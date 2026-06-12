Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zdeněk Pohlreich otevřeně o důchodu: „Stát mi pořád dost dluží“

Autor:
  19:30
Známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich poprvé veřejně promluvil o svém předčasném odchodu do důchodu a otevřeně zhodnotil, jak vnímá fungování státního systému.

Zdeněk Pohlreich odešel do důchodu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

V důchodu, ale stále v akci

Zdeňkovi Pohlreichovi bylo v dubnu 69 let, a má tedy plný nárok odejít do předčasného důchodu, což také učinil. „Šel jsem do předčasného důchodu. Baví mě ta představa, že do toho systému pořád platíme obrovské částky, a tak by bylo fajn taky z toho něco dostat,“ uvedl k situaci.

Známý šéfkuchař zůstává nadále aktivní. Natáčí pořad Ano, šéfe!, stojí stojí za třemi hlavními pražskými restauracemi a rozhodně pro něj důchod neznamená stáhnout se do ústraní. Stejně jako si nebere servítky při hodnocení kolegů z gastronomie, otevřeně mluví i o důchodovém systému. Podle něj stát nikdy člověku nevrátí to, co do něj vložil.

Nic jinýho neumím, tak dělám Ano, šéfe! Říká k dalšímu natáčení Pohlreich

Natáčení řady oblíbeného a legendárního projektu Ano, šéfe!

Zcela určitě nadprůměrný důchod

A jaká je výše jeho důchodu a platu? „Samozřejmě důchod pobírám, ale nechci být konkrétní. Zcela určitě je ale nadprůměrný. Celý život jsem do toho systému odevzdával nadprůměrnou částku peněz, takže mi stát asi pořád hodně dluží. Kdyby se to bralo na misky vah, co kdo dal a dostal, tak si myslím, že nikdy nedostanu ty peníze, co jsem tam naspořil,“ uzavírá situaci Zdeněk Pohlreich.

Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Na čem si pochutnávají Korejci, naši soupeři z prvního zápasu?
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí

Borůvky

Toužíte po očistě těla, ale drastické detoxy vás nelákají? Příroda ukryla ten nejsilnější lék na regeneraci jater a ochranu organismu do drobných modrých bobulí, které potkáváte v našich lesích.

Jak na dokonalou čokoládovou polevu: Rady cukrářů, aby byla lesklá a nepraskala

Poznejte tajemství zrcadlového lesku. Správně připravená čokoládová poleva musí...

Čokoládová poleva je pověstnou třešničkou na každém dezertu. Dokáže z obyčejné buchty udělat luxusní moučník, ale také umí šikovně zakrýt drobné nedostatky, které se při pečení náhodou nepovedly. I...

Tuňák v konzervě není vždy stejný. Rozdíl poznáte podle jediné věci na obalu

tuňák v konzervě

Tuňák v konzervě patří mezi nejoblíbenější trvanlivé potraviny, přesto se jednotlivé výrobky výrazně liší kvalitou i nutriční hodnotou. Poradíme, jak poznat dobrou konzervu, který nálev je nejlepší a...

Vedro vám bere sílu? Tohle jezte, když chcete přežít tropické dny bez kolapsu

Snášíte špatně vedro?

Blíží se léto, čas tropických dní i nocí, kdy máme chuť strčit hlavu do mrazáku, k jídlu není chuť. Tělo ale energii potřebuje. Co jíst v horku, abychom tělu ulevili?

Než se svléknete do plavek, změňte jídelníček. Pomůže vám k lepšímu opálení

Opalujete se? Je třeba použít krémy s ochrannými filtry. A pomoci může i strava.

Když se řekne opalování, většina lidí si představí lehátko, moře, sluneční brýle a opalovací krém. Jenže pokožka se na léto připravuje i zevnitř. To, co jíme, ovlivňuje její hydrataci, pružnost,...

Zdeněk Pohlreich otevřeně o důchodu: „Stát mi pořád dost dluží“

„Spoustu oborů nejspíš ovládne umělá inteligence, ale o gastronomii se vůbec...

Známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich poprvé veřejně promluvil o svém předčasném odchodu do důchodu a otevřeně zhodnotil, jak vnímá fungování státního systému.

12. června 2026  19:30

Domácí třešňová limonáda s limetou: Recept na osvěžení z třešňového rozvaru

Třešňová limonáda s limetou
Recept

Lehké

40 min

Osvěžující letní nápoj z čerstvých rozmixovaných třešní a limetkového sirupu, které se před...

Plněný bramborák s masem a liškami: Recept na poctivou křupavou placku se směsí

Plněný bramborák
Recept

Střední

50 min

Nová verze tradičního českého jídla, která kombinuje zlatavé, česnekem a majoránkou provoněné...

Sladká rýžová kaše s granolou do skleničky: Recept na vrstvenou snídani

Ranní rýžová kaše s granolou
Recept

Lehké

30 min

Vydatná ranní kaše z rýže vařené v ochuceném mléce s máslem, která se po vychladnutí vrství do...

Že antidepresiva nerostou na stromech? Ale kdeže! Právě dozrávají třešně

Kdo by neměl rád třešně. A víte, že jsou také pekelně zdravé?

Třešně nejsou jen sladkou letní dobrotou, mohou být i skvělým přírodním pomocníkem pro lepší spánek a uvolnění během dne. Obsahují přirozený melatonin, hormon, který reguluje náš spánkový cyklus, a...

12. června 2026  4:50

Víkendové pečení se SweetBurg: Domácí chléb bez kvásku, který oklame i profíky

Chléb právě vytažený z trouby provoní celý váš byt.

Mysleli jste si, že domácí chléb bez kvásku nemůže chutnat jako z řemeslné pekárny? Opak je pravdou. Naučím vás upéct voňavý chléb s křupavou kůrkou.

12. června 2026

Okurkovo-citronová limonáda: Recept na domácí osvěžení s třtinovým cukrem

Okurkovo citronová limonáda
Recept

Lehké

20 min

Ledové letní osvěžení z rozmixované okurkové dužiny, čerstvé citronové šťávy a třtinového cukru,...

Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Na čem si pochutnávají Korejci, naši soupeři z prvního zápasu?

Korejská kuchyně

Korejská kuchyně patří mezi ty nejvýraznější v Asii a stojí na fermentaci, chilli a rýži. Jaké další chutě budou reprezentovat soupeři českého týmu v úvodním zápase mistrovství světa 2026?

11. června 2026

Špagety s králičím masem a olivami: Recept na rychlé těstoviny s rajčaty a vínem

Špagety s králíkem a olivami
Recept

Střední

50 min

Lehké a voňavé středomořské ragú z králičího masa dušeného na bílém víně, česneku a rozmarýnu. V...

Domácí třešňový crumble: Recept na pečené ovoce s ořechovou drobenkou

Třešňový crumble
Recept

Lehké

40 min

Jednoduchý a rychlý letní dezert z horkých, vypeckovaných třešní svařených se škrobem, které pod...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Cesta autem bez zastávek. Vyhněte se těmto jídlům, než vám vleze na mozek věta: „Mně se chce čůrat!“

Co jíst a co nejíst před cestou autem?

Nočník do auta nebereme, do PET lahve za jízdy nečůráme a tak pořád zastavujeme a prodlužujeme si tak cestu. Chcete-li se tomu vyhnout a být rychle u moře, na horách, prostě v prázdninovém cíli,...

11. června 2026  4:30

Vypadá jako drahokam a většina Čechů ani neví, jak ho jíst. Přitom efektivně bojuje se záněty

granátové jablko

Nejen, že granátové jablko vypadá jako drahokamy, cenné je hlavně svým mimořádně vysokým obsahem antioxidantů a bioaktivních látek. Málokdo ví, že díky tomu působí proti zánětům, oxidačnímu stresu i...

11. června 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.