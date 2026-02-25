Zbyla vám vejce po koledě? 3 nejlepší recepty na vajíčkovou pomazánku

Obsah
Nejlepší vajíčková pomazánka všech dob
Ještě jsem neslyšela nikoho, kdo by řekl: „Nejím vajíčkovou pomazánku.“ Babičky a maminky nám ji dělaly, my ji děláme našim dětem. Recept se často dědí a přístup k její výrobě bývá stejný jako u bramborového salátu – každý máme zaručený postup, od kterého se neradi jakkoliv odchylujeme. A když vyzkoušíme jiný způsob přípravy, stejně se nejspíš vrátíme k té naší tradiční.
Mně se vajíčková pomazánka tak nějak spojila s výjimečností, i přes svou obyčejnost. Mamka nám ji dělávala na oslavy, když chtěla připravit dobrou studenou večeři, mazala nám ji na rohlíky na výlety. Připravit ji na romantickou večeři asi není úplně ideální, ale romantická snídaně už takovou „vajčkovku“ snese. Vyzkoušeno!
Blíží se Velikonoce, čas vařených vajíček. Co s nimi po svátcích? Uděláte si vajíčkovou pomazánku – romanticky, nebo úplně obyčejně, třeba k sobotní studené večeři.
1. recept Moje vajíčková pomazánka
- 200 g másla (můžete i margarín)
- 7 natvrdo uvařených vajec
- 1 větší šalotka (nebo polovina velké cibule)
- 1 lžička hořčice
- sůl a pepř
- Uvařená vajíčka nastrouháme na hrubém struhadle.
- Smícháme s hodně povoleným máslem.
- Přidáme hořčici, osolíme a opepříme.
- Zamícháme. Hotovo!
Počet porcí: 6
Doba přípravy: 10 minut (+ doba potřebná na uvaření a vychladnutí vajíček)
Poznámka k receptu: Toto je velmi „puristický“ přístup, vím. Moje máma ale vajíčkovou pomazánku nikdy jinak nedělala, a tak pokračuji v tradici. Pomazánku je třeba nechat dostatečně dlouho před servírováním mimo lednici, aby povolila a změkla.
2. recept Vajíčková pomazánka podle Kateřiny Winterové
- 8 vařených vajec
- 1 polévková lžíce dijonské hořčice
- 1/2 hrnku majonézy
- 1 mladá cibulka s natí
- 2 polévková lžíce kaparů
- 1 avokádo
- 1/2 hrnku bylinek (kopr, petrželka, koriandr, pažitka…)
- 1 citron
- mikrozelenina na ozdobu (řeřicha, slunečnice, ředkvička…)
- sůl a pepř
- Uvařená vajíčka oloupeme. Žloutky vložíme do mísy, bílky nakrájíme nahrubo a odložíme stranou.
- Ke žloutkům přidáme hořčici a majonézu a vše dobře promícháme.
- Cibulku nakrájíme i se zelenou natí, přidáme pokrájené kapary a nakonec i bílky. Lehce promícháme, aby se vše spojilo.
- Avokádo oloupeme a nakrájíme na kostky. Spolu s nasekanými bylinkami ho přidáme k vajíčkové směsi. Dochutíme solí, pepřem a zakápneme čerstvou citronovou šťávou.
Počet porcí: 6
Doba přípravy: 15 minut (+ doba potřebná na uvaření a vychladnutí vajíček)
3. recept Vajíčková pomazánka bez másla
- 150 g pomazánkového másla
- 75 g lučiny
- 6 vejce natvrdo
- 50 g konzerva sardelových oček s kapary
- 1 svazek pažitky
- 1,5 lžička hořčice
- sůl a pepř
- Pomazánkové máslo utřeme s lučinou do hladké směsi.
- Vajíčka nasekáme najemno a přidáme je k máslovému základu.
- Sardelová očka necháme okapat a nasekáme je velmi jemně. Stejně tak nasekáme pažitku a obojí přidáme do pomazánky.
- Promícháme a dochutíme solí a pepřem podle chuti.
Počet porcí: 6
Doba přípravy: 10 minut (+ doba potřebná na uvaření a vychladnutí vajíček)
