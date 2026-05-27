Že se bojíte pustit do pečení chleba doma? Stačí znát pár jednoduchých pravidel a úspěch je zaručen

Obsah
Z jaké mouky se peče chleba
Chléb se obvykle peče z chlebové pšeničné mouky, žitné mouky nebo jejich kombinace.
- Pšeničná mouka dodá chlebu pružnost a nadýchanější střídku.
- Žitná zase výraznější chuť, vláčnost a typicky chlebovou vůni.
Pro začátek je ideální kombinace pšeničné chlebové mouky a menšího podílu žitné mouky. Těsto se s ní dobře zpracovává, lépe kyne a výsledek bývá jistější než u čistě žitného chleba. Ten je hutnější, lepivější a vyžaduje trochu víc zkušeností.
Použít můžete i obyčejnou hladkou mouku, kterou máte doma, ale pokud máte možnost, sáhněte raději po mouce označené jako chlebová. Má vhodnější vlastnosti pro kynuté těsto a výsledný bochník bude mít lepší strukturu.
Jak se dělá domácí chleba
Domácí chleba se připravuje z mouky, vody, droždí nebo kvásku, soli a případně trochy octa, kmínu nebo semínek. Suroviny se smíchají, vypracuje se těsto, nechá se vykynout, vytvaruje se bochník a upeče se v dobře rozpálené troubě.
Nejjednodušší varianta je domácí chleba s droždím. Právě chleba z kvasnic je vhodný pro začátečníky, protože kyne rychleji než kváskový a jeho příprava je předvídatelnější.
Pokud hledáte rychlý recept, vyzkoušet můžete i rychlý chleba, hotový zhruba za hodinu. V takovém případě se obvykle používá droždí, kratší kynutí a jednodušší tvarování. Výsledek nebude mít tak hlubokou chuť jako dlouho kynutý kváskový chléb, ale jako rychlý domácí bochník k večeři, polévce nebo pomazánce poslouží výborně.
Jak dlouho musí kynout těsto
Doba kynutí záleží na receptu, množství droždí, teplotě v místnosti i typu mouky. U jednoduchého chleba s droždím počítejte většinou s kynutím přibližně 45 až 90 minut. Těsto by mělo znatelně zvětšit objem, obvykle zhruba na dvojnásobek.
Rychlé chleby mohou kynout kratší dobu, zatímco kváskový chléb potřebuje času víc. Ten může kynout několik hodin, někdy i přes noc v lednici. Delší kynutí pomáhá rozvinout chuť, zlepšuje strukturu střídky a chlebu dodává výraznější aroma.
Důležité je neřídit se jen časem, ale hlavně vzhledem těsta. Pokud je v kuchyni chladněji, kynutí se prodlouží. Naopak v teple může těsto vykynout rychleji. Překynuté těsto bývá unavené, hůř drží tvar a při pečení může spadnout.
Pečení chleba s kvasnicemi
Chleba s kvasnicemi je nejjednodušší volba pro každého, kdo s domácím pečením začíná. Droždí pracuje rychle, těsto dobře kyne a nemusíte se starat o kvásek. Použít můžete čerstvé droždí i sušené kvasnice. Sušené droždí je praktické, protože vydrží déle ve spíži a můžete ho mít připravené kdykoliv. Já mám ale zkušenost, že čerstvé je tak nějak „živější“.
Při práci s droždím si dejte pozor hlavně na teplotu vody. Měla by být vlažná, ne horká. Příliš vysoká teplota (stejně jako studená) totiž kvasnice zabije a těsto pak nevykyne. Sůl nepřidávejte přímo na droždí, ale promíchejte ji s moukou nebo ji zapracujte až společně s ostatními surovinami.
Pro lepší chuť můžete do těsta přidat kmín, semínka, trochu žitné mouky nebo lžíci octa.
Proč se dává ocet do chleba
Ocet se do domácího chleba přidává hlavně kvůli chuti a struktuře. Pomáhá zvýraznit lehce nakyslou, chlebovou chuť, kterou známe u kváskového pečiva. U chleba s droždím tak může částečně nahradit chuťovou hloubku, kterou jinak dodává kvásek.
Malé množství octa může také podpořit vláčnost střídky. Není ale nutné ho dávat do každého receptu. Obvykle stačí jedna až dvě lžíce podle velikosti bochníku. Chuť octa by ve výsledném chlebu neměla být výrazně cítit.
Jak udělat domácí chleba bez droždí
Chleba bez droždí se nejčastěji připravuje s kváskem. Kváskový chléb kyne díky přirozeně se vyskytujícím mikroorganismům v mouce a vodě. Je chuťově výraznější, má pevnější kůrku a při správném upečení vydrží déle vláčný.
Počítejte ale s tím, že kváskový chleba potřebuje víc času. A celkově je to daleko složitější práce. Kvásek je třeba mít aktivní a těsto kyne pomaleji než u chleba z kvasnic. Pokud jste skutečně začátečník, nechte zatím kvásek „spát“ a zkuste to raději s kvasnicemi.
Existují i rychlé chleby bez droždí, například se sodou nebo kypřicím práškem. Ty se ale strukturou podobají spíš hutnějšímu pečivu než klasickému kynutému chlebu. To bych vůbec nedoporučovala zkoušet, to je za mě lepší si pro chleba dojít do obchodu.
|
Domácí pekárna není jen na chléb. Objevte 5 receptů na snídaně, u kterých vám pekárna usnadní práci
Chleba v domácí pekárně
Skvělá volba pro každého, kdo chce péct pravidelně, ale nechce hlídat hnětení, kynutí a teplotu trouby. Stačí nasypat suroviny do nádoby ve správném pořadí, zvolit program a pekárna se postará o zbytek.
Výhodou je jednoduchost a minimální práce. Nevýhodou může být méně výrazná kůrka chleba a typický tvar bochníku podle nádoby pekárny, pokud jej v pekárně i pečete. Pokud vám jde hlavně o pohodlí, domácí pekárna je ideální. Pokud chcete rustikální bochník s křupavou kůrkou, lepšího výsledku většinou dosáhnete při pečení v troubě, ideálně v litinovém hrnci nebo na rozpáleném plechu.
Domácí pekárnu ale rozhodně můžete použít jen k zadělání a kynutí těsta a následně chléb péct v troubě.
5 triků, aby se domácí chleba povedl
- Základem dobrého chleba je správný poměr mouky a vody. Těsto na chleba může být trochu lepivější, ale nemělo by téct. Pokud je příliš řídké, přisypte trochu mouky. Pokud je naopak tuhé a suché, přidejte po lžících vodu.
- Troubu vždy dobře předehřejte. Chleba potřebuje zpočátku vysokou teplotu, aby rychle vyskočil a vytvořila se pěkná kůrka. Pomáhá také pára. Tu vytvoříte tak, že na dno trouby vložíte plech s horkou vodou nebo troubu na začátku pečení krátce zapaříte.
- Bochník před pečením nařízněte ostrým nožem nebo žiletkou. Díky tomu při pečení kontrolovaně popraská a bude mít hezčí tvar.
- Po upečení ho nechte vychladnout na mřížce. I když to láká, nekrájejte ho hned. Střídka se po vytažení z trouby ještě dotváří a příliš brzké krájení ji může srazit.
- Pokud chcete výraznější chuť, nechte těsto kynout pomaleji a déle. Delší kynutí v chladu je jednoduchý trik, který domácímu chlebu dodá lepší aroma i strukturu.
Víte, že 16. října se slaví Světový den chleba? Upečte si chlebové placky s náplní.
Střední
55 min
Nejčastější chyby při pečení chleba
Pečení se nemusí povést hned napoprvé, ale většině problémů se dá snadno předejít.
- Pokud těsto nekyne, může být problém ve starém droždí, příliš horké vodě nebo chladném prostředí.
- Pokud je chleba uvnitř mazlavý, bývá nedopečený nebo byl rozkrojený příliš brzy.
- Příliš tvrdá kůrka může znamenat dlouhé pečení bez dostatečné páry.
- Naopak placatý bochník často vznikne z překynutého nebo příliš řídkého těsta. Při dalším pečení proto upravte množství vody, délku kynutí nebo teplotu trouby.
|
S kváskem nebo droždím, hlavně domácí. Upečte si chleba podle foodblogerů
Recepty Vlastní domácí chleba
Upéct doma chléb nemusí být vůbec tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nemusíte mít zkušenosti, kvásek starý několik let ani speciální pec. Stačí pár základních surovin, trochu trpělivosti a správný postup. Domácí pečení chleba zvládnete v troubě, v domácí pekárně i v jednodušší verzi s droždím. Tady je několik receptů:
- Perfektní domácí chléb, který se zaručeně povede
- Zkuste si upéct zdravý žitný chleba
- Žitný chleba s máslem z pečeného česneku
- Domácí chléb s rozmarýnem
- Pletený cibulový chleba
- Domácí chléb s uzeným
|
Mladí objevili pečení chleba z kvásku. Ale jejich recepty jsou divné