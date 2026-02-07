Obsah
Co je Krtkův dort?
Krtkův dort (Maulwurfkuchen) pochází původně z Německa a je typickým narozeninovým dezertem, který je oblíbený nejen díky své chuti, ale i hravému vzhledu. Jeho charakteristická forma vzniká z vydlabaného čokoládového korpusu, který se plní krémem a banány (nebo jiným ovocem), a následně je posypán drobenkou z korpusu – dort tak připomíná krtčí hromádky.
Samozřejmě, kdo vyrůstal v devadesátkách, dobře zná polotovar značky Dr. Oetker – rychlé a pohodlné řešení. Ale věřte mi, domácí Krtkův dort je rozhodně chutnější a vůbec není složitý! Navíc si ho můžete přizpůsobit podle sebe: použít jiné ovoce místo banánů, péct ho na plechu, zkusit verzi bez šlehačky nebo připravit fit variantu – a zdravě si tak zamlsat.
Recept Krtkův dort na plech
Korpus
- 3 vejce
- 180 g krupicového cukru
- 200 ml rostlinného oleje
- 320 g hladké mouky
- 1 sáček kypřicího prášku do pečiva
- 50 g kakaa
- 200 ml polotučného mléka
- tuk a polohrubá mouka na vysypání plechu
Krém
- 250 ml polotučného mléka
- 80 g krupicového cukru
- 1 a půl sáčku vanilkového pudinkového prášku
- 250 g měkkého tvarohu v kostce
- 400 g zakysané smetany
- 250 ml 33% smetany
- 100 g hořké čokolády
- 5 banánů
- Žloutky vyšleháme s polovinou cukru do pěny. Za stálého šlehání přilijeme olej a znovu vyšleháme do husté pěny. Z bílků připravíme pevný sníh. Obě hmoty lehce spojíme a vmícháme prosátou mouku s kypřicím práškem a kakaem. Nakonec přidáme mléko.
- Těsto nalijeme do pekáče s vyšším okrajem vymazaného tukem a vysypaného polohrubou moukou. Pečeme v troubě předehřáté na 160 °C asi 30 minut.
- Korpus necháme vychladnout v pekáčku a pak vyklopíme. Po celém obvodu asi 2 cm od okraje ho mělce nařízneme a vnitřní část vydlabeme asi do centimetrové hloubky. Drobečky ponecháme na posypání dortu.
- Na korpus naskládáme oloupané a na poloviny rozkrájené banány.
- Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvaříme velmi hustý krém, který necháme vychladnout za stálého míchání. Pak do něj postupně zašleháme tvaroh a zakysanou smetanu.
- Smetanu vyšleháme na pevnou šlehačku a nakonec lehce vmícháme do krému společně s nastrouhanou čokoládou. Rozetřeme ho na banány a povrch posypeme drobečky.
- Dort necháme ztuhnout minimálně 4 hodiny v ledničce, nejlépe však přes noc.
Rozpis na: 24 porcí
Doba přípravy asi: 60 min bez vytuhnutí
Recept Fit krtkův dort na plech
Korpus
- 100 g špaldové mouky
- 2 lžičky kypřicího prášku
- 20 g kakaa
- 2 vejce
- 50 g třtinového cukru
- 30 g čokoládového proteinu
- 30 g ghee
- 100 ml mléka
Krém
- 250 g polotučného tvarohu
- 200 g zakysané smetany
- 30 g vanilkového proteinu
- 100 g mléka
- 1 vanilkový puding
- 20 g hořké čokolády (případně vlašské či jiné ořechy)
- 2 banány
- V misce si smícháme mouku, kypřící prášek, kakao, protein a polovinu cukru. Přilijeme mléko a roztopené ghee.
- Žloutky oddělíme od bílků a vyšleháme s druhou polovinou cukru. Vlijeme do těsta.
- Bílky vyšleháme do tuha a opatrně po částech vmícháme a spojíme. Těsto vlijeme do formy vyložené pečícím papírem.
- Dáme péct do trouby na 175 °C na asi 20 min. Korpus necháme po upečení důkladně vychladnout.
- Následně jej asi do půlky vydlabeme a připravíme si drobenku.
- Do vydlabané části rozprostřeme podélně rozříznuté banány. A jdeme si připravit krém.
- Vyšleháme tvaroh, zakysanou smetanu a protein do hladka. V mléce uvaříme hustý pudink, který necháme vychladnout. Nastrouháme si čokoládu. Tu případně můžeme nahradit třeva ořechy.
- Vše spojíme v hladký stracatella krém, který navrstvíme na banány. Poté vše přikryjte drobenkou a dáme do lednice odležet na pár hodin (nejlépe přes noc).
Rozpis na: 12 porcí
Doba přípravy asi: 60 min bez vytuhnutí