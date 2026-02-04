Tuhle superbombu plnou vitamínu C máte určitě doma. Uhodnete, co to je?

Petra Burgrová
  6:40
Na první pohled působí nenápadně, ale skrývá v sobě nejen cenné živiny, ale i široké možnosti využití v kuchyni. Květák je běžná zelenina, kterou zná téměř každý. Nejčastěji se setkáváme s bílým květákem, ale existují i jeho zelené, fialové nebo oranžové odrůdy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Květák je bohatý na vitamín C, vlákninu a další důležité látky, které tělo potřebuje. Díky nízké energetické hodnotě se často objevuje v jídelníčku těch, kteří hledají lehčí jídla. V kuchyni má květák široké využití, které si oblíbí každý.

Recept Smažený květák s domácí tatarkou

  • 1 větší květák
  • hladká mouka na obalení
  • 4 vejce
  • strouhanka na obalení
  • rostlinný olej na smažení
  • 600 g brambor

Tatarská omáčka:

  • 150 g majonézy
  • 1 nakládaná okurka + 30 ml láku
  • 1/2 cibule
  • sůl dle chuti
  • mletý černý pepř dle chuti
  1. Květák očistíme a rozebereme na růžičky. Obalíme je nejdříve v mouce, pak v rozšlehaných vejcích a nakonec ve strouhance.
  2. V hrnci rozehřejeme větší množství oleje a smažíme květák ze všech stran dozlatova. Hotové kousky vyjmeme a osušíme na papírovém ubrousku.
  3. Brambory očistíme, uvaříme ve slupce do měkka, slijeme a necháme zchladnout.
  4. Pro tatarskou omáčku promícháme majonézu s najemno nastrouhanou okurkou, lákem a najemno nasekanou cibulí. Osolíme, opepříme a podáváme s květákem a bramborami posypanými čerstvou petrželkou.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut

Smažený květák s brambory

Zapečený květák

Zapečený květák

Recept

Lehké

50 min

Recept Květáková polévka s křupavou slaninou

  • panenský olivový olej
  • 1 výhonek řapíkatého celeru
  • 1 cibule
  • 2 stroužky česneku
  • 1200 ml drůbežího vývaru
  • 400 g brambor
  • bobkový list
  • 1 špetka muškátového květu
  • 1 květák rozebraný na růžičky
  • 125 ml smetany ke šlehání
  • 80 g strouhaného parmazánu
  • mořská sůl
  • čerstvě mletý pepř
  • 6 plátků sušené slaniny
  • 4 pivní rohlíky
  • nať řapíkatého celeru na ozdobu
  1. V hrnci na olivovém oleji opečeme celer, cibuli a česnek nakrájené na kostičky do měkka. Poté přidáme drůbeží vývar, brambory nakrájené na kostičky, bobkový list, muškátový květ a 3/4 květáku.
  2. Vaříme asi 15 minut do změknutí zeleniny. Vyjmeme bobkový list, polévku rozmixujeme a vmícháme smetanu a 2/3 parmazánu. Ochutíme solí a pepřem.
  3. Mezitím na plech vyložený pečicím papírem rozložíme zbylé růžičky květáku a plátky slaniny. Pokapeme olejem, opepříme a posypeme zbylým parmazánem. Pečeme při 180 °C dozlatova.
  4. Na další plech rozložíme rohlíky nakrájené na kolečka a upečeme je při 180 °C dozlatova, aby byly křupavé.
  5. Polévku podáváme s pečeným květákem, slaninou, celerovou natí a opečenými krutonky.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut

Květáková polévka s křupavou slaninou

Květáková polévka

Květáková polévka s brambory

Recept

Lehké

45 min
Květáková polévka

Květáková polévka

Recept

Střední

40 min
