Začněte v novém roce den lépe a bez stresu. Zdravá snídaně nemusí být nuda

Petra Burgrová
Nový rok je pro mnoho z nás symbolem čistého štítu a nových rozhodnutí. Právě v tomto období se často obracíme ke zdravějšímu jídelníčku a hledáme cesty, jak do běžných dnů vnést více rovnováhy. A první jídlo dne v tom hraje zásadní roli. Ve spolupráci se známými foodblogerkami jsme pro vás připravili zdravou a chutnou snídaňovou inspiraci, jak nastartovat den s energií, bez zbytečného stresu a s dobrým pocitem.
Část 1/4
Markéta Kaplanová

Markéta Kaplanová @marketakaplanova_

„Vařím pro mámy, kterým hoří za zadkem, ale přesto se chtějí smysluplně, vyváženě a dobře najíst,“ říká Markéta Kaplanová. Na svém profilu na Instagramu ukazuje, že zdravé jídlo nemusí znamenat hodiny v kuchyni, hromadu surovin ani nudné kombinace.

Naopak, specializuje se na krátké, jednoduché recepty, nevšední chuťová spojení a rychlé sladkosti, které zvednou náladu i energii. Jako jedna z mála systematicky vytváří přípravy jídel do krabiček na tři dny dopředu, které jsou reálně použitelné v běžném rodinném životě.

Její tvorba nestojí na teoriích, ale na praxi – vaří tak, aby to zvládla každá žena, která pracuje, má děti a nechce jíst „jen aby se najedla“. Tyto principy promítá i do individuálních jídelníčků pro své klienty, které staví na vlastních kreativních receptech. Je také tvůrkyní digitálního produktu MARKET-KA.CZ, kde najdete „nekonečnou kuchařku“, místo plné jednoduchých, funkčních a chutných receptů pro skutečný život, ne pro ideální svět z kuchařek.

Máte nějaký ranní rituál spojený s jídlem?
Snídaně je pro mě takový startovací obřad. Vstávám s předstihem, abych měla čas vychutnat si výživnou snídani a voňavou kávu.

Snídaňový carrot cake podle Markéty Kaplanové

Snídaňový carrot cake podle Markéty Kaplanové

Recept

Lehké

50 min

Jak byste definovala zdravou snídani?
Zdravá snídaně je vyvážená, obsahuje dostatek bílkovin, komplexní sacharidy, zdravé tuky a vlákninu. Ideální jsou 3–4 vejce natvrdo, žitný chleba s krémovým sýrem a paprika/rajčata/avokádo.

Jaký je váš názor na celozrnné produkty, rostlinné nápoje či bezlepkové alternativy?
„Celozrnný“ neznamená automaticky nejlepší – celozrnná sušenka je pořád sušenka bohatá na kalorie, rychlé cukry a tuky. Je potřeba hlídat, aby ve složení například u pečiva byl největší poměr celozrnné mouky, což většinou nebývá. Rostlinné nápoje jsou většinou kaloricky méně náročné, já sama je používám, nicméně je opět potřeba číst složení a vybírat ty kvalitní. Bezlepkové potraviny nejsou dieta, ale zdravotní opatření. Teorie, že jsou dietnější, je dlouhodobý mýtus.

Jaké techniky přípravy jídla preferujete, aby zůstalo lehké a výživné?
Nejlepší je určitě pára, ale já sama nejčastěji peču v troubě nebo horkovzdušné fritéze.

Sladké kaše plné chutí, barev a energie. Jak začínají den známé foodblogerky?


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

28. ledna 2026  17:35

Pizza, hladovění i návrat k masu. Šokující odhalení jídelníčku finalistů UFC 324

Justin Gaethje Vs Paddy Pimblett

Bojovníci UFC nejsou jen stroje na rány, ale i mistři přísné životosprávy. Jak vypadají jídelníčky šesti hvězd, které se v neděli utkaly na galavečeru UFC 324 v Las Vegas?

27. ledna 2026  16:57

Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Peče celá země 4. díl

Čtvrtý díl Peče celá země přinesl opět náročné cukrářské výzvy, tentokrát plné barev. Diváky nejvíce zaujala osobní výzva v podobě originálních maršmelounů.

26. ledna 2026  17:38

Čím ochutit květákovou polévku? Žampiony a vypečená slanina bodují místo krutonů

Ilustrační snímek

Leden přímo vybízí k horké misce polévky, která zahřeje, zasytí a dodá tělu potřebné živiny. Vyzkoušejte krémové polévky z květáku a brokolice. Jsou jednoduché na přípravu, lehké a přitom plné chuti.

25. ledna 2026,  aktualizováno  16:05

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

25. ledna 2026

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

24. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  15:33

Na bílý sex si nechte zajít chuť. Tělo po svátcích potřebuje pravidelnost

Díky dobré snídani a svačinám během dne budete mít i v zimě dostatek energie.

Zahájili jste novoroční půst? Zrušte ho a zkuste něco lepšího. Tělo teď potřebuje klid a pravidelnost. Snídaně a svačiny hrají klíčovou roli v tom, jak se během dne cítíme. Mám pro vás recepty a...

24. ledna 2026,  aktualizováno  9:14

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

23. ledna 2026

Více klidu, méně kompromisů. Rohlik.cz představuje potravinové trendy pro rok 2026

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Ještě před pár lety bylo jídlo buď levné, nebo kvalitní. Buď zdravé, nebo rychlé. Rok 2026 ale ukazuje, že lidé už nechtějí vybírat mezi extrémy. Chtějí, aby jídlo fungovalo v běžném dni – mezi...

22. ledna 2026  12:28

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

22. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Peče celá země: 3 nejlepší recepty na Pull Apart Bread (trhací chléb)

Peče celá země, 3. díl

Třetí díl oblíbené show Peče celá země voněl po chlebu a až na technickou výzvu, kdy soutěžící připravovali čokoládové kornoutky, byl o slaném pečivu.

21. ledna 2026

Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče. Recept, který dělal jinak než ostatní

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Mojmír Maděrič dokázal jídlo popsat s neskonalou vášní a zároveň s osobitým humorem. Zavzpomínejme na jeho nejslavnější televizní období a jeho oblíbené recepty.

20. ledna 2026  17:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.