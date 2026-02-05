6 vydatných zimních salátů, které vás zasytí lépe než řízek

Obsah
Zimní zeleninový salát by měl zasytit a dodat dostatek energie. Skvěle se proto do něj hodí hlávkové i pekingské zelí a kořenová zelenina. Do ní řadíme nejen mrkev, petržel, celer, ale také pastinák, tuřín, červenou řepu, topinambur, křen nebo zázvor.
- Mrkvový salát je oblíbený pro svou přirozenou sladkost a vysoký obsah beta-karotenu, který prospívá očím i pleti.
- Salát z červené řepy vyniká svou barvou a chutí. Navíc obsahuje železo, které podporuje tvorbu krve.
- Celerový salát dodá směsím výraznější chuť a aroma.
- Zelný salát je zimní klasikou – je levný, dostupný a plný vitamínu C, důležitého pro imunitu.
TIP: Zelí je dobré před použitím jemně nakrájet, prosolit, lehce osladit, zakápnout olejem a promnout rukama. Změkne, pustí šťávu a bude mnohem chutnější.
Recept Zimní salát z pečené kořenové zeleniny
Tento zimní salát si hraje s kontrasty. Sladkost pečené kořenové zeleniny vyvažuje svěží citrusová zálivka, křupavé ořechy s javorovým sirupem dodají příjemnou texturu a výrazný sýr s modrou plísní vše chuťově propojí.
- 5 kusů červené řepy
- 2 mrkve
- 2 pastináky
- 2 lžíce olivového oleje
- 2 lžíce pomerančové šťávy
- 2 lžičky balzamikového octa
- 80 g směsi salátů
- 5 růžiček růžičkové kapusty na lístky
- 3 hrsti ořechů (pekanové, vlašské apod.)
- 2 lžičky javorového sirupu
- 50 g sýru s modrou plísní
- sůl a pepř dle chuti
- Troubu předehřejeme na 180 °C. Řepu, mrkev a pastinák nakrájíme a rozložíme na plech. Zakápneme olejem, osolíme, opepříme a pečeme asi 30 minut doměkka.
- Ořechy krátce opečeme s javorovým sirupem (5–10 minut).
- Smícháme suroviny na zálivku, krátce prošleháme. Do servírovací misky naaranžujeme směs salátových lístků a kapustičky. Přidáme pečenou zeleninu a pokapeme zálivkou.
- Posypeme rozdrobeným sýrem a pečenými ořechy v javorovém sirupu.
Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 50 min
Recept Salát Coleslaw
Coleslaw z bílého zelí a mrkve patří mezi nejoblíbenější zelné saláty. V zimě ho můžete ozvláštnit trochou křenu, čímž dodá salátu na pikantnosti.
- 1 menší hlávka bílého zelí
- 2 větší mrkve
- 1 malá cibule
- 3/4 šálku majonézy
- 2 lžičky dijonské hořčice
- 1 lžíce jablečného octa
- 2 lžičky cukru
- 1/2 lžičky celerových semínek
- 1 lžíce nastrouhaného křenu
- sůl a pepř dle chuti
- Zelí, mrkev a cibuli nakrouháme na jemném struhadle na tenké nudličky. Osolíme, opepříme a pořádně promícháme – nejlépe rukama promačkáme, aby zelenina krásně změkla.
- V míse si umícháme dresink z majonézy, dijonské hořčice, octa, cukru a špetky soli a pepře (a případně celerových semínek a křenu).
- Nalijeme na zeleninu, promícháme a necháme alespoň hodinu odpočinout v lednici, aby se chutě propojily.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 30 min
Recept Mrkvový salát s limetkou
Tento jednoduchý mrkvový salát se hodí nejen jako příloha, ale i lehká svačina. Sladkost mrkve spolu s kyselostí limetky vás jistě příjemně překvapí.
- 3 větší mrkve
- šťáva z 1 limety
- 1 lžíce medu
- slunečnicová semínka
- koriandr
- sůl a pepř dle chuti
- Mrkev očistíme a najemno nastrouháme na struhadle.
- Med rozpustíme a následně smícháme s čerstvě vymačkanou limetovou šťávou, solí a pepřem.
- Mrkev promícháme se zálivkou a na ozdobu posypeme slunečnicovými semínky a snítky koriandru.
Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 20 min
Recept Rychlý salát z červené řepy
Červená řepa patří k typické zimní zelenině. Existuje celá řada salátů, které se z ní připravují – ať už teplých, nebo studených. Tento recept z je jednoduchý a velmi rychlý.
- 300 g červené řepy
- 2 lžičky olivového oleje
- 1 citron
- 1 stroužek česneku
- petrželka
- 1 jablko (volitelné)
- 100 ml zakysané smetany (volitelné)
- sůl a pepř dle chuti
- Nejdříve si omyjeme červenou řepu a v celku ji dáme povařit dokud nezměkne.
- Po vychladnutí ji oloupeme a nastrouháme do misky. Přidáme zálivku z olivového oleje, citronové šťávy a utřeného česneku se solí a pepřem.
- Salát z červené řepy necháme odležet v chladu nejlépe přes noc.
- Podáváme buď samotný ozdobený lístky petrželky nebo s pečivem.
- Do tohoto základu můžeme případně přidat nastrouhané jablko nebo zakysanou smetanu.
Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 90 min
Recept Celerovo-zelný salát
Celer v kombinaci s jemným zelím je skvělou volbou, pokud chcete zkusit něco nového. Místo oleje můžete případně použít bílý jogurt s trochou majonézy.
- 1 celer
- 1/3 hlávky bílého zelí
- 1/3 hlávky červeného zelí
- 1 větší mrkev
- 1 citron
- 2 lžíce olivového oleje
- sůl a pepř dle chuti
- Celer, mrkev a zelí očistíme a nastrouháme na jemném struhadle na tenké nudličky. Osolíme, opepříme a pořádně promícháme – nejlépe rukama promačkáme, aby zelenina krásně změkla.
- Zeleninu poté smícháme s čerstvě vymačkanou citronovou šťávou a olivovým olejem.
Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 20 min
Recept Halloumi salát
Šťavnatá rajčátka a křupavá zrníčka granátového jablka tu krásně kontrastují se slaným, dozlatova opečeným sýrem halloumi v medové krustě. Vše propojí jemný jogurtový dresink, který salátu dodává krémovost. Ideální jako lehký oběd.
- 1 salátová okurka
- 250 g cherry rajčat
- 1 granátové jablko
- 400 g sýru halloumi
- 250 ml řeckého jogurtu
- 1 lžíce olivového oleje
- 1 lžička jablečného octa
- 1 lžička hořčice
- 2 lžíce medu
- chilli flakes dle chuti
- petrželka
- sůl a pepř dle chuti
- Zeleninu omyjeme. Okurku oloupeme a nakrájíme na malé kostičky. Rajčátka na čtvrtky.
- Vydlabeme zrníčka z granátového jablka.
- Halloumi si nakrájíme na kostky a zprudla orestujeme dozlatova. Na závěr do pánve přisypeme chilli flakes a přidáme 1 lžici medu a halloumi v něm obalíme.
- Připravíme si dresink smícháním řeckého jogurtu, oleje, octa, hořčice, zbytku medu a na jemno nasekané petrželky.
- V servírovací misce naskládáme zeleninu, halloumi a salát přelijeme jogurtovým dresinkem.
Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 30 min