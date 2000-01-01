náhledy
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají vlastní podnik a co v něm nabízejí.
Autor: Plzeňský Prazdroj
Herec Pavel Zedníček a jeho manželka Hana Kousalová se pustili do podnikání s americkými bagely. Jejich podnik Just Bagel v Praze vycházel z inspirace newyorskými bagelárnami, které dvojici zaujaly při cestách do Spojených států.
Autor: Marek Navrátil , iDNES.cz
Bývalí hokejoví reprezentanti Martin Ručinský a Petr Nedvěd spojili síly při otevření pražské hospody Střídačka. Jejich záměrem bylo vytvořit podnik, kam by sami rádi zašli na dobré pivo a českou kuchyni.
Autor: Profimedia.cz
Bývalý fotbalový reprezentant Ladislav Vízek se do gastronomického podnikání pustil po návratu z Francie. V roce 1989 otevřel hospodu Kozlovna Ládi Vízka, která se postupně stala místem setkávání fotbalistů a dalších sportovních osobností. Podnik je spojený především s českou hospodskou kuchyní a pivem.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Bývalý hokejový obránce František Kaberle, mistr světa a vítěz Stanley Cupu, se po skončení sportovní kariéry věnuje také gastronomii. Jeho podnik Kozlovna U Kabelky v Kladně sází na českou kuchyni a čepované pivo
Autor: Profimedia.cz
Herec Tomáš Hanák proměnil bývalou nádražní budovu v Nižboru v restauraci Zastávka. Podnik zaujme už svým umístěním a prostředím, které si zachovává atmosféru železniční stanice. Nejde tedy o běžnou restauraci v centru města, ale o místo, jehož součástí je i příběh původní budovy.
Autor: Herminapress
Herec Tomáš Töpfer je spojený se známým pražským hostincem U Kalicha. Podnik proslavil především Švejk z románu Jaroslava Haška, díky němuž se stal vyhledávaným místem také pro zahraniční návštěvníky.
Autor: Michal Sváček, MF DNES
Kuchařka a cestovatelka Kamila Rundusová, známá jako Kamu, je spojená s pop-up bistrem Kája. Její přístup k vaření vychází ze zkušeností z cest, inspirace světovými kuchyněmi a důrazu na výrazné chutě.
Autor: archiv Kamily Rundusové
Herec Karel Roden se vedle filmové a divadelní práce věnuje také vinařství. Na svém panství v Krašovicích provozuje zámeckou koštovnu a vinařství. Ve spolupráci s moravskými vinaři vytváří vlastní autorskou řadu vín a pořádá komorní koštovací akce v unikátním historickém prostředí.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Italský kuchař Emanuele Ridi se českým divákům představil v pořadu S Italem v kuchyni. V pražských Dejvicích provozuje vyhlášenou restauraci [NÁZEV], kde servíruje autentickou středomořskou kuchyni – od čerstvých mořských plodů přes ryby až po domácí těstoviny – doplněnou vybranými italskými víny.
Autor: Profimedia.cz
Šéfkuchař Radek Kašpárek je majitelem pražských restaurací Field a 420. Field se proslavil moderní gastronomií, důrazem na kvalitní suroviny a precizní přípravou pokrmů. Restaurace 420 naopak vychází z českých kulinářských kořenů a nabízí jejich současnou interpretaci.
Autor: TV NOVA
Šéfkuchař Radek Kašpárek je majitelem pražských restaurací Field a 420. Field se proslavil moderní gastronomií, důrazem na kvalitní suroviny a precizní přípravou pokrmů. Restaurace 420 naopak vychází z českých kulinářských kořenů a nabízí jejich současnou interpretaci.
Autor: archiv Bistro Paulus
Kuchař Miroslav Kalina provozuje restauraci Kalina Kampa v Praze. Jeho kuchařský styl vychází z klasických evropských postupů a důrazu na kvalitní suroviny.
Autor: TV Nova
Šéfkuchař Přemek Forejt stojí za restaurací Entrée v Olomouci. Podnik je známý kreativním pojetím gastronomie, neobvyklými prezentacemi jídel a prací s různými texturami i chutěmi.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Šéfkuchař Jan Punčochář otevřel v pražských Dejvicích restauraci U Matěje, která se zaměřuje na českou kuchyni. Na jídelním lístku se objevují jídla vycházející z domácí a hospodské tradice, připravená s důrazem na kvalitní suroviny a poctivé kuchařské postupy.
Autor: TV Nova, Souboj na talíři
Zdeněk Pohlreich patří k nejznámějším českým televizním šéfkuchařům a jeho jméno je spojené s několika pražskými restauracemi. Café Imperial láká na českou i mezinárodní kuchyni v historickém interiéru. Divinis se zaměřuje na italskou gastronomii a víno, zatímco Next Door by Imperial je moderní restaurace s otevřenou kuchyní a současným pojetím českých i evropských jídel.
Autor: FTV Prima
Známý český šéfkuchař Jaroslav Sapík provozuje od roku 1992 rodinnou restauraci U Sapíků v Klokočné nedaleko Prahy. Podnik se zaměřuje na staročeskou a rakousko-uherskou kuchyni v moderním podání. Sapík v něm zúročil zkušenosti z českých i zahraničních kuchyní a vařil také pro české prezidenty a další významné hosty.
Autor: archiv TV NOVA, archiv ČT, archiv