Zdravé pečení: Stačí poctivý základ a chutná lépe než originál

Petra Burgrová
  5:26
Sladké a zdravé. Dvě slova, která dlouho působila jako protiklad. Dnes už ale víme, že to tak být nemusí. Pečení zdravějších moučníků není o striktních zákazech, ani o tom vzdát se chuti.

Nepečené cheesecake řezy bez cukru | foto: Kulinární studio MAFRA

Obsah

Co znamená sladké zdravé pečení

Možná čekáte jasnou a přesnou definici zdravého moučníku nebo dezertu. Ve skutečnosti ale žádná univerzální neexistuje. Zdravější pečení totiž nemusí být automaticky nízkokalorické, bez cukru nebo „fit“ v přísně dietním smyslu. Mnohem důležitější je, jak na naše tělo působí. Nemělo by například způsobovat prudké výkyvy energie, po kterých přichází únava nebo další chutě na sladké. Ideálně obsahuje více živin než klasická varianta moučníku nebo dezertu a dokáže skutečně zasytit, místo aby podporovalo neustálé mlsání.

Tirawmisu

Raw tiramisu s kešu krémem, kokosem a agáve sirupem – Zdravý dezert bez cukru a lepku

Recept

Střední

45 min

Z datlí si můžete sami doma vytvořit datlovou pastu.

Zdravé pečení bez cukru

Bílý rafinovaný cukr dodává tělu pouze „prázdné kalorie“ a způsobuje prudké výkyvy inzulínu. Při pečení ho však můžeme nahradit alternativami, které mají nižší glykemický index nebo dokonce přidanou nutriční hodnotu.

Co je nejzdravější sladidlo

Pokud hledáte vítěze, je jím čekankový sirup (pro redukci váhy) nebo stévie (pokud vám nevadí její specifická dochuť). Pokud však chcete zůstat u co nejpřirozenějších zdrojů, sáhněte po zralém ovoci.

  • Ovocná pyré: Rozmačkané zralé banány nebo rozvařená jablka (applesauce) dodají těstu vláčnost a přirozenou sladkost. Skvěle fungují v bábovkách nebo muffinech.
  • Čekankový sirup: Dnes považován za jeden z nejlepších zdrojů pro zdravé slazení. Obsahuje minimum kalorií a obrovské množství vlákniny (inulinu), která prospívá střevům.
  • Datlová pasta: Rozmixované datle s trochou vody jsou přírodním karamelem. Jsou sice kalorické, ale obsahují draslík, hořčík a vlákninu.
  • Xylitol a Erythritol: Přírodní sladidla (březový a cukrový alkohol), která vypadají jako cukr, ale mají téměř nulový nebo velmi nízký obsah kalorií a neškodí zubům.
Tradiční surovinaZdravější alternativaProč to zkusit
Bílý cukrČekankový sirup / BanánMéně kalorií, více vlákniny
Pšeničná mouka hladkáŠpaldová celozrnná / OvesnáStabilnější energie, minerály
MargarínMáslo / Kokosový olej / JogurtAbsence trans-mastných kyselin
Mléčná čokoládaVysokoprocentní kakao / 80% čokoládaHořčík a minimum cukru
Kokosové Bounty tyčinky

Dvoubarevné kokosové tyčinky s malinami a borůvkami – Zdravé raw mlsání bez cukru

Recept

Střední

50 min

Stévie sladká

V kterém ovoci je nejméně cukru

Ovoce s vyšším obsahem cukru

Sem patří banány, hrozny nebo mango. To ale neznamená, že jsou nezdravé, stále obsahují vlákninu, vitaminy i další prospěšné látky. Jen je dobré počítat s tím, že mají přirozeně sladší chuť a vyšší podíl cukru než některé jiné druhy ovoce.

Pokud chcete upéct skutečně low-carb dezert, volte bobulovité ovoce.

  • Maliny a ostružiny: Mají nejnižší podíl cukru a nejvyšší podíl vlákniny.
  • Jahody a borůvky: Skvělá volba do bublanin i tvarohových dortů.
  • Rebarbora: Technicky zelenina, ale v pečení nenahraditelná. Má téměř nulový cukr a dodává dezertům osvěžující kyselost.
Domácí ovocné nanuky

Tříbarevné ovocné nanuky s jogurtem a smetanou – Přírodní osvěžení bez cukru

Recept

Lehké

30 min
Kefírové řezy

Kefírové řezy bez cukru

Recept

Střední

60 min

Pšeničnou mouku lze snadno nahradit alternativami.

Jak udělat dezert zdravější

Bílá pšeničná mouka je při zpracování zbavena klíčků a otrub, tedy částí, které obsahují vlákninu, vitaminy a minerální látky. Právě proto není zdravější pečení jen o nahrazení cukru. Velkou roli hraje také výběr mouky:

  1. Špaldová mouka: Obsahuje více minerálů a lépe se tráví. V receptech ji můžete nahradit v poměru 1:1 místo bílé mouky.
  2. Ovesná mouka: Stačí rozmixovat ovesné vločky. Dodá moučníku oříškovou chuť a zasytí vás na celé dopoledne.
  3. Mandlová nebo kokosová mouka: Ideální pro bezlepkové pečení. Jsou bohaté na zdravé tuky a bílkoviny, ale pozor – v receptech se chovají jinak než obiloviny (kokosová mouka extrémně saje tekutinu).

Jednoduché zdravé sladké recepty

Mátovo-hroznový drink

Ledové hroznové osvěžení s mátou a perlivou vodou – Bleskový letní drink bez cukru

Recept

Lehké

10 min
Recept, který se dědí po generace: Jak na pravé plesňáky, o kterých se v kuchařkách nepíše

Lokše s mákem a švestkovými povidly

Na Slovácku i v širokém okolí mají pro jednu z nejlepších dobrot z brambor mnoho jmen. Někde jim říkají plesňáky, jinde přesňáky, laty, patenty nebo prostě lokše. Ať už je název jakýkoli, jde o...

Kolik cukru ve skutečnosti sníte v jednom banánu? Odpověď mnohé z vás nepotěší

Ovoce je dobrý zdroj nejen vitamínů.

Když se řekne cukr, většina lidí, kteří si hlídají váhu nebo dbají na zdravý životní styl, ihned zbystří. Cukry jsou ale obsažené i v potravinách, které se objevují v doporučeních o zdravé výživě....

Obyčejné koření z kuchyně pomáhá trávení víc než pilulky. Stačí špetka denně

Blíženci 21. 5. – 21. 6.: Na všech cestách, na něž je váš život opravdu bohatý,...

Koření neslouží jen k ochucení pokrmu. Některá semena, plody nebo části oddenku přímo ovlivňují trávení. Jaké koření prospívá žaludku, chrání před vředy, pomáhá od plynatosti nebo zmírňuje křeče? V...

Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Test másla

Najít v regálech skutečně poctivé máslo se zdá být čím dál těžší. Abychom zjistili, které máslo váš ranní toast skutečně pozvedne na novou úroveň a které vás naopak zklame svou nevýrazností,...

Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Bramborový salát: Retro prasárna, kterou máme rádi. Ale jak ho udělat trendy?

Bramborový salát.

Retro je v módě. Majonéza už tolik ne. A co třeba takový bramborový salát? Je to podle vás prasárna, která si nezaslouží naši kulinářskou pozornost, nebo retro klasika? I bramborový salát může být...

13. května 2026

Chcete se zbavit otoků? Tohle jsou potraviny, které vám brání v odvodnění

Otoky? Nejezte tyto potraviny!

Pokud se vám občas zdá, že máte oteklé nohy, ruce nebo břicho, může být za tím špatná strava. Některé potraviny mohou zpomalit přirozený odvod vody a způsobit, že se její přebytek hromadí v těle. Co...

13. května 2026  4:20

Mladí dávají sbohem kávě i čaji. Trendem generace Z je zlaté mléko

Žlutý nápoj, který zaplavil TikTok. Zlaté mléko jako nový večerní rituál.

Stačí pár minut na TikToku a máte pocit, že bez tohohle žlutého nápoje dnes večer neusnete. Influencerky ho pijí místo čaje, kavárny ho nabízejí jako nový hit. Zlaté mléko je zpátky. A tentokrát si...

13. května 2026

Netradiční brokolicová polévka s hruškou a modrým sýrem: Krémový recept, který překvapí

Brokolicová polévka s hruškami
Recept

Střední

35 min

Tato krémová brokolicová polévka s hruškami je důkazem, že odvážné kombinace v kuchyni fungují na...

Pečená kachna s houbovo-dýňovou nádivkou a ciderem: Sváteční recept pro gurmány

Kachna s houbovo dýňovou nádivkou
Recept

Náročné

180 min

Hledáte recept na dokonalou kachnu, která bude mít neuvěřitelně křupavou kůrku a přitom zůstane...

Nadýchané kynuté jahodové koláče s vůní bezinky: Tradiční recept s moderním švihem

Kynuté jahodové koláče s bezinkovým sirupem
Recept

Střední

60 min

Vyzkoušejte naše domácí jahodové koláče. Tajemství jejich neodolatelné chuti se skrývá v drobence s...

Jablko jako levný spalovač? Zjistěte, jak tahle dieta nakopne váš metabolismus

Nepodceňujte jablka. Pro naše těla umí dělat téměř zázraky.

V honbě za exotickými spalovači tuků a drahými doplňky stravy často přehlížíme poklad, který nám roste přímo pod nosem: jablka. Nejsou jen obyčejnou svačinou do kapsy, dokážou totiž skvěle nakopnout...

12. května 2026

Pálí vás kůže nebo bolí břicho? Možná to není alergie, ale histaminová intolerance

ilustrační snímek

Žijeme v době, kdy jsou regály obchodů plné polotovarů, konzerv a fermentovaných specialit. Pro většinu lidí je to symbol pohodlí, ale pro člověka s histaminovou intolerancí (HIT) může být takový...

12. května 2026  4:30

Velký test jahod (2026). Přemůšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

12. května 2026

Domácí ledová káva s kakaovým sirupem: Recept na osvěžující moka

Ledová káva s kakaovým sirupem
Recept

Lehké

15 min

Zapomeňte na obyčejnou kávu s mlékem a dopřejte si luxusní ledové osvěžení. Tato ledová káva s...

Borůvkový chia pudink s kokosem: Recept na zdravou snídani

Chia pudink s borůvkami
Recept

Lehké

40 min

Nastartujte svůj den barvami a energií! Tento borůvkový chia pudink z kokosového mléka je ideální...

Tradiční rajská omáčka s masovými kuličkami: Recept jako od babičky

Rajská omáčka s masovými kuličkami
Recept

Střední

40 min

Vůně skořice, sladkokyselá chuť rajčat a dokonale propečené masové kuličky. Rajská omáčka je...

