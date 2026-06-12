Že antidepresiva nerostou na stromech? Ale kdeže! Právě dozrávají třešně

Obsah
Třešně zajistí úsměv i lepší spánek
Třešně jsou pro uklidnění a podporu spánku vhodné hlavně díky obsahu přirozeného melatoninu. Jde o hormon, který reguluje spánkový cyklus a signalizuje tělu, kdy je čas spát.
Kromě toho obsahují antioxidanty, které pomáhají snižovat stres a zánětlivé procesy v těle, což přispívá k celkovému pocitu pohody a klidu. Konzumace třešní před spaním tak může mírně zlepšit kvalitu spánku, zkrátit dobu usínání a podporovat pravidelný cirkadiánní rytmus.
Třešně mají také během dne pozitivní vliv na náladu a psychickou pohodu. Přirozené cukry a antioxidanty podporují energii bez náhlého propadu a přispívají k pocitu klidu a vyrovnanosti. Pravidelná konzumace třešní tak může pomoci zvládat stres, zlepšit soustředění a dodat lehce pozitivní náladu během celého dne.
Tip: Že nemáte třešeň pod okny? Nevadí. Zadejte do vyhledávače: „Třešně samosběr“.
Na co pomáhají třešně
Třešně jsou vhodné nejen pro večerní svačinu, ale i pro chvíle, kdy potřebujete zklidnit mysl. Díky obsahu melatoninu totiž mohou:
- Zlepšit kvalitu spánku a zkrátit dobu usínání.
- Podpořit regeneraci těla během noci.
- Přispět k uvolnění a menšímu stresu během dne.
Pravidelné zařazení třešní do jídelníčku může být jednoduchý a chutný způsob, jak podpořit zdravý spánkový rytmus.
|
Tři ingredience a klidný spánek? Tenhle trik dobývá internet
Jak jíst třešně pro lepší spánek i relax
Pro nejlepší účinek na spánek je ideální třešně konzumovat asi 1–2 hodiny před spaním, aby tělo mělo čas vstřebat melatonin. Stačí malá hrst čerstvých třešní nebo půl sklenice čisté třešňové šťávy bez přidaného cukru.
Kolik můžu sníst třešní
Optimální dávka je cca 150–200 g čerstvých třešní denně (cca hrstka). Tato porce poskytuje dostatek melatoninu, aniž by přetížila trávení nebo přinesla nadbytek cukru. Třešně jsou „hodně žravé“, ale přejídat se jimi není zdravé. Myslete na to.
Proč nepít po třešních
Po třešních se obecně nedoporučuje hned pít, protože obsahují hodně přírodních cukrů a kyselin, zejména jablečné a citronové. Pokud je ihned „spláchnete“ tekutinou, může to způsobit nadýmání, zhoršení trávení a pocit těžkosti v žaludku. Voda totiž zředí žaludeční šťávy a cukry se mohou rychle fermentovat, což zatíží trávicí systém. Nejlépe je třešně jíst samotné, bez velkého množství tekutin, aby tělo stihlo cukry a vlákninu dobře zpracovat.
Co je zdravější, třešně nebo višně?
Třešně a višně mají podobné nutriční hodnoty, ale existují malé rozdíly:
- Třešně jsou sladší, mají více melatoninu, jsou vhodné pro podporu spánku.
- Višně jsou kyselejší, obsahují více antioxidantů a vitaminu C a méně cukru.
Pro účely lepšího usínání a uvolnění jsou tedy třešně o něco výhodnější, zejména ve večerních hodinách.
Recepty z třešní Snídaně
- Nadýchané třešňové řezy s citronem
- Třešně ve sklenici
- Rychlá bublanina s třešněmi
- Koláče s třešněmi
- Třešňový pletenec
- Třešňový závin
Vepřová panenka s fazolovým salátem a medovou zálivkou – lehký oběd nebo večeře
Střední
60 min
Recepty z třešní Oběd
- Pečená kachna s třešněmi a pečenými bramborami
- Ječné halečky s třešněmi
- Krůtí prsíčka s fritovanými třešněmi a rýží
- Tvarohové taštičky s třešněmi a tvarohem stracciatela
- Buchty s třešněmi a skořicí
- Biftek s třešněmi a gorgonzolou
Nadýchaný třešňový dort se šlehačkou a ovocným džemem – Lehký bleskový recept na léto
Střední
65 min
Recepty z třešní Dezerty
- Křehké košíčky s pařížským krémem a třešněmi
- Schwarzwaldský dort s třešněmi a čokoládou
- Šťavnatá ovocná galetka s jahodami a třešněmi
- Šlehačkový dort s třešněmi
- Pavlova s třešněmi
- Kokosový koláč s třešněmi
Mřížkové koláčky s tvarohem, třešněmi a bílým vínem – Křehké košíčky z muffinového plechu
Střední
45 min
|
Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí