Zdeněk Pohlreich otevřeně o důchodu: „Stát mi pořád dost dluží“

V důchodu, ale stále v akci
Zdeňkovi Pohlreichovi bylo v dubnu 69 let, a má tedy plný nárok odejít do předčasného důchodu, což také učinil. „Šel jsem do předčasného důchodu. Baví mě ta představa, že do toho systému pořád platíme obrovské částky, a tak by bylo fajn taky z toho něco dostat,“ uvedl k situaci.
Známý šéfkuchař zůstává nadále aktivní. Natáčí pořad Ano, šéfe!, stojí stojí za třemi hlavními pražskými restauracemi a rozhodně pro něj důchod neznamená stáhnout se do ústraní. Stejně jako si nebere servítky při hodnocení kolegů z gastronomie, otevřeně mluví i o důchodovém systému. Podle něj stát nikdy člověku nevrátí to, co do něj vložil.
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Nic jinýho neumím, tak dělám Ano, šéfe! Říká k dalšímu natáčení Pohlreich
Zcela určitě nadprůměrný důchod
A jaká je výše jeho důchodu a platu? „Samozřejmě důchod pobírám, ale nechci být konkrétní. Zcela určitě je ale nadprůměrný. Celý život jsem do toho systému odevzdával nadprůměrnou částku peněz, takže mi stát asi pořád hodně dluží. Kdyby se to bralo na misky vah, co kdo dal a dostal, tak si myslím, že nikdy nedostanu ty peníze, co jsem tam naspořil,“ uzavírá situaci Zdeněk Pohlreich.
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