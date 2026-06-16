Obsah
Odkud zablafuňky pocházejí
Původ zablafuňků je spojován především s jižními Čechami. Jde o typické venkovské jídlo z období, kdy si lidé museli vystačit s jednoduchými a levnými surovinami, které měli běžně doma nebo ve sklepě. Podobné recepty se však vyskytovaly i v dalších regionech České republiky.
Jsou zablafuňky polévka nebo omáčka
Záleží na konkrétním receptu. Někde se připravují řidší a podávají jako polévka, jinde jsou hustší a servírují se jako omáčka s vejcem. Obě varianty jsou považovány za správné.
|
Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch
Z jakých surovin se vaří
Tradiční recept obsahuje:
- brambory,
- mléko nebo smetanu,
- cibuli,
- vejce,
- hladkou mouku,
- bobkový list,
- nové koření,
- celý pepř,
- kmín,
- tymián nebo hřebíček,
- ocet,
- sůl.
Přesné složení se liší podle rodinných receptů i jednotlivých regionů.
Jak chutnají zablafuňky
Chuť je jemně sladkokyselá a výrazně ovlivněná použitým kořením. Mnoha lidem připomínají jednodušší variantu kulajdy, ale bez hub. Díky bramborám a vejcím jsou velmi syté, přesto zůstávají lehkým bezmasým jídlem.
|
Bác: Zapomenutá lahůdka z pekáče, o které se v moderních kuchařkách nedočtete
Jak se podávají
Nejčastěji se servírují horké s vejcem natvrdo nebo s vejci zavařenými přímo do omáčky. Některé domácnosti přidávají čerstvou pažitku nebo kousek másla pro zjemnění chuti.
Recept Zablafuňky
- 500 g brambor
- 700 ml mléka
- 1 menší cibule
- 2 lžíce hladké mouky
- 1 lžíce másla
- 2–3 bobkové listy
- 4 kuličky nového koření
- 6 kuliček celého pepře
- 1–2 lžičky octa
- sůl podle chuti
- 4 vejce natvrdo
- Brambory oloupeme, nakrájíme na menší kostky a vložíme je do hrnce.
- Přilijeme vodu tak, aby byly brambory ponořené, přidáme cibuli, bobkový list, nové koření, pepř a sůl.
- Vše společně uvaříme doměkka.
- Jakmile budou brambory téměř hotové, vyjmeme cibuli i koření.
- V části studeného mléka rozmícháme hladkou mouku, aby vznikla hladká směs bez hrudek.
- Moučnou směs vlijeme k bramborám spolu se zbytkem mléka.
- Za stálého míchání několik minut povaříme, dokud zablafuňky lehce nezhoustnou.
- Nakonec přidáme máslo a dochutíme octem podle vlastní chuti.
- Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme je a nakrájíme na poloviny nebo čtvrtiny.
- Hotové zablafuňky naservírujeme na talíře a doplníme připravenými vejci.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut
|
Recept, který se dědí po generace: Jak na pravé plesňáky, o kterých se v kuchařkách nepíše