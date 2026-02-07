Krtkův dort slaví 25 let! Snadné recepty na plechu a ve zdravější verzi

Klára Pěnkavová
  5:30
Krtkův dort letos slaví čtvrt století. Tuto čokoládovo-banánovou klasiku si u nás oblíbily už celé generace dětí. Ale odkud vlastně pochází? A dá se připravit i v lehčí variantě bez šlehačky a třeba na plech? Díky našim receptům je to možné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: SKKulinární studio MAFRA

Obsah

Co je Krtkův dort?

Krtkův dort (Maulwurfkuchen) pochází původně z Německa a je typickým narozeninovým dezertem, který je oblíbený nejen díky své chuti, ale i hravému vzhledu. Jeho charakteristická forma vzniká z vydlabaného čokoládového korpusu, který se plní krémem a banány (nebo jiným ovocem), a následně je posypán drobenkou z korpusu – dort tak připomíná krtčí hromádky.

Samozřejmě, kdo vyrůstal v devadesátkách, dobře zná polotovar značky Dr. Oetker – rychlé a pohodlné řešení. Ale věřte mi, domácí Krtkův dort je rozhodně chutnější a vůbec není složitý! Navíc si ho můžete přizpůsobit podle sebe: použít jiné ovoce místo banánů, péct ho na plechu, zkusit verzi bez šlehačky nebo připravit fit variantu – a zdravě si tak zamlsat.

Krtkův dort na plech

Recept Krtkův dort na plech

Korpus

  • 3 vejce
  • 180 g krupicového cukru
  • 200 ml rostlinného oleje
  • 320 g hladké mouky
  • 1 sáček kypřicího prášku do pečiva
  • 50 g kakaa
  • 200 ml polotučného mléka
  • tuk a polohrubá mouka na vysypání plechu

Krém

  • 250 ml polotučného mléka
  • 80 g krupicového cukru
  • 1 a půl sáčku vanilkového pudinkového prášku
  • 250 g měkkého tvarohu v kostce
  • 400 g zakysané smetany
  • 250 ml 33% smetany
  • 100 g hořké čokolády
  • 5 banánů
  1. Žloutky vyšleháme s polovinou cukru do pěny. Za stálého šlehání přilijeme olej a znovu vyšleháme do husté pěny. Z bílků připravíme pevný sníh. Obě hmoty lehce spojíme a vmícháme prosátou mouku s kypřicím práškem a kakaem. Nakonec přidáme mléko.
  2. Těsto nalijeme do pekáče s vyšším okrajem vymazaného tukem a vysypaného polohrubou moukou. Pečeme v troubě předehřáté na 160 °C asi 30 minut.
  3. Korpus necháme vychladnout v pekáčku a pak vyklopíme. Po celém obvodu asi 2 cm od okraje ho mělce nařízneme a vnitřní část vydlabeme asi do centimetrové hloubky. Drobečky ponecháme na posypání dortu.
  4. Na korpus naskládáme oloupané a na poloviny rozkrájené banány.
  5. Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvaříme velmi hustý krém, který necháme vychladnout za stálého míchání. Pak do něj postupně zašleháme tvaroh a zakysanou smetanu.
  6. Smetanu vyšleháme na pevnou šlehačku a nakonec lehce vmícháme do krému společně s nastrouhanou čokoládou. Rozetřeme ho na banány a povrch posypeme drobečky.
  7. Dort necháme ztuhnout minimálně 4 hodiny v ledničce, nejlépe však přes noc.

Rozpis na: 24 porcí
Doba přípravy asi: 60 min bez vytuhnutí

Fit krtkův dort

Recept Fit krtkův dort na plech

Korpus

  • 100 g špaldové mouky
  • 2 lžičky kypřicího prášku
  • 20 g kakaa
  • 2 vejce
  • 50 g třtinového cukru
  • 30 g čokoládového proteinu
  • 30 g ghee
  • 100 ml mléka

Krém

  • 250 g polotučného tvarohu
  • 200 g zakysané smetany
  • 30 g vanilkového proteinu
  • 100 g mléka
  • 1 vanilkový puding
  • 20 g hořké čokolády (případně vlašské či jiné ořechy)
  • 2 banány
  1. V misce si smícháme mouku, kypřící prášek, kakao, protein a polovinu cukru. Přilijeme mléko a roztopené ghee.
  2. Žloutky oddělíme od bílků a vyšleháme s druhou polovinou cukru. Vlijeme do těsta.
  3. Bílky vyšleháme do tuha a opatrně po částech vmícháme a spojíme. Těsto vlijeme do formy vyložené pečícím papírem.
  4. Dáme péct do trouby na 175 °C na asi 20 min. Korpus necháme po upečení důkladně vychladnout.
  5. Následně jej asi do půlky vydlabeme a připravíme si drobenku.
  6. Do vydlabané části rozprostřeme podélně rozříznuté banány. A jdeme si připravit krém.
  7. Vyšleháme tvaroh, zakysanou smetanu a protein do hladka. V mléce uvaříme hustý pudink, který necháme vychladnout. Nastrouháme si čokoládu. Tu případně můžeme nahradit třeva ořechy.
  8. Vše spojíme v hladký stracatella krém, který navrstvíme na banány. Poté vše přikryjte drobenkou a dáme do lednice odležet na pár hodin (nejlépe přes noc).

Rozpis na: 12 porcí
Doba přípravy asi: 60 min bez vytuhnutí

Jablečný krtkův dort

Jablečný krtkův dort

Recept

Střední

60 min
Domácí krtkův dort

Domácí krtkův dort

Recept

Střední

40 min
Témata: Dort

