Markéta Kaplanová @marketakaplanova_
„Vařím pro mámy, kterým hoří za zadkem, ale přesto se chtějí smysluplně, vyváženě a dobře najíst,“ říká Markéta Kaplanová. Na svém profilu na Instagramu ukazuje, že zdravé jídlo nemusí znamenat hodiny v kuchyni, hromadu surovin ani nudné kombinace.
Naopak, specializuje se na krátké, jednoduché recepty, nevšední chuťová spojení a rychlé sladkosti, které zvednou náladu i energii. Jako jedna z mála systematicky vytváří přípravy jídel do krabiček na tři dny dopředu, které jsou reálně použitelné v běžném rodinném životě.
Její tvorba nestojí na teoriích, ale na praxi – vaří tak, aby to zvládla každá žena, která pracuje, má děti a nechce jíst „jen aby se najedla“. Tyto principy promítá i do individuálních jídelníčků pro své klienty, které staví na vlastních kreativních receptech. Je také tvůrkyní digitálního produktu MARKET-KA.CZ, kde najdete „nekonečnou kuchařku“, místo plné jednoduchých, funkčních a chutných receptů pro skutečný život, ne pro ideální svět z kuchařek.
Máte nějaký ranní rituál spojený s jídlem?
Snídaně je pro mě takový startovací obřad. Vstávám s předstihem, abych měla čas vychutnat si výživnou snídani a voňavou kávu.
Jak byste definovala zdravou snídani?
Zdravá snídaně je vyvážená, obsahuje dostatek bílkovin, komplexní sacharidy, zdravé tuky a vlákninu. Ideální jsou 3–4 vejce natvrdo, žitný chleba s krémovým sýrem a paprika/rajčata/avokádo.
Jaký je váš názor na celozrnné produkty, rostlinné nápoje či bezlepkové alternativy?
„Celozrnný“ neznamená automaticky nejlepší – celozrnná sušenka je pořád sušenka bohatá na kalorie, rychlé cukry a tuky. Je potřeba hlídat, aby ve složení například u pečiva byl největší poměr celozrnné mouky, což většinou nebývá. Rostlinné nápoje jsou většinou kaloricky méně náročné, já sama je používám, nicméně je opět potřeba číst složení a vybírat ty kvalitní. Bezlepkové potraviny nejsou dieta, ale zdravotní opatření. Teorie, že jsou dietnější, je dlouhodobý mýtus.
Jaké techniky přípravy jídla preferujete, aby zůstalo lehké a výživné?
Nejlepší je určitě pára, ale já sama nejčastěji peču v troubě nebo horkovzdušné fritéze.
|
Sladké kaše plné chutí, barev a energie. Jak začínají den známé foodblogerky?