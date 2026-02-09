Obsah
Proč je avokádo zdravé
Avokádo je malou výživovou elektrárnou. Obsahuje zdravé nenasycené tuky, které prospívají srdci, pomáhají vitamínům se vstřebávat a udržují pocit sytosti. Najdeme v něm také draslík, vitamín E, vitamíny skupiny B a antioxidanty. Jinými slovy, perfektně zasytí, tělu dodá energii a poskytne vše, co potřebuje.
Jak v obchodě vybrat dobré avokádo
- Sledujeme pevnost plodu – zralé avokádo při jemném stisku lehce povolí, ale není měkké ani kašovité.
- Tvrdé avokádo je nezralé, příliš měkké bývá přezrálé a uvnitř hnědé.
- U odrůdy Hass je zralý plod tmavě zelený až hnědý, světle zelený obvykle ještě dozrává.
- Jemně zkontrolujeme stopku, pod ní by měla být světle zelená dužina. Hnědá barva značí přezrálost.
- Vyhneme se plodům s tmavými skvrnami, prasklinami a promáčklinami.
- Dobré avokádo má hladkou a neporušenou slupku.
Tip: Tvrdší avokádo necháme doma dozrát při pokojové teplotě. Zrání urychlíme, když ho uložíme do papírového sáčku s jablkem nebo banánem.
Jak vypěstovat avokádo z pecky
Pojďme si avokádo vypěstovat doma. Jen nečekejte, že v lokálních podmínkách bude mít plody, spíš půjde o okrasnou zelenou rostlinku, která vám poslouží místo kytky.
- Pecku ze zralého plodu opatrně vyjmeme, opláchneme a necháme na ní hnědou slupku.
- Do pecky zapíchneme tři až čtyři párátka a usadíme ji nad sklenici tak, aby spodní část byla ponořená ve vodě a špička směřovala nahoru.
- Sklenici postavíme na světlé a teplé místo a vodu pravidelně doléváme.
- Po několika týdnech pecka popraská, vytvoří kořeny a vyžene výhonek.
- Jakmile bude mít rostlina několik centimetrů a objeví se první listy, přesadíme ji do květináče s propustným substrátem.
- Květináč umístíme na světlé místo bez přímého poledního slunce.
- Avokádo zaléváme tak, aby byla půda stále mírně vlhká, ale ne přemokřená.
- Při dobré péči nám postupně vyroste dekorativní pokojový stromek.
Recept Avokádové chlebíčky s lososem
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak ho zařadit do jídelníčku, je snídaně. Rozmačkané avokádo na toastu se solí, citronem a kapkou olivového oleje je dnes téměř klasika. Skvěle ale funguje i v kombinaci s vejcem, tvarohem, jogurtem nebo dokonce ovocem. Díky své krémové konzistenci dokáže avokádo nahradit máslo nebo pomazánku a obohatit jídlo o výživné látky.
- 1 vejce
- 1 avokádo
- 2 rajčata
- čerstvá bazalka
- sůl a pepř podle chuti
- 2 plátky uzeného lososa
- pažitka
- Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme a nakrájíme na plátky. Avokádo rozpůlíme, vyjmeme pecky a ze dvou pomocí lžičky vydlabeme vnitřky do misky. Rozmačkáme je vidličkou, zakápneme citronovou šťávou, osolíme, opepříme, přidáme na čtvrtky nakrájená cherry rajčátka, nasekanou bazalku a promícháme.
- Avokádovou pomazánku namažeme na plátky chleba, přidáme plátek lososa, nakrájené plátky ze zbylého avokáda a vajíčka a posypeme nasekanou pažitkou. Ozdobit můžeme třeba ještě dalšími čerstvými bylinkami.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 15 minut
Recept Avokádová polévka
Avokádo se výborně hodí i do teplé kuchyně. Rozmixované s vývarem, limetovou šťávou a bylinkami vytvoří jemnou, krémovou polévku bez smetany.
- 1 lžíce másla
- 1 cibule
- 2 stroužky česneku
- 1 lžíce hladké mouky
- 500 ml mléka
- 2 avokáda
- 4 lžíce smetany
- sůl a pepř podle chuti
- piniové oříšky a tortilla k podávání
- V hrnci zahřejeme máslo, orestujeme na něm nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme na plátky nakrájený česnek a necháme ho provonět. Vsypeme mouku, promícháme, přilijeme mléko a stejný díl vody. Základ polévky přivedeme k varu.
- Mezitím rozkrojíme avokáda, odstraníme z nich pecku a lžící vyndáme dužinu. Rozmačkáme ji vidličkou, přidáme do hrnce, ochutíme solí a pepřem a polévku ještě asi 5 minut povaříme. Polévku podáváme se smetanou, ozdobíme piniovými oříšky, tymiánem a přidáme opečené tortilly.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 40 minut
Recept Avokádové muffiny
Možná to zní překvapivě, ale avokádo si rozumí i s cukrem. Díky neutrální chuti a vysokému obsahu tuku je ideální do dezertů, například brownies, mousse nebo muffinů. Nahrazuje máslo nebo olej a výsledkem jsou vláčné, méně hutné moučníky s příznivějším nutričním profilem.
- 120 g mléka
- 120 g medu
- 2 ks vejce
- 100 g avokáda
- 1 sáček vanilkového cukru
- 60 g hladké mouky
- 60 g celozrnné mouky
- 1 lžička kypřicího prášku do pečiva
- sůl podle chuti (stačí špetka)
- 80 g tmavé čokolády
- Do mísy dáme mléko, med, vejce a na kostky nakrájenou dužinu z avokáda. Tyčovým mixérem promícháme dohladka. V druhé míse smícháme obě mouky, kypřicí prášek, sůl a vanilkový cukr. Směs přimícháme k hladké avokádové směsi.
- Čokoládu nakrájíme na kousky a vmícháme do těsta, kterým naplníme muffinové košíčky asi do tří čtvrtin. Pečeme v troubě vyhřáté na 170°C asi 25 minut.
Rozpis na: 8 kusů
Doba přípravy asi: 50 minut
Kdy se avokádu vyhnout
Avokádo je obecně velmi zdravé, ale existují situace, kdy je lepší ho nejíst nebo alespoň omezit. Vyhnout bychom se mu měli, pokud je plod zkažený, zapáchá, má hořkou chuť nebo tmavou dužinu.
Opatrní by měli být lidé s citlivým trávením, protože vysoký obsah tuků a vlákniny může způsobovat nepříjemné nadýmání. Avokádo se také nehodí při užívání léků na ředění krve kvůli vysokému obsahu vitamínu K a problémy může způsobit i lidem s alergií na latex. Při redukční dietě je navíc vhodné hlídat množství, protože jde o kaloricky poměrně vydatnou potravinu.