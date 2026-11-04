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KVÍZ: Poznáte 50 tradičních i světových jídel? U třicáté otázky určitě začnete chybovat
Myslíte si, že vás na talíři nic nepřekvapí? Otestujte své gurmánské znalosti v našem velkém kvízu, který prověří všechno od české klasiky až po exotické světové recepty.
Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...
Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut
Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...
Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky
Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství,...
Jídelníček proti stárnutí. 28 receptů, které podpoří tvorbu kolagenu
Stárnutí nezastavíte, ale jídlem ho můžete výrazně ovlivnit. Kolagen, který drží pleť pevnou a pružnou, si tělo vyrábí samo z bílkovin, potřebuje k tomu ale také vitamin C, zinek a další živiny. S...
Kachna na zelí: Pečená s křupavou kůrkou a dušeným zelím
Náročné
140 min
Voní po kmínu a na stole tvoří absolutní královnu všech svátečních obědů. Křehká a šťavnatá kachna...
Štrúdl už vás nebaví? Máme pro vás 24 vyzkoušených jablečných receptů
Jablka jsou v našich kuchyních naprostý základ. Chystáte se z nich zrovna něco upéct a klasický štrúdl už vám přijde trochu nudný? Připravili jsme pro vás velký přehled 24 vyzkoušených receptů od...
Po jablku můžete mít hlad. Ukrývá látku, která pomáhá spalovat kalorie
V honbě za exotickými spalovači tuků a drahými doplňky stravy často přehlížíme poklad, který nám roste přímo pod nosem: jablka. Nejsou jen obyčejnou svačinou do kapsy, ve slupce ukrývají kyselinu...
Domácí bagely: Nadýchané pečivo s křupavou kůrkou a semínky
Střední
70 min
Dopřejte si domácí bagely, které jsou uvnitř nádherně měkké a na povrchu díky krátkému povaření ve...
Jogurtový makovec se švestkami a mandlemi: Vláčný koláč s ovocem
Střední
60 min
Spojení máku, šťavnatých švestek a křupavých mandlí vytváří naprosto dokonalou harmonii chutí....
Škvarkové tyčinky: Křupavé kynuté pohoštění s kmínem
Střední
100 min
Voní po škvarkách a kmínu a na povrchu jsou nádherně křupavé. Tyto domácí tyčinky s jogurtem...
Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut
Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...
Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...
Citronové crème brûlée: Francouzský dezert v citronové lodičce
Střední
40 min
Sametově jemný vaječný krém s vůní vanilky a svěží citronovou šťávou, zapečený přímo v křehkých...
Krémová houbová polévka: Skvělá chuť s bylinkami a smetanou
Střední
60 min
Hledáte recept na sametově jemnou polévku? Tato krémová houbová polévka v sobě snoubí vůni...
Pronájem zrekonstruovaného bytu 2+1, 61 m2 Chvaleč
Chvaleč, okres Trutnov
11 000 Kč/měsíc
Čočkový salát s kuřetem: Zdravé jídlo v praktické sklenici
Lehké
60 min
Dopřejte si vyvážené a neuvěřitelně chutné jídlo plné bílkovin, které zasytí a zároveň nezatíží....
Skladujete dýni špatně? Kvůli téhle chybě shnije dřív, než ji stihnete uvařit
Halloween je za námi, ale dýňová sezona tím zdaleka nekončí. Některé druhy totiž při správném skladování vydrží až do února. Jenže stačí příliš vlhký sklep, nevhodná teplota nebo poškozená slupka a...