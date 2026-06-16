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Že jste doteď neslyšeli o zablafuňkách? Tohle jídlo strčí do kapsy kulajdu i koprovku

Petra Burgrová
  4:50
Patří mezi tradiční jihočeská venkovská jídla, která vznikla v době, kdy se vařilo především z dostupných surovin. Základem jsou brambory, mléko nebo smetana, aromatické koření a vejce. Výsledkem je sytý pokrm na pomezí polévky a omáčky s typickou sladkokyselou chutí.

Zablafuňky | foto: Redakce idnes Recepty

Obsah

Odkud zablafuňky pocházejí

Původ zablafuňků je spojován především s jižními Čechami. Jde o typické venkovské jídlo z období, kdy si lidé museli vystačit s jednoduchými a levnými surovinami, které měli běžně doma nebo ve sklepě. Podobné recepty se však vyskytovaly i v dalších regionech České republiky.

Bramboračka na kyselo

Bramboračka na kyselo

Recept

Střední

40 min

Jsou zablafuňky polévka nebo omáčka

Záleží na konkrétním receptu. Někde se připravují řidší a podávají jako polévka, jinde jsou hustší a servírují se jako omáčka s vejcem. Obě varianty jsou považovány za správné.

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Základem pokrmu jsou vařenéné brambory.

Z jakých surovin se vaří

Tradiční recept obsahuje:

  • brambory,
  • mléko nebo smetanu,
  • cibuli,
  • vejce,
  • hladkou mouku,
  • bobkový list,
  • nové koření,
  • celý pepř,
  • kmín,
  • tymián nebo hřebíček,
  • ocet,
  • sůl.

Přesné složení se liší podle rodinných receptů i jednotlivých regionů.

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Krkonošské kyselo s houbami

Recept

Střední

30 min

Polévka se zahuštuje záklechtkou, tedy moukou rozmíchanou v mléce.

Jak chutnají zablafuňky

Chuť je jemně sladkokyselá a výrazně ovlivněná použitým kořením. Mnoha lidem připomínají jednodušší variantu kulajdy, ale bez hub. Díky bramborám a vejcím jsou velmi syté, přesto zůstávají lehkým bezmasým jídlem.

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Jak se podávají

Nejčastěji se servírují horké s vejcem natvrdo nebo s vejci zavařenými přímo do omáčky. Některé domácnosti přidávají čerstvou pažitku nebo kousek másla pro zjemnění chuti.

Kulajda

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Recept

Střední

30 min

Podávat můžete s vajci na tvrdo nebo pošírovanými.

Recept Zablafuňky

  • 500 g brambor
  • 700 ml mléka
  • 1 menší cibule
  • 2 lžíce hladké mouky
  • 1 lžíce másla
  • 2–3 bobkové listy
  • 4 kuličky nového koření
  • 6 kuliček celého pepře
  • 1–2 lžičky octa
  • sůl podle chuti
  • 4 vejce natvrdo
  1. Brambory oloupeme, nakrájíme na menší kostky a vložíme je do hrnce.
  2. Přilijeme vodu tak, aby byly brambory ponořené, přidáme cibuli, bobkový list, nové koření, pepř a sůl.
  3. Vše společně uvaříme doměkka.
  4. Jakmile budou brambory téměř hotové, vyjmeme cibuli i koření.
  5. V části studeného mléka rozmícháme hladkou mouku, aby vznikla hladká směs bez hrudek.
  6. Moučnou směs vlijeme k bramborám spolu se zbytkem mléka.
  7. Za stálého míchání několik minut povaříme, dokud zablafuňky lehce nezhoustnou.
  8. Nakonec přidáme máslo a dochutíme octem podle vlastní chuti.
  9. Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme je a nakrájíme na poloviny nebo čtvrtiny.
  10. Hotové zablafuňky naservírujeme na talíře a doplníme připravenými vejci.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut

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