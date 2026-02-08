Zdravá snídaně pro tento týden: Palačinky třikrát jinak a jeden nečekaný twist

Obsah
Proč dát palačinkám šanci
Jak udělat palačinky zdravější
Palačinky patří mezi nejoblíbenější snídaně vůbec. sou relativně rychlé na přípravu, velmi variabilní a chutnají dětem i dospělým. Přesto se jim lidé, kteří se snaží jíst zdravě, často vyhýbají a považují je spíše za moučník. Přitom úplně zbytečně!
Z palačinek se dá několika jednoduchými úpravami vytvořit plnohodnotná snídaně, která dodá energii na celé dopoledne. Stačí nahradit bílou pšeničnou mouku výživnější alternativou, přidat zdroj bílkovin – klidně i proteinový prášek, a nebát se ovoce v základu. Výsledkem jsou palačinky, které nejen skvěle chutnají a vypadají, ale jsou i zdravé.
TIP: Usnadněte si ráno tím, že připravíte těsto dopředu. V lednici vám vydrží 2–3 dny. Před použitím ho nezapomeňte dobře promíchat.
Recept Ovesné palačinky s řeckým jogurtem
Jsou jemně dekadentní, syté a ideální pro aktuální sychravá rána. Díky ovesným vločkám mají nižší glykemický index a kombinace řeckého jogurtu, ořechů a medu jim dodává výbornou chuť.
- 1 hrnek mletých ovesných vloček (nebo ovesná mouka)
- 2 vejce
- 1 hrnek bílého jogurtu
- 0,5 balení kypřicího prášku
- špetka soli
- 1 odměrka proteinu (volitelné)
- 1 řecký jogurt, ořechy (např. vlašské), med/javorový sirup
- Všechny suroviny na těsto rozmixujeme dohladka. Pokud je těsto příliš husté, přidáme trochu mléka či vody.
- Smažíme tenké palačinky na pánvi s nepřilnavým povrchem a s minimálním použitím tuku dozlatova z obou stran.
- Podáváme s řeckým jogurtem, ořechy a pokapané medem nebo javorovým sirupem.
Recept Banánové palačinky s vanilkovým proteinem
Pokud milujete banánové lívance, určitě si oblíbíte i tento recept na jednoduché banánové palačinkové těsto. Díky ochucenému proteinu a banánu mají palačinky přirozeně nasládlou chuť, bez nutnosti přidávat další sladidlo. A čím si je naplníte, je už jen na vás.
- 1-2 zralé banány
- 1 celé vejce a 2 bílky
- 50 g ovesné mouky
- 30 g vanilkového proteinu
- špetka soli
- olej ve spreji na smažení
- Banán oloupeme a rozmačkáme vidličkou na kaši.
- Přendáme ho do mixéru společně s vejcem, bílky, proteinem, špetkou soli a ovesnou moukou. Vše mixujeme, dokud nevznikne hladké těsto.
- Pánev lehce vystříkáme olejem ve spreji a rozehřejeme. Nalijeme těsto a smažíme z obou stran – dokud palačinka nezezlátne a na povrchu se nezačnou tvořit bublinky.
Recept Slané palačinky se špenátem a sýrem
Skvělá alternativa ke sladkým snídaním – hodí se na brunch i jako lehká večeře. Díky kombinaci špenátu a ricotty se skyrem palačinky zasytí, ale nezatíží. Špenát navíc dodá tělu vlákninu, vitamíny A, C a K i důležité minerály. A chuťově je to naprostá pecka.
- 1 hrnek hladké špaldové nebo celozrnné mouky
- 2 vejce
- 1 hrnek mléka
- olej ve spreji na smažení
- 2 hrsti špenátu
- 1 stroužek česneku
- 1 lžíce olivového oleje
- 70 g ricotty
- 70 g skyru
- 30 g fety
- sůl a čerstvě mletý pepř dle chuti
- Z mouky, vajec, mléka a soli připravíme hladké palačinkové těsto.
- Na pánvi s nepřilnavým povrchem smažíme tenké palačinky z obou stran dozlatova a odložíme stranou.
- Na pánvi rozehřejeme olivový olej, krátce na něm orestujeme prolisovaný česnek, přidáme špenát a necháme ho jen zavadnout. Stáhneme z ohně a necháme lehce vychladnout.
- Ke špenátu přidáme ricottu a skyr, osolíme, opepříme a promícháme.
- Palačinky potřeme špenátovo-ricottovou náplní, stočíme do rolky nebo jen přeložíme. Na závěr posypeme drobenou fetou.
Recept Dutch baby s broskví a borůvkami
Na závěr přichází palačinka v netradiční podobě – připravuje se v troubě a ideálně v litinové pánvi. Dutch baby s broskvemi a borůvkami je vizuálně působivá, překvapivě jednoduchá na přípravu a skvěle kombinuje sladkost ovoce s nadýchaným těstem.
- 3 vejce
- 80 g hladké nebo špaldové mouky
- 180 ml mléka
- 1 lžíce másla nebo ghee
- špetka soli
- 1 lžička vanilkového cukru nebo pár kapek vanilkového extraktu
- 2 zralé broskve
- hrst borůvek
- řecký jogurt, tvaroh nebo zakysaná smetana (volitelné)
- Troubu předehřejeme na 200 °C a do ní vložíme litinovou nebo jinou pánev vhodnou do trouby, aby se rozpálila.
- Mezitím v mixéru nebo metličkou vyšleháme vejce s mlékem, moukou, solí a vanilkou do hladkého, řídkého těsta.
- Broskve omyjeme, vypeckujeme a nakrájíme na plátky.
- Rozpálenou pánev opatrně vyndáme z trouby, vložíme do ní máslo a necháme ho rozpustit.
- Do pánve nalijeme těsto, rovnoměrně rozložíme plátky broskví. Ihned vrátíme do trouby. Pečeme 15–18 minut, dokud palačinka výrazně nevyběhne a okraje ji nezezlátnou.
- Po vytažení z trouby dutch baby palačinku posypeme borůvkami a můžeme doplnit řeckým jogurtem, tvarohem nebo zakysanou smetanou.