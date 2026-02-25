Zbyla vám vejce po koledě? 3 nejlepší recepty na vajíčkovou pomazánku

Petra Kašparová
  4:30
Vajíčková pomazánka je stálicí českých kuchyní, která se dědí z generace na generaci a pokaždé chutná trochu jinak. Pro někoho je symbolem dětství a rodinných oslav, pro jiného rychlou záchranou na výlety nebo studené večeře. Pořád stejná a zároveň vždy trochu jiná. Mám pro vás tři mnou vyzkoušené recepty. Jaký je ten váš?

Vajíčková pomazánka. | foto: Kulinární studio MAFRA

Obsah

Nejlepší vajíčková pomazánka všech dob

Ještě jsem neslyšela nikoho, kdo by řekl: „Nejím vajíčkovou pomazánku.“ Babičky a maminky nám ji dělaly, my ji děláme našim dětem. Recept se často dědí a přístup k její výrobě bývá stejný jako u bramborového salátu – každý máme zaručený postup, od kterého se neradi jakkoliv odchylujeme. A když vyzkoušíme jiný způsob přípravy, stejně se nejspíš vrátíme k té naší tradiční.

Vajíčková pomazánka s celerem

Vajíčková pomazánka s celerem

Recept

Lehké

25 min

Co s vejci po Velikonocích? Recept na nejlepší vajíčkovou pomazánku? Máme!

Mně se vajíčková pomazánka tak nějak spojila s výjimečností, i přes svou obyčejnost. Mamka nám ji dělávala na oslavy, když chtěla připravit dobrou studenou večeři, mazala nám ji na rohlíky na výlety. Připravit ji na romantickou večeři asi není úplně ideální, ale romantická snídaně už takovou „vajčkovku“ snese. Vyzkoušeno!

Blíží se Velikonoce, čas vařených vajíček. Co s nimi po svátcích? Uděláte si vajíčkovou pomazánku – romanticky, nebo úplně obyčejně, třeba k sobotní studené večeři.

Skandinávská vajíčková pomazánka

Skandinávská vajíčková pomazánka

Recept

Střední

30 min

Moje vajíčková pomazánka je velmi jednoduchá: Stačí tři suroviny, pepř a sůl. Tak jí dělá moje máma.

1. recept Moje vajíčková pomazánka

  • 200 g másla (můžete i margarín)
  • 7 natvrdo uvařených vajec
  • 1 větší šalotka (nebo polovina velké cibule)
  • 1 lžička hořčice
  • sůl a pepř
  1. Uvařená vajíčka nastrouháme na hrubém struhadle.
  2. Smícháme s hodně povoleným máslem.
  3. Přidáme hořčici, osolíme a opepříme.
  4. Zamícháme. Hotovo!

Počet porcí: 6
Doba přípravy: 10 minut (+ doba potřebná na uvaření a vychladnutí vajíček)

Poznámka k receptu: Toto je velmi „puristický“ přístup, vím. Moje máma ale vajíčkovou pomazánku nikdy jinak nedělala, a tak pokračuji v tradici. Pomazánku je třeba nechat dostatečně dlouho před servírováním mimo lednici, aby povolila a změkla.

Vajíčková pomazánka s kapií a sterilovanou okurkou

Vajíčková pomazánka s kapií a sterilovanou okurkou

Recept

Lehké

20 min

Vajíčko a avokádo: Láska na první pohled. Zkuste tyto dvě lahodící chutě smíchat v pomazánce.

2. recept Vajíčková pomazánka podle Kateřiny Winterové

  • 8 vařených vajec
  • 1 polévková lžíce dijonské hořčice
  • 1/2 hrnku majonézy
  • 1 mladá cibulka s natí
  • 2 polévková lžíce kaparů
  • 1 avokádo
  • 1/2 hrnku bylinek (kopr, petrželka, koriandr, pažitka…)
  • 1 citron
  • mikrozelenina na ozdobu (řeřicha, slunečnice, ředkvička…)
  • sůl a pepř
  1. Uvařená vajíčka oloupeme. Žloutky vložíme do mísy, bílky nakrájíme nahrubo a odložíme stranou.
  2. Ke žloutkům přidáme hořčici a majonézu a vše dobře promícháme.
  3. Cibulku nakrájíme i se zelenou natí, přidáme pokrájené kapary a nakonec i bílky. Lehce promícháme, aby se vše spojilo.
  4. Avokádo oloupeme a nakrájíme na kostky. Spolu s nasekanými bylinkami ho přidáme k vajíčkové směsi. Dochutíme solí, pepřem a zakápneme čerstvou citronovou šťávou.

Počet porcí: 6
Doba přípravy: 15 minut (+ doba potřebná na uvaření a vychladnutí vajíček)

Vajíčková pomazánka s kari

Vajíčková pomazánka s kari

Recept

Lehké

30 min
Velikonce, Velikonoce přicházejí. Ne, to je jiná písnička. Ale blíží se čas,...

3. recept Vajíčková pomazánka bez másla

  • 150 g pomazánkového másla
  • 75 g lučiny
  • 6 vejce natvrdo
  • 50 g konzerva sardelových oček s kapary
  • 1 svazek pažitky
  • 1,5 lžička hořčice
  • sůl a pepř
  1. Pomazánkové máslo utřeme s lučinou do hladké směsi.
  2. Vajíčka nasekáme najemno a přidáme je k máslovému základu.
  3. Sardelová očka necháme okapat a nasekáme je velmi jemně. Stejně tak nasekáme pažitku a obojí přidáme do pomazánky.
  4. Promícháme a dochutíme solí a pepřem podle chuti.

Počet porcí: 6
Doba přípravy: 10 minut (+ doba potřebná na uvaření a vychladnutí vajíček)

Nevybrali jste si recept na tu pravou vajíčkovou pomazánku? Na Recepty iDnes si vyberete!

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jaký si dáte? Tipy na pět „chlebíčkáren“ v Praze. Nabízí klasiku i neotřelé chutě

Chlebíčky jsou nejprodávanější položkou v lahůdkách. (28. března 2025)

Chlebíčky patří ke stálicím rychlého občerstvení, které z trhu nedokážou vytlačit ani populární fastfoody. Češi jich ročně sní několik milionů. Nabízíme pětici tipů na pražská lahůdkářství s...

Čistých patnáct: Které ovoce a zelenina mají nejméně pesticidů?

ilustrační snímek

Už více než dvě desetiletí zveřejňuje americká nezisková organizace Environmental Working Group (EWG) každoroční přehled ovoce a zeleniny podle množství pesticidních reziduí. Které běžně dostupné...

Tradiční zelňáky: Tuhle jihočeskou specialitu miluje i Josef Maršálek

Jihočeské zelňáky

Krajová specialita z okolí Budějc vám otevře nový obzor co se týče kysaného zelí. Zkuste si upéct jihočeské zelňáky, na kterých ujíždí i Josef Maršálek, který v Jižních Čechách bydlí se svým...

Zapomeňte na ovesnou kaši. Novou snídaňovou hvězdou je tapiokový pudink

Tapioka, tapiokový pudink, tapiokové perly, tapioca pearls

Krémový, lehký a přirozeně bezlepkový dezert, který si zamilujete ke snídani i jako rychlou svačinu. Tapiokový pudink je lehce stravitelný a můžeme si ho připravit i dopředu. Skvěle chutná s ovocem,...

Jak nejlépe připravit růžičkovou kapustu? Pohlreich vám neporadí, zato my ano

Růžičková kapusta je cenným zdrojem čerstvých vitaminů, cenných minerálů i...

Růžičková kapusta je plná vitamínu C, vlákniny a látek s antioxidačními účinky. Navíc má málo kalorií a dobře zasytí, takže je ideální i ve chvíli, kdy chcete jíst lehce, ale smysluplně.

Co všechno můžete udělat v horkovzdušné fritéze? 5 receptů hotových za 30 minut

Hovězí burger z grilu s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná trouba je skvělý pomocník v každodenní kuchyni. Díky cirkulaci horkého vzduchu připraví jídlo rychle, rovnoměrně a křupavě, aniž byste museli stát hodiny u plotny. Ukážeme vám, jak během...

25. února 2026  5:20

Zbyla vám vejce po koledě? 3 nejlepší recepty na vajíčkovou pomazánku

Vajíčková pomazánka.

Vajíčková pomazánka je stálicí českých kuchyní, která se dědí z generace na generaci a pokaždé chutná trochu jinak. Pro někoho je symbolem dětství a rodinných oslav, pro jiného rychlou záchranou na...

25. února 2026  4:30

Co pomáhá na bolest hlavy a migrénu? Potraviny a nápoje pro rychlou úlevu

Bolest hlavy? Pomoci mohou potraviny.

Migréna a bolesti hlavy dokážou výrazně ovlivnit kvalitu života, ale víte, že to, co jíme a pijeme, může mít velký vliv na jejich vznik a průběh? Zjistěte, jak správná strava a pitný režim mohou být...

25. února 2026

Dýňové rizoto z krup s vepřovou panenkou: Recept na poctivé kroupoto

Dýňové rizoto z krup s panenkou
Recept

Střední

40 min

Díky oříškové chuti krup a sladké pečené dýni vytvoříte během chvíle výživný oběd, který vás v...

Chcete jíst zdravě? Naučíme vás, jak sestavit nutričně vyvážený jídelníček

Nutričně vyvážené jídlo

Chcete jíst zdravě, aniž byste museli složitě počítat kalorie? Vysvětlíme základní pravidla a ukážeme vám krok za krokem, jak si sestavit týdenní vyvážený jídelníček.

24. února 2026

Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červy a rýži stokrát jinak

Survivor vaření

Když se soutěžící ocitnou na pustém ostrově v reality show Survivor, bojují nejen o výhru, ale i o jídlo – a to si často musí obstarat sami. Připravili jsme pro vás přehled ikonických ostrovních...

24. února 2026  13:27

Čokoládový fondán s banánem: Recept na dokonalý lávový dortík

Čokoládový fondán s banánem
Recept

Střední

40 min

Dopřejte si ultimátní sladký zážitek v podobě nadýchaného čokoládového suflé s neodolatelně tekutým...

Johanka ze Survivor: Zavzpomínejme na její narozeninový rýžový dort pro vítěze Tomáše

Survivor Johanky rýžový dort

Na ostrově dokázala Johanka nemožné – z vařené rýže, kokosu a natrhaných květin poskládala třípatrový dort pro oslavence Tomáše. Připravit si podobný dezert můžete i doma.

24. února 2026  11:22

Květákové burgery se sladkými bramborami: Recept na nejlepší vegetariánský burger

Květákové burgery ze sladkých brambor
Recept

Lehké

45 min

Objevte novou úroveň rostlinné kuchyně s těmito šťavnatými květákovými burgery, které díky sladkým...

Malý panák, velký účinek. Jak správně pít ginger shot? Většina lidí ho dávkuje špatně

Ginger shot

Ginger shot je malý, ale extrémně silný nápoj z čerstvého zázvoru, který se pije na jeden až dva doušky. Dokáže probudit tělo, nastartovat trávení, posílit imunitu a dodat energii rychleji než šálek...

24. února 2026  4:50

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Recepty na dlouhověkost prababiček: Pohanka, kroupy a zelí jako základ

ilustrační snímek

Když se mluví o dlouhověkosti, většině lidí se vybaví středomořská dieta nebo japonská Okinawa. Ale i čeští předci jedli způsobem, který měl k těmto modelům v lecčems blízko. Jejich kuchyně byla...

24. února 2026

Mandarinkové brownies – vláčný čokoládový dezert s citrusovým nádechem

Mandarinkové brownies
Recept

Střední

60 min

Mandarinkové brownies jsou důkazem, že čokoláda a citrusy tvoří dokonalou dvojici. Hutný,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.