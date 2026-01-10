1. Změňte poměr rostlinných a živočišných tuků
Dejte tělu prostor, aby se přirozeně pročistilo, a snižte množství živočišných tuků v jídelníčku. Omezte konzumaci tučných sýrů, uzenin, prorostlého masa a zapojte více kvalitních rostlinných olejů, luštěnin a superpotravin.
Všechny tuky nejsou pro zdraví zlo. Pozvěte si do kuchyně ty správné
Rostlinné oleje jsou zdrojem polynenasycených mastných kyselin, které snižují zánětlivé procesy v těle. A pokud chcete zařadit přírodní produkt, který by podpořil pročištění těla, skvěle se pro to hodí chlorella. Ne náhodou je tato jednobuněčná řasa součástí mnoha detoxikačních programů. Podporuje taky zdravou funkci jater, což se po bujarém konci roku může hodit.