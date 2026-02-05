6 vydatných zimních salátů, které vás zasytí lépe než řízek

Klára Pěnkavová
  6:40
Pokud chcete ve svém jídelníčku vynechat maso úplně nebo alespoň občas, budou se vám hodit tipy na chutné a syté saláty ze „zimní“ zeleniny jako zelí, červená řepa nebo mrkev.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Zimní zeleninový salát by měl zasytit a dodat dostatek energie. Skvěle se proto do něj hodí hlávkové i pekingské zelí a kořenová zelenina. Do ní řadíme nejen mrkev, petržel, celer, ale také pastinák, tuřín, červenou řepu, topinambur, křen nebo zázvor.

  • Mrkvový salát je oblíbený pro svou přirozenou sladkost a vysoký obsah beta-karotenu, který prospívá očím i pleti.
  • Salát z červené řepy vyniká svou barvou a chutí. Navíc obsahuje železo, které podporuje tvorbu krve.
  • Celerový salát dodá směsím výraznější chuť a aroma.
  • Zelný salát je zimní klasikou – je levný, dostupný a plný vitamínu C, důležitého pro imunitu.

TIP: Zelí je dobré před použitím jemně nakrájet, prosolit, lehce osladit, zakápnout olejem a promnout rukama. Změkne, pustí šťávu a bude mnohem chutnější.

Salát z pečené zeleniny s ořechy a sýrem

Recept Zimní salát z pečené kořenové zeleniny

Tento zimní salát si hraje s kontrasty. Sladkost pečené kořenové zeleniny vyvažuje svěží citrusová zálivka, křupavé ořechy s javorovým sirupem dodají příjemnou texturu a výrazný sýr s modrou plísní vše chuťově propojí.

  • 5 kusů červené řepy
  • 2 mrkve
  • 2 pastináky
  • 2 lžíce olivového oleje
  • 2 lžíce pomerančové šťávy
  • 2 lžičky balzamikového octa
  • 80 g směsi salátů
  • 5 růžiček růžičkové kapusty na lístky
  • 3 hrsti ořechů (pekanové, vlašské apod.)
  • 2 lžičky javorového sirupu
  • 50 g sýru s modrou plísní
  • sůl a pepř dle chuti
  1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Řepu, mrkev a pastinák nakrájíme a rozložíme na plech. Zakápneme olejem, osolíme, opepříme a pečeme asi 30 minut doměkka.
  2. Ořechy krátce opečeme s javorovým sirupem (5–10 minut).
  3. Smícháme suroviny na zálivku, krátce prošleháme. Do servírovací misky naaranžujeme směs salátových lístků a kapustičky. Přidáme pečenou zeleninu a pokapeme zálivkou.
  4. Posypeme rozdrobeným sýrem a pečenými ořechy v javorovém sirupu.

Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 50 min

Teplý salát z kořenové zeleniny

Teplý salát z kořenové zeleniny

Recept

Lehké

50 min

Coleslaw

Recept Salát Coleslaw

Coleslaw z bílého zelí a mrkve patří mezi nejoblíbenější zelné saláty. V zimě ho můžete ozvláštnit trochou křenu, čímž dodá salátu na pikantnosti.

  • 1 menší hlávka bílého zelí
  • 2 větší mrkve
  • 1 malá cibule
  • 3/4 šálku majonézy
  • 2 lžičky dijonské hořčice
  • 1 lžíce jablečného octa
  • 2 lžičky cukru
  • 1/2 lžičky celerových semínek
  • 1 lžíce nastrouhaného křenu
  • sůl a pepř dle chuti
  1. Zelí, mrkev a cibuli nakrouháme na jemném struhadle na tenké nudličky. Osolíme, opepříme a pořádně promícháme – nejlépe rukama promačkáme, aby zelenina krásně změkla.
  2. V míse si umícháme dresink z majonézy, dijonské hořčice, octa, cukru a špetky soli a pepře (a případně celerových semínek a křenu).
  3. Nalijeme na zeleninu, promícháme a necháme alespoň hodinu odpočinout v lednici, aby se chutě propojily.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 30 min

Zelený coleslaw

Zelený coleslaw

Recept

Lehké

20 min

Mrkvový salát

Recept Mrkvový salát s limetkou

Tento jednoduchý mrkvový salát se hodí nejen jako příloha, ale i lehká svačina. Sladkost mrkve spolu s kyselostí limetky vás jistě příjemně překvapí.

  • 3 větší mrkve
  • šťáva z 1 limety
  • 1 lžíce medu
  • slunečnicová semínka
  • koriandr
  • sůl a pepř dle chuti
  1. Mrkev očistíme a najemno nastrouháme na struhadle.
  2. Med rozpustíme a následně smícháme s čerstvě vymačkanou limetovou šťávou, solí a pepřem.
  3. Mrkev promícháme se zálivkou a na ozdobu posypeme slunečnicovými semínky a snítky koriandru. ​

Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 20 min

Mrkvový salát s kysaným zelím a mandarinkami

Mrkvový salát s kysaným zelím a mandarinkami

Recept

Lehké

20 min

Salát z červené řepy

Recept Rychlý salát z červené řepy

Červená řepa patří k typické zimní zelenině. Existuje celá řada salátů, které se z ní připravují – ať už teplých, nebo studených. Tento recept z je jednoduchý a velmi rychlý.

  • 300 g červené řepy
  • 2 lžičky olivového oleje
  • 1 citron
  • 1 stroužek česneku
  • petrželka
  • 1 jablko (volitelné)
  • 100 ml zakysané smetany (volitelné)
  • sůl a pepř dle chuti
  1. Nejdříve si omyjeme červenou řepu a v celku ji dáme povařit dokud nezměkne.
  2. Po vychladnutí ji oloupeme a nastrouháme do misky. Přidáme zálivku z olivového oleje, citronové šťávy a utřeného česneku se solí a pepřem.
  3. Salát z červené řepy necháme odležet v chladu nejlépe přes noc.
  4. Podáváme buď samotný ozdobený lístky petrželky nebo s pečivem.
  5. Do tohoto základu můžeme případně přidat nastrouhané jablko nebo zakysanou smetanu.

Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 90 min

Salát z červené řepy a fazolek

Salát z červené řepy a fazolek

Recept

Střední

45 min

Celerovo-zelný salát

Recept Celerovo-zelný salát

Celer v kombinaci s jemným zelím je skvělou volbou, pokud chcete zkusit něco nového. Místo oleje můžete případně použít bílý jogurt s trochou majonézy.

  • 1 celer
  • 1/3 hlávky bílého zelí
  • 1/3 hlávky červeného zelí
  • 1 větší mrkev
  • 1 citron
  • 2 lžíce olivového oleje
  • sůl a pepř dle chuti ​
  1. Celer, mrkev a zelí očistíme a nastrouháme na jemném struhadle na tenké nudličky. Osolíme, opepříme a pořádně promícháme – nejlépe rukama promačkáme, aby zelenina krásně změkla.
  2. Zeleninu poté smícháme s čerstvě vymačkanou citronovou šťávou a olivovým olejem.

Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 20 min

Sýrovo - celerový salát s ořechy

Sýrovo - celerový salát s ořechy

Recept

Lehké

45 min

Halloumi salát

Recept Halloumi salát

Šťavnatá rajčátka a křupavá zrníčka granátového jablka tu krásně kontrastují se slaným, dozlatova opečeným sýrem halloumi v medové krustě. Vše propojí jemný jogurtový dresink, který salátu dodává krémovost. Ideální jako lehký oběd.

  • 1 salátová okurka
  • 250 g cherry rajčat
  • 1 granátové jablko
  • 400 g sýru halloumi
  • 250 ml řeckého jogurtu
  • 1 lžíce olivového oleje
  • 1 lžička jablečného octa
  • 1 lžička hořčice
  • 2 lžíce medu
  • chilli flakes dle chuti
  • petrželka
  • sůl a pepř dle chuti
  1. Zeleninu omyjeme. Okurku oloupeme a nakrájíme na malé kostičky. Rajčátka na čtvrtky.
  2. Vydlabeme zrníčka z granátového jablka.
  3. Halloumi si nakrájíme na kostky a zprudla orestujeme dozlatova. Na závěr do pánve přisypeme chilli flakes a přidáme 1 lžici medu a halloumi v něm obalíme.
  4. Připravíme si dresink smícháním řeckého jogurtu, oleje, octa, hořčice, zbytku medu a na jemno nasekané petrželky.
  5. V servírovací misce naskládáme zeleninu, halloumi a salát přelijeme jogurtovým dresinkem.

Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 30 min

Smažený sýr halloumi se salátem

Smažený sýr halloumi se salátem

Recept

Lehké

20 min
Témata: salát, Mrkev obecná

