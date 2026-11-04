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Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky

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Fotočlánek   4:30
ilustrační snímek Hana Kousalová a Pavel Zedníček DVA VETERÁNI. Petr Nedvěd a Martin Ručinský. Ladislav Vízek při fotbalové exhibici v Dolních Chabrech. František Kaberle a Jaromír Jágr Tomáš Hanák (8. ledna 2019) Tomáš Töpfer Kamila Kamu Rundusová Svoje jméno propůjčuje Karel Roden vínům Tomáše Vicana už celých devět let. Emanuele Ridi Radek Kašpárek neměl snadnou volbu. Roman Paulus, jeden z nejlepších českých kuchařů.
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají vlastní podnik a co v něm nabízejí.

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