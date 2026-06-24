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Co je svatojánská ořechovka
Svatojánská ořechovka je tradiční domácí likér z mladých vlašských ořechů. Základem jsou zelené ořechy, alkohol, cukr a koření. Během několikatýdenního louhování se z ořechů uvolní typická tmavá barva, výrazná vůně a lehce nahořklá chuť.
Název svatojánská ořechovka odkazuje ke svátku svatého Jana, který připadá na 24. června. Právě v tomto období se nezralé vlašské ořechy tradičně sbírají. Neměly by mít ještě tvrdou skořápku, aby šly snadno překrojit nožem.
Kdy sbírat ořechy na ořechovku
Nejlepší doba pro sběr zelených vlašských ořechů je od poloviny června do začátku července. Ideální je ořech rozkrojit. Pokud je uvnitř ještě světlý, měkký a bez tvrdé skořápky, je vhodný k použití.
Jakmile už se skořápka začne tvořit a tvrdnout, ořechy se krájí hůř a do likéru se tolik nehodí. Ořechovka z nich může být příliš drsná, svíravá nebo méně aromatická.
Tip: Při krájení ořechů si vezměte rukavice. Zelené vlašské ořechy silně barví a skvrny z rukou i kuchyňského prkénka mizí velmi obtížně.
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Střední
65 min
Jak dlouho musí ořechovka zrát
Ořechovku můžete ochutnat už po několika týdnech, ale nejlepší bývá až po několikaměsíčním odležení. Ideální je připravit ji v červnu a otevřít na podzim nebo v zimě. Chutě se během zrání propojí, ostrost alkoholu se zjemní a likér získá příjemně kořeněný charakter.
Skladujte ji na tmavém a chladnějším místě. Dobře připravená a čistě přecezená domácí ořechovka vydrží i několik let.
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Jak ořechovku podávat
Svatojánská ořechovka se nejčastěji podává v malém množství jako digestiv po jídle. Má výraznou chuť, proto jí stačí opravdu málo. Hodí se také jako jedlý dárek, součást domácí vánoční výslužky nebo netradiční přísada do dezertů.
Můžete ji přidat například do krémů, perníku, čokoládových moučníků nebo použít k dochucení horkého zimního nápoje.
4 tipy, aby se ořechovka povedla
- Používejte jen zdravé zelené ořechy bez plísní a poškození.
- Alkohol by měl mít alespoň 40 %, aby se ořechy dobře vylouhovaly a směs byla stabilní.
- Koření přidávejte spíš střídmě, protože při dlouhém louhování dokáže chuť výrazně ovlivnit.
- Cukrový sirup vždy míchejte s výluhem až po vychladnutí. Pokud ho přidáte horký, mohli byste zbytečně změnit chuť výsledného likéru.
Recept Tradiční svatojánská ořechovka
- 20–25 zelených vlašských ořechů
- 1 litr vodky, žitné nebo jiného neutrálního alkoholu
- 500 g cukru
- 500 ml vody
- 1 celá skořice
- 4–6 hřebíčků
- 1 badyán
- kousek citronové nebo pomerančové kůry v bio kvalitě
- volitelně: pár kávových zrn, kousek vanilky nebo několik kuliček nového koření
- Zelené ořechy omyjeme, osušíme a nakrájíme na čtvrtiny nebo silnější plátky. Pracujeme v rukavicích, protože ořechy velmi silně barví.
- Nakrájené ořechy vložíme do velké čisté sklenice. Přidáme skořici, hřebíček, badyán a citrusovou kůru. Vše zalijeme alkoholem tak, aby byly ořechy zcela ponořené.
- Sklenici dobře uzavřeme a postavíme ji na světlé místo, ideálně na okno. Směs necháme louhovat 4 až 6 týdnů. Každých pár dní sklenicí jemně zatřeseme.
- Po vylouhování obsah přecedíme přes jemné sítko nebo plátýnko. Z vody a cukru svaříme cukrový sirup a necháme ho úplně vychladnout. Poté ho smícháme s ořechovým výluhem.
- Hotovou ořechovku přelijeme do čistých lahví, dobře uzavřeme a necháme ještě alespoň měsíc odležet. Čím déle bude zrát, tím jemnější a kulatější chuť získá.
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