Obvykle se používá voda kolem 70–80 °C a louhuje se kratší dobu, často jen 1–3 minuty.

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Na co je dobrý zelený čaj? Například má pozitivní vliv na kosti.

Na co je dobrý zelený čaj

Zelený čaj je ceněný hlavně kvůli obsahu polyfenolů, zejména katechinů. Nejznámější z nich je EGCG, který se zkoumá pro antioxidační a protizánětlivé účinky. Není to zázračný lék, ale jako součást běžného jídelníčku může mít několik přínosů.

Co dělá zelený čaj s tělem krátce po vypití?

Krátce po vypití zelený čaj tělo jemně povzbudí. Obsahuje totiž kofein, který podporuje bdělost, soustředění a může pomoci zahnat únavu. Oproti kávě ale bývá jeho účinek pozvolnější, protože zelený čaj obsahuje také L-theanin, látku spojovanou s klidnější pozorností. Díky tomu může člověk vnímat povzbuzení bez tak výrazného neklidu nebo prudkého „nakopnutí“.

Z dlouhodobého hlediska pak může mít následující pozitivní účinky na organismus:

  • působí jako zdroj antioxidantů,
  • může podporovat zdraví srdce, spojuje se s příznivým vlivem na cévy, krevní tlak i hladinu cholesterolu,
  • jemně povzbuzuje a podporuje soustředění,
  • může mírně podpořit metabolismus tuků, proto se i často zmiňuje v různých dietách, sám o sobě hubnutí ale nezařídí,
  • zkoumá se jeho protizánětlivé působení,
  • může prospívat i zdraví dutiny ústní a jejího mikrobiomu.

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Bolí vás záda, kosti, klouby? Je čas pít zelený čaj.

Zelený čaj a osteoporóza

Osteoporóza bývá zrádná v tom, že dlouho nebolí. Člověk si často ničeho nevšimne, dokud nedojde ke zlomenině. Právě proto je důležitá prevence – dostatek vápníku, vitaminu D, pravidelný pohyb, silový trénink, pobyt venku a omezení kouření i nadměrného alkoholu.

Zelený čaj do této skládačky zapadá díky katechinům. Ty podle odborných prací mohou ovlivňovat kostní metabolismus několika směry:

  • podporovat činnost buněk tvořících kostní hmotu,
  • brzdit nadměrné odbourávání kostí,
  • působit proti oxidačnímu stresu.

Některá populační data také naznačují souvislost mezi pravidelným pitím čaje a vyšší kostní minerální hustotou, výsledky však nejsou úplně jednoznačné a záleží na věku, pohlaví, jídelníčku i celkovém životním stylu.

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Citronové sušenky a zelený čaj se zázvorem

Citronové sušenky a zelený čaj se zázvorem

Recept

Střední

45 min

Pití zeleného čaje je pro mnoho lidí rituál. Navíc přínosný pro zdraví!

Zelený čaj a bolest kloubů

Katechiny ze zeleného čaje se zkoumají také u kloubních potíží. U artrózy i dalších onemocnění kloubů hraje roli zánět, oxidační stres a postupné opotřebení nebo poškození chrupavky. Právě zde mohou mít polyfenoly ze zeleného čaje zajímavý podpůrný efekt.

Jedna klinická studie u lidí s artrózou kolene naznačila, že extrakt ze zeleného čaje může jako doplněk běžné léčby přispět ke zmírnění bolesti a zlepšení funkce kolene. Autoři ale zároveň upozorňují, že je potřeba více delších a rozsáhlejších studií.

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Zelený čaj s likérem a medem

Zelený čaj s likérem a medem

Recept

Lehké

20 min

Čajovníkové plantáže jsou daleko, ale lahodný zelený čaj si můžete dopřát i doma.

Kdy je vhodné pít zelený čaj

Zelený čaj je nejvhodnější pít dopoledne nebo brzy odpoledne. Obsahuje kofein, a pokud si ho dáte večer, může u citlivějších lidí zhoršit usínání nebo kvalitu spánku.

Dobrou volbou je šálek po snídani, dopoledne místo druhé kávy nebo po obědě. Pokud máte citlivý žaludek, nepijte ho nalačno. Třísloviny v zeleném čaji mohou u některých lidí vyvolat nevolnost nebo podráždění žaludku.

A pozor u lidí s nedostatkem železa. Zelený čaj, podobně jako černý čaj, může snižovat vstřebávání železa z rostlinných zdrojů. V takovém případě je lepší nepít ho přímo k hlavnímu jídlu, ale nechat si odstup alespoň jednu až dvě hodiny.

Domácí matcha citronáda

Domácí matcha citronáda

Recept

Střední

15 min

Čaj černý, bílý, zelený. Právě na ten je třeba zaměřit pozornost, pokud vás bolí klouby a kosti.

Kdo by neměl pít zelený čaj

Zelený čaj je pro většinu dospělých bezpečný, pokud se pije s mírou. Opatrnost je ale vhodná u lidí citlivých na kofein, kteří trpí nespavostí, bušením srdce, úzkostmi nebo mají citlivý žaludek.

Pozor by si měly dát také těhotné a kojící ženy. Zelený čaj sice není nutné z jídelníčku úplně vyřadit, je ale dobré hlídat celkový příjem kofeinu ze všech zdrojů během dne.

Vyšší opatrnost je na místě u koncentrovaných extraktů ze zeleného čaje v doplňcích stravy. Ty mohou obsahovat mnohem více účinných látek než běžný nálev a ve vysokých dávkách byly spojovány s rizikem poškození jater.

Lidé s onemocněním jater nebo ti, kteří užívají léky, by se proto měli o jejich užívání vždy poradit s lékařem.

Zleva práškový zelený čaj matcha, sypaný zelený darjeeling a pyramidový sáček s práškovým čajem matcha a čajem typu kabusé

Kolik zeleného čaje denně pít

Pro většinu zdravých dospělých jsou rozumné dva až tři šálky denně. Není potřeba se nutit do velkých dávek. U zeleného čaje platí spíš pravidelnost než přehánění.

Pokud vám zelený čaj nechutná samotný, můžete ho doplnit citronem, mátou nebo plátkem zázvoru. Cukr ani sirupy nejsou nutné, zvlášť pokud ho pijete kvůli zdravějšímu životnímu stylu.

Zelený čaj s mátou

Zelený čaj s mátou

Recept

Lehké

10 min

Matcha je zelený čaj ve speciální formě. Je silnější. Pro někoho ale není příjemná jeho chuť.

Matcha: Silnější zelený čaj v prášku

Matcha je specifická forma zeleného čaje, která se nepřipravuje jako klasický nálev. Jemně mletý prášek z čajových lístků se rozmíchá ve vodě nebo mléce a člověk tak přijme celý čajový lístek, nejen látky vylouhované do vody.

Díky tomu může mít matcha výraznější obsah katechinů, kofeinu i L-theaninu a působit silněji než běžný zelený čaj. Právě proto je dobré brát ji spíš jako koncentrovanější variantu zeleného čaje a nepřehánět to s množstvím, zvlášť pokud jste citliví na kofein nebo během dne pijete i kávu.

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Matcha smoothie

Matcha smoothie

Recept

Lehké

15 min
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