Obsah
Odkud se vzala kulajda
Historicky patří kulajda k tradičním pokrmům jihočeského venkova, zejména na Šumavě. Jako výživná a jednoduchá polévka zasytila po náročné práci na poli i v lese.
Vařilo se z dostupných surovin: brambor, smetany, vajec a bylinek, především kopru. Lesní houby se do ní přidávaly především v sezóně, nebyly však nezbytnou součástí.
Co znamená slovo kulajda
Existují různé teorie. Nejčastěji zmiňovaná verze odvozuje název od nářečních sloves jako „zakudlit“ či „zakvedlat“, tedy zahustit nebo promíchat polévku. To odpovídá i samotné podstatě kulajdy.
Podle jiných vznikl název zkomolením názvu jihočeské lidové kuchařky Adelajdy německého původu: Kuh Adelajde.
|
Co všechno patří do kulajdy
Základ tradiční kulajdy tvoří brambory, smetana, kopr a vejce, často připravované jako zastřené. Dochucuje se solí, pepřem a octem. V některých receptech se objevuje také bobkový list a nové koření.
Podle regionu a zvyklostí se do kulajdy přidávají i další suroviny, hlavně lesní houby a někdy i jíška nebo mouka na zahuštění.
Jak správně uvařit kulajdu
Základem jsou kvalitní brambory a smetana. Důležitý je také vyvážený poměr octa, aby polévka získala typickou jemně kyselou chuť. Kopr se přidává až ke konci vaření, aby si zachoval své aroma.
Kdy dát do kulajdy ocet
Kulajda má být jemně nakyslá. Ocet se přidává až po provaření základu, ideálně těsně před dokončením, aby se nesrazila smetana. Množství se liší podle chuti, obvykle se na litr polévky přidává přibližně jedna až dvě lžíce.
Recept Poctivá jihočeská kulajda
- 1 hrst směsi sušených lesních hub
- 4 větší brambory
- 1 špetka celého kmínu
- 3 kuličky nového koření
- 10 kuliček černého pepře
- 2 ks bobkové listy
- sůl
- 1000 ml zeleninového vývaru
- 2 lžíce hladké mouky
- 200 g zakysané smetany
- 1 lžíce octa
- 4 lžíce nasekaného kopru
Ztracená vejce
- 2 lžíce octa
- sůl
- 4 ks vejce
- Houby namočíme do studené vody a necháme alespoň 60 minut nabobtnat.
- Brambory oloupeme, opláchneme a nakrájíme na menší kostky. Dáme je do kastrolu, přidáme scezené nabobtnalé houby, koření, sůl a zalijeme zeleninovým vývarem. Vaříme asi 15 minut doměkka.
- Mouku dobře rozmícháme v 50 ml vlažné vody. Když jsou brambory měkké, přilijeme ji do hrnce. Přidáme zakysanou smetanu, promícháme a společně krátce povaříme. Kulajdu podle chuti osolíme a okyselíme octem. Nakonec vmícháme 3 lžíce nasekaného kopru a odstavíme.
- Do většího hrnce nalijeme vodu do výšky cca 7 cm, přidáme ocet, špetku soli a přivedeme těsně pod bod varu (voda nesmí vřít). Ve vodě vytvoříme vír a do jeho středu vlijeme jedno vejce rozklepnuté do misky. Vaříme cca 3 minuty. Poté ho vyjmeme děrovanou naběračkou, necháme okapat a dáme na talířek. Stejným způsobem připravíme i zbylá vejce. Polévku rozdělíme do misek, doplníme ztracenými vejci a posypeme zbylým koprem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut
