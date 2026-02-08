Zdravá snídaně pro tento týden: Palačinky třikrát jinak a jeden nečekaný twist

Klára Pěnkavová
  6:00
Palačinky nemusí být jen víkendová záležitost a rozhodně nemusí být kalorickou bombou. Ukážeme vám tři zdravější varianty, které zasytí a dodají energii, a k tomu bonusový recept na palačinku z trouby. Tak kterou si tento týden připravíte jako první?

Palačinky | foto: Canva

Obsah

Proč dát palačinkám šanci

Jak udělat palačinky zdravější

  • Nahraďte bílou mouku ovesnou, špaldovou nebo celozrnnou.
  • Omezte cukr – často stačí do těsta přidat zralý banán nebo jiné ovoce, případně použít med nebo javorový sirup.
  • Přidejte bílkoviny (tvaroh, jogurt, skyr, proteinový prášek).
  • Kombinujte s čerstvým ovocem, ořechy, oříškovými másly a semínky.
  • Nebojte se ani slané varianty se sýry a zeleninou.

Palačinky patří mezi nejoblíbenější snídaně vůbec. sou relativně rychlé na přípravu, velmi variabilní a chutnají dětem i dospělým. Přesto se jim lidé, kteří se snaží jíst zdravě, často vyhýbají a považují je spíše za moučník. Přitom úplně zbytečně!

Z palačinek se dá několika jednoduchými úpravami vytvořit plnohodnotná snídaně, která dodá energii na celé dopoledne. Stačí nahradit bílou pšeničnou mouku výživnější alternativou, přidat zdroj bílkovin – klidně i proteinový prášek, a nebát se ovoce v základu. Výsledkem jsou palačinky, které nejen skvěle chutnají a vypadají, ale jsou i zdravé.

TIP: Usnadněte si ráno tím, že připravíte těsto dopředu. V lednici vám vydrží 2–3 dny. Před použitím ho nezapomeňte dobře promíchat.

Základní recept na palačinky

Základní recept na palačinky

Recept

Lehké

30 min
Zdravé ovesné palačinky

Recept Ovesné palačinky s řeckým jogurtem

Jsou jemně dekadentní, syté a ideální pro aktuální sychravá rána. Díky ovesným vločkám mají nižší glykemický index a kombinace řeckého jogurtu, ořechů a medu jim dodává výbornou chuť.

  • 1 hrnek mletých ovesných vloček (nebo ovesná mouka)
  • 2 vejce
  • 1 hrnek bílého jogurtu
  • 0,5 balení kypřicího prášku
  • špetka soli
  • 1 odměrka proteinu (volitelné)
  • 1 řecký jogurt, ořechy (např. vlašské), med/javorový sirup
  1. Všechny suroviny na těsto rozmixujeme dohladka. Pokud je těsto příliš husté, přidáme trochu mléka či vody.
  2. Smažíme tenké palačinky na pánvi s nepřilnavým povrchem a s minimálním použitím tuku dozlatova z obou stran.
  3. Podáváme s řeckým jogurtem, ořechy a pokapané medem nebo javorovým sirupem.
Ovesné palačinky s ořechovou zmrzlinou

Ovesné palačinky s ořechovou zmrzlinou

Recept

Střední

45 min
Zdravé banánové palačinky

Recept Banánové palačinky s vanilkovým proteinem

Pokud milujete banánové lívance, určitě si oblíbíte i tento recept na jednoduché banánové palačinkové těsto. Díky ochucenému proteinu a banánu mají palačinky přirozeně nasládlou chuť, bez nutnosti přidávat další sladidlo. A čím si je naplníte, je už jen na vás.

  • 1-2 zralé banány
  • 1 celé vejce a 2 bílky
  • 50 g ovesné mouky
  • 30 g vanilkového proteinu
  • špetka soli
  • olej ve spreji na smažení
  1. Banán oloupeme a rozmačkáme vidličkou na kaši.
  2. Přendáme ho do mixéru společně s vejcem, bílky, proteinem, špetkou soli a ovesnou moukou. Vše mixujeme, dokud nevznikne hladké těsto.
  3. Pánev lehce vystříkáme olejem ve spreji a rozehřejeme. Nalijeme těsto a smažíme z obou stran – dokud palačinka nezezlátne a na povrchu se nezačnou tvořit bublinky.
Palačinky s květinami

Palačinky s květinami

Recept

Lehké

30 min
Zdravé slané palačinky se špenátem a sýrem

Recept Slané palačinky se špenátem a sýrem

Skvělá alternativa ke sladkým snídaním – hodí se na brunch i jako lehká večeře. Díky kombinaci špenátu a ricotty se skyrem palačinky zasytí, ale nezatíží. Špenát navíc dodá tělu vlákninu, vitamíny A, C a K i důležité minerály. A chuťově je to naprostá pecka.

  • 1 hrnek hladké špaldové nebo celozrnné mouky
  • 2 vejce
  • 1 hrnek mléka
  • olej ve spreji na smažení
  • 2 hrsti špenátu
  • 1 stroužek česneku
  • 1 lžíce olivového oleje
  • 70 g ricotty
  • 70 g skyru
  • 30 g fety
  • sůl a čerstvě mletý pepř dle chuti
  1. Z mouky, vajec, mléka a soli připravíme hladké palačinkové těsto.
  2. Na pánvi s nepřilnavým povrchem smažíme tenké palačinky z obou stran dozlatova a odložíme stranou.
  3. Na pánvi rozehřejeme olivový olej, krátce na něm orestujeme prolisovaný česnek, přidáme špenát a necháme ho jen zavadnout. Stáhneme z ohně a necháme lehce vychladnout.
  4. Ke špenátu přidáme ricottu a skyr, osolíme, opepříme a promícháme.
  5. Palačinky potřeme špenátovo-ricottovou náplní, stočíme do rolky nebo jen přeložíme. Na závěr posypeme drobenou fetou.
Slané palačinky s lososem

Slané palačinky s lososem

Recept

Lehké

40 min
Zdravé dutch baby palačinky

Recept Dutch baby s broskví a borůvkami

Na závěr přichází palačinka v netradiční podobě – připravuje se v troubě a ideálně v litinové pánvi. Dutch baby s broskvemi a borůvkami je vizuálně působivá, překvapivě jednoduchá na přípravu a skvěle kombinuje sladkost ovoce s nadýchaným těstem.

  • 3 vejce
  • 80 g hladké nebo špaldové mouky
  • 180 ml mléka
  • 1 lžíce másla nebo ghee
  • špetka soli
  • 1 lžička vanilkového cukru nebo pár kapek vanilkového extraktu
  • 2 zralé broskve
  • hrst borůvek
  • řecký jogurt, tvaroh nebo zakysaná smetana (volitelné)
  1. Troubu předehřejeme na 200 °C a do ní vložíme litinovou nebo jinou pánev vhodnou do trouby, aby se rozpálila.
  2. Mezitím v mixéru nebo metličkou vyšleháme vejce s mlékem, moukou, solí a vanilkou do hladkého, řídkého těsta.
  3. Broskve omyjeme, vypeckujeme a nakrájíme na plátky.
  4. Rozpálenou pánev opatrně vyndáme z trouby, vložíme do ní máslo a necháme ho rozpustit.
  5. Do pánve nalijeme těsto, rovnoměrně rozložíme plátky broskví. Ihned vrátíme do trouby. Pečeme 15–18 minut, dokud palačinka výrazně nevyběhne a okraje ji nezezlátnou.
  6. Po vytažení z trouby dutch baby palačinku posypeme borůvkami a můžeme doplnit řeckým jogurtem, tvarohem nebo zakysanou smetanou.
Palačinky dutch baby

Palačinky dutch baby

Recept

Střední

25 min
Zelené pohankové palačinky

Zelené pohankové palačinky

Recept

Střední

40 min
Zapečené palačinky s tvarohem

Zapečené palačinky s tvarohem

Recept

Lehké

45 min
Vstoupit do diskuse
Témata: palačinka

Nejčtenější

Po tomhle receptu se ke klasickému perníku nevrátíte. Co je to bacouch?

Bacouch, kakaová buchta na plech.

Znáte bacouch? Já jsem na tenhle název narazila úplnou náhodou – a přiznávám, že jsem zpočátku vůbec netušila, co si pod ním představit. Přitom jde o skvělou, vláčnou kakaovou buchtu z plechu, kterou...

Teď už půjde skořápka z vajíčka sama. Tohle dodržujte při vaření vajec

Barva skořápky je daná plemenem slepice, neovlivňuje tedy chuť...

Loupání vajec může být někdy pořádný test trpělivosti. Určitě to znáte – místo hladkého povrchu vám v ruce zůstane potrhané torzo a polovina bílku skončí v koši i se skořápkou. Přitom stačí pochopit,...

6 vydatných zimních salátů, které vás zasytí lépe než řízek

Halloumi salát

Pokud chcete ve svém jídelníčku vynechat maso úplně nebo alespoň občas, budou se vám hodit tipy na chutné a syté saláty ze „zimní“ zeleniny jako zelí, červená řepa nebo mrkev.

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV.

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

Tato česká surovina je v zahraničí tabu. Přitom se jedná o zázračnou superpotravinu

Česká republika patří mezi největší producenty máku na světě.

Zatímco u nás je mák velmi oblíbený, ve světě je jeho pěstování a konzumace často přísně regulována. V článku se podíváme na jeho benefity a nabídneme také receptovou inspiraci.

Zdravá snídaně pro tento týden: Palačinky třikrát jinak a jeden nečekaný twist

Palačinky

Palačinky nemusí být jen víkendová záležitost a rozhodně nemusí být kalorickou bombou. Ukážeme vám tři zdravější varianty, které zasytí a dodají energii, a k tomu bonusový recept na palačinku z...

8. února 2026

Poznejte Shokupan: Japonský mléčný chléb, který je měkký jako obláček

Shokupan – japonský mléčný chleba

Už jste někdy slyšeli o shokupanu? Tento trendy japonský mléčný chléb je neuvěřitelně vláčný a nadýchaný. A přiznám se, že když jsem ho poprvé ochutnala, poznala jsem, jak dobře vlastně může obyčejný...

8. února 2026  5:40

Vaše oblíbená káva vás prozradí víc, než si myslíte. Zjistěte jak

Káva je druhou nejobchodovanější komoditou světa. Největším producentem kávy je...

Máte raději espresso, cappuccino nebo ledovou kávu? Výběr kávy není jen otázkou chuti či ranní rutiny. Podle psychologů a behaviorálních studií může být oblíbený druh kávy i nenápadným zrcadlem vaší...

8. února 2026

Jak připravit parádní omáčku? 5 receptů vhodných na víkend

Ilustrační snímek

Víkend je ideální čas na pomalé vaření. Máme víc prostoru být v kuchyni, zkoušet nové recepty a dát jídlu čas, který potřebuje. Pomalé vaření není o složitosti, ale o trpělivosti. Právě omáčky patří...

7. února 2026  10:20

Krtkův dort slaví 25 let! Snadné recepty na plechu a ve zdravější verzi

Krtkův dort na plech

Krtkův dort letos slaví čtvrt století. Tuto čokoládovo-banánovou klasiku si u nás oblíbily už celé generace dětí. Ale odkud vlastně pochází? A dá se připravit i v lehčí variantě bez šlehačky a třeba...

7. února 2026  5:30

Nevíte, co vařit o víkendu? Nelamte si hlavu a nechte se inspirovat!

Hovězí hrudí na grilu

Co bude zítra k obědu, to je věčná otázka. Pokud hledáte inspiraci na víkend, poradíme vám výživná jídla plná vitamínů, které únor a celé zimní období tolik potřebuje. Tady jsou naše tipy na sobotní...

7. února 2026

Kuřecí vývar, jak ho ještě neznáte. Kde Češi dělají nejčastěji chybu?

Kuřecí vývar vařte dlouho, pomalu, tzv. táhněte.

Začátek roku je ideálním obdobím pro přípravu silného domácího vývaru, který nás zahřeje, dodá energii a zároveň nás v těžkých zimních dnech potěší svou chutí a výživnými vlastnostmi. Jak připravit...

6. února 2026  16:50

Suchý únor mění nákupní chování zákazníků. Co pijí Češi místo alkoholu?

Komerční sdělení
Kombucha

Ať už se v únoru rozhodnete pít či nepít, Rohlik.cz nabízí široký sortiment pro obě varianty. Suchý únor se stal masovou záležitostí – v roce 2025 se do něj zapojilo rekordních 1,6 milionu lidí,...

6. února 2026

Sladké pátky se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál

Petra Burgrová - Sweet Burg

V nové sérii článků se s vámi chci podělit o své oblíbené recepty, tipy a malé kuchařské příběhy, které mě provázejí už od dětství. Nepůjde jen o postupy a suroviny, ale i o emoce, vzpomínky a...

6. února 2026

Sladké crêpes a pohankové galettes. Objevte recept na nejlepší palačinky na světě

Kokosové palačinky s horkými malinami

Během let strávených ve Francii jsem zjistila, že palačinka nemusí být jen srolovaná placka s marmeládou. V krepériích se skládá do čtvrtkruhu nebo „psaníčka“.

6. února 2026  5:20

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Rozhovor: Půst nedodržuji, protože k tomu nemám důvod, říká Veronika z Ne hladu

Veronika Pourová a Andrea Pospíšil Jakešová alias Ne hladu

Masopust je tradičně obdobím hojnosti, zabijaček a pořádných porcí masa. Jenže hned po něm přichází půst, čas na zklidnění a odlehčení. A právě to je ideální příležitost podívat se na jídlo trochu...

5. února 2026  16:40

6 vydatných zimních salátů, které vás zasytí lépe než řízek

Halloumi salát

Pokud chcete ve svém jídelníčku vynechat maso úplně nebo alespoň občas, budou se vám hodit tipy na chutné a syté saláty ze „zimní“ zeleniny jako zelí, červená řepa nebo mrkev.

5. února 2026  6:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.