Tuhle superbombu plnou vitamínu C máte určitě doma. Uhodnete, co to je?

Obsah
Květák je bohatý na vitamín C, vlákninu a další důležité látky, které tělo potřebuje. Díky nízké energetické hodnotě se často objevuje v jídelníčku těch, kteří hledají lehčí jídla. V kuchyni má květák široké využití, které si oblíbí každý.
Recept Smažený květák s domácí tatarkou
- 1 větší květák
- hladká mouka na obalení
- 4 vejce
- strouhanka na obalení
- rostlinný olej na smažení
- 600 g brambor
Tatarská omáčka:
- 150 g majonézy
- 1 nakládaná okurka + 30 ml láku
- 1/2 cibule
- sůl dle chuti
- mletý černý pepř dle chuti
- Květák očistíme a rozebereme na růžičky. Obalíme je nejdříve v mouce, pak v rozšlehaných vejcích a nakonec ve strouhance.
- V hrnci rozehřejeme větší množství oleje a smažíme květák ze všech stran dozlatova. Hotové kousky vyjmeme a osušíme na papírovém ubrousku.
- Brambory očistíme, uvaříme ve slupce do měkka, slijeme a necháme zchladnout.
- Pro tatarskou omáčku promícháme majonézu s najemno nastrouhanou okurkou, lákem a najemno nasekanou cibulí. Osolíme, opepříme a podáváme s květákem a bramborami posypanými čerstvou petrželkou.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut
Recept Květáková polévka s křupavou slaninou
- panenský olivový olej
- 1 výhonek řapíkatého celeru
- 1 cibule
- 2 stroužky česneku
- 1200 ml drůbežího vývaru
- 400 g brambor
- bobkový list
- 1 špetka muškátového květu
- 1 květák rozebraný na růžičky
- 125 ml smetany ke šlehání
- 80 g strouhaného parmazánu
- mořská sůl
- čerstvě mletý pepř
- 6 plátků sušené slaniny
- 4 pivní rohlíky
- nať řapíkatého celeru na ozdobu
- V hrnci na olivovém oleji opečeme celer, cibuli a česnek nakrájené na kostičky do měkka. Poté přidáme drůbeží vývar, brambory nakrájené na kostičky, bobkový list, muškátový květ a 3/4 květáku.
- Vaříme asi 15 minut do změknutí zeleniny. Vyjmeme bobkový list, polévku rozmixujeme a vmícháme smetanu a 2/3 parmazánu. Ochutíme solí a pepřem.
- Mezitím na plech vyložený pečicím papírem rozložíme zbylé růžičky květáku a plátky slaniny. Pokapeme olejem, opepříme a posypeme zbylým parmazánem. Pečeme při 180 °C dozlatova.
- Na další plech rozložíme rohlíky nakrájené na kolečka a upečeme je při 180 °C dozlatova, aby byly křupavé.
- Polévku podáváme s pečeným květákem, slaninou, celerovou natí a opečenými krutonky.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut