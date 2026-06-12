Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Že antidepresiva nerostou na stromech? Ale kdeže! Právě dozrávají třešně

Petra Kašparová
  4:50
Třešně nejsou jen sladkou letní dobrotou, mohou být i skvělým přírodním pomocníkem pro lepší spánek a uvolnění během dne. Obsahují přirozený melatonin, hormon, který reguluje náš spánkový cyklus, a antioxidanty, jež podporují cirkadiánní rytmus a pomáhají tělu lépe odpočívat. Strčte si třešeň za ucho a usmívejte se.

Kdo by neměl rád třešně. A víte, že jsou také pekelně zdravé? | foto: Canva

Obsah

Třešně zajistí úsměv i lepší spánek

Třešně jsou pro uklidnění a podporu spánku vhodné hlavně díky obsahu přirozeného melatoninu. Jde o hormon, který reguluje spánkový cyklus a signalizuje tělu, kdy je čas spát.

Kromě toho obsahují antioxidanty, které pomáhají snižovat stres a zánětlivé procesy v těle, což přispívá k celkovému pocitu pohody a klidu. Konzumace třešní před spaním tak může mírně zlepšit kvalitu spánku, zkrátit dobu usínání a podporovat pravidelný cirkadiánní rytmus.

Třešně mají také během dne pozitivní vliv na náladu a psychickou pohodu. Přirozené cukry a antioxidanty podporují energii bez náhlého propadu a přispívají k pocitu klidu a vyrovnanosti. Pravidelná konzumace třešní tak může pomoci zvládat stres, zlepšit soustředění a dodat lehce pozitivní náladu během celého dne.

Tip: Že nemáte třešeň pod okny? Nevadí. Zadejte do vyhledávače: „Třešně samosběr“.

Třešňový sirup

Třešňový sirup

Recept

Lehké

60 min

Špatně spíte? Zkuste třešně!

Na co pomáhají třešně

Třešně jsou vhodné nejen pro večerní svačinu, ale i pro chvíle, kdy potřebujete zklidnit mysl. Díky obsahu melatoninu totiž mohou:

  • Zlepšit kvalitu spánku a zkrátit dobu usínání.
  • Podpořit regeneraci těla během noci.
  • Přispět k uvolnění a menšímu stresu během dne.

Pravidelné zařazení třešní do jídelníčku může být jednoduchý a chutný způsob, jak podpořit zdravý spánkový rytmus.

Tři ingredience a klidný spánek? Tenhle trik dobývá internet

Třešně obsahují melatonin. Hrst třešní denně je dobrá pro psychiku.

Jak jíst třešně pro lepší spánek i relax

Pro nejlepší účinek na spánek je ideální třešně konzumovat asi 1–2 hodiny před spaním, aby tělo mělo čas vstřebat melatonin. Stačí malá hrst čerstvých třešní nebo půl sklenice čisté třešňové šťávy bez přidaného cukru.

Kolik můžu sníst třešní

Optimální dávka je cca 150–200 g čerstvých třešní denně (cca hrstka). Tato porce poskytuje dostatek melatoninu, aniž by přetížila trávení nebo přinesla nadbytek cukru. Třešně jsou „hodně žravé“, ale přejídat se jimi není zdravé. Myslete na to.

Třešňový sorbet

Třešňový sorbet

Recept

Střední

180 min
Višňový salát

Višňový salát

Recept

Lehké

20 min

Sezóna třešní tu je. Z těch, ze kterých neuděláte marmeládu, si udělejte přírodní antidepresiva.

Proč nepít po třešních

Po třešních se obecně nedoporučuje hned pít, protože obsahují hodně přírodních cukrů a kyselin, zejména jablečné a citronové. Pokud je ihned „spláchnete“ tekutinou, může to způsobit nadýmání, zhoršení trávení a pocit těžkosti v žaludku. Voda totiž zředí žaludeční šťávy a cukry se mohou rychle fermentovat, což zatíží trávicí systém. Nejlépe je třešně jíst samotné, bez velkého množství tekutin, aby tělo stihlo cukry a vlákninu dobře zpracovat.

Višňový sirup

Višňový sirup

Recept

Lehké

30 min

Třešně obsahují melatonin. Hrst třešní denně je dobrá pro psychiku.

Co je zdravější, třešně nebo višně?

Třešně a višně mají podobné nutriční hodnoty, ale existují malé rozdíly:

  • Třešně jsou sladší, mají více melatoninu, jsou vhodné pro podporu spánku.
  • Višně jsou kyselejší, obsahují více antioxidantů a vitaminu C a méně cukru.

Pro účely lepšího usínání a uvolnění jsou tedy třešně o něco výhodnější, zejména ve večerních hodinách.

Třešňová bublanina

Krémová třešňová bublanina s třešněmi – Jedinečný recept s překvapivou chutí

Recept

Lehké

60 min

Třešňová bublanina

Recepty z třešní Snídaně

Vepřová panenka s fazolovým salátem

Vepřová panenka s fazolovým salátem a medovou zálivkou – lehký oběd nebo večeře

Recept

Střední

60 min

Vepřová panenka ve slanině a medové fazolky

Recepty z třešní Oběd

Třešňový dort + stepy

Nadýchaný třešňový dort se šlehačkou a ovocným džemem – Lehký bleskový recept na léto

Recept

Střední

65 min

Třešňový jogurtový dort s polevou

Recepty z třešní Dezerty

Třešňové koláčky

Mřížkové koláčky s tvarohem, třešněmi a bílým vínem – Křehké košíčky z muffinového plechu

Recept

Střední

45 min

Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí

Borůvky

Toužíte po očistě těla, ale drastické detoxy vás nelákají? Příroda ukryla ten nejsilnější lék na regeneraci jater a ochranu organismu do drobných modrých bobulí, které potkáváte v našich lesích.

Jak na dokonalou čokoládovou polevu: Rady cukrářů, aby byla lesklá a nepraskala

Poznejte tajemství zrcadlového lesku. Správně připravená čokoládová poleva musí...

Čokoládová poleva je pověstnou třešničkou na každém dezertu. Dokáže z obyčejné buchty udělat luxusní moučník, ale také umí šikovně zakrýt drobné nedostatky, které se při pečení náhodou nepovedly. I...

Tuňák v konzervě není vždy stejný. Rozdíl poznáte podle jediné věci na obalu

tuňák v konzervě

Tuňák v konzervě patří mezi nejoblíbenější trvanlivé potraviny, přesto se jednotlivé výrobky výrazně liší kvalitou i nutriční hodnotou. Poradíme, jak poznat dobrou konzervu, který nálev je nejlepší a...

Vedro vám bere sílu? Tohle jezte, když chcete přežít tropické dny bez kolapsu

Snášíte špatně vedro?

Blíží se léto, čas tropických dní i nocí, kdy máme chuť strčit hlavu do mrazáku, k jídlu není chuť. Tělo ale energii potřebuje. Co jíst v horku, abychom tělu ulevili?

Než se svléknete do plavek, změňte jídelníček. Pomůže vám k lepšímu opálení

Opalujete se? Je třeba použít krémy s ochrannými filtry. A pomoci může i strava.

Když se řekne opalování, většina lidí si představí lehátko, moře, sluneční brýle a opalovací krém. Jenže pokožka se na léto připravuje i zevnitř. To, co jíme, ovlivňuje její hydrataci, pružnost,...

Že antidepresiva nerostou na stromech? Ale kdeže! Právě dozrávají třešně

Kdo by neměl rád třešně. A víte, že jsou také pekelně zdravé?

Třešně nejsou jen sladkou letní dobrotou, mohou být i skvělým přírodním pomocníkem pro lepší spánek a uvolnění během dne. Obsahují přirozený melatonin, hormon, který reguluje náš spánkový cyklus, a...

12. června 2026  4:50

Víkendové pečení se SweetBurg: Domácí chléb bez kvásku, který oklame i profíky

Chléb právě vytažený z trouby provoní celý váš byt.

Mysleli jste si, že domácí chléb bez kvásku nemůže chutnat jako z řemeslné pekárny? Opak je pravdou. Naučím vás upéct voňavý chléb s křupavou kůrkou.

12. června 2026

Okurkovo-citronová limonáda: Recept na domácí osvěžení s třtinovým cukrem

Okurkovo citronová limonáda
Recept

Lehké

20 min

Ledové letní osvěžení z rozmixované okurkové dužiny, čerstvé citronové šťávy a třtinového cukru,...

Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Na čem si pochutnávají Korejci, naši soupeři z prvního zápasu?

Korejská kuchyně

Korejská kuchyně patří mezi ty nejvýraznější v Asii a stojí na fermentaci, chilli a rýži. Jaké další chutě budou reprezentovat soupeři českého týmu v úvodním zápase mistrovství světa 2026?

11. června 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.