Zázrak z českého pohraničí. Jak se na Šumavě začala vařit kulajda

Tereza Hrabinová
  4:00
Krémová kulajda s koprem a bramborami je stálicí českých restaurací. Její kořeny sahají hluboko do venkovské kuchyně jižních Čech a Šumavy. Její chuť balancuje mezi jemností a výrazností. Její historie a název zůstávají lehce zahalené tajemstvím.
ilustrační snímek

Odkud se vzala kulajda

Historicky patří kulajda k tradičním pokrmům jihočeského venkova, zejména na Šumavě. Jako výživná a jednoduchá polévka zasytila po náročné práci na poli i v lese.

Vařilo se z dostupných surovin: brambor, smetany, vajec a bylinek, především kopru. Lesní houby se do ní přidávaly především v sezóně, nebyly však nezbytnou součástí.

Kulajda podle Havla + stepy

Kulajda podle Havla

Recept

Střední

40 min

Kulajda podle Havla se spoustou kopru.

Co znamená slovo kulajda

Existují různé teorie. Nejčastěji zmiňovaná verze odvozuje název od nářečních sloves jako „zakudlit“ či „zakvedlat“, tedy zahustit nebo promíchat polévku. To odpovídá i samotné podstatě kulajdy.

Podle jiných vznikl název zkomolením názvu jihočeské lidové kuchařky Adelajdy německého původu: Kuh Adelajde.

Co všechno patří do kulajdy

Základ tradiční kulajdy tvoří brambory, smetana, kopr a vejce, často připravované jako zastřené. Dochucuje se solí, pepřem a octem. V některých receptech se objevuje také bobkový list a nové koření.

Podle regionu a zvyklostí se do kulajdy přidávají i další suroviny, hlavně lesní houby a někdy i jíška nebo mouka na zahuštění.

Kulajda

Hustá kulajda se sušenými houbami a zakysanou smetanou – Selský recept z poctivých surovin

Recept

Střední

30 min

Kulajda se sušenými houbami.

Jak správně uvařit kulajdu

Základem jsou kvalitní brambory a smetana. Důležitý je také vyvážený poměr octa, aby polévka získala typickou jemně kyselou chuť. Kopr se přidává až ke konci vaření, aby si zachoval své aroma.

Kdy dát do kulajdy ocet

Kulajda má být jemně nakyslá. Ocet se přidává až po provaření základu, ideálně těsně před dokončením, aby se nesrazila smetana. Množství se liší podle chuti, obvykle se na litr polévky přidává přibližně jedna až dvě lžíce.

Poctivá jihočeská kulajda se zakysanou smetanou.

Recept Poctivá jihočeská kulajda

  • 1 hrst směsi sušených lesních hub
  • 4 větší brambory
  • 1 špetka celého kmínu
  • 3 kuličky nového koření
  • 10 kuliček černého pepře
  • 2 ks bobkové listy
  • sůl
  • 1000 ml zeleninového vývaru
  • 2 lžíce hladké mouky
  • 200 g zakysané smetany
  • 1 lžíce octa
  • 4 lžíce nasekaného kopru

Ztracená vejce

  • 2 lžíce octa
  • sůl
  • 4 ks vejce
  1. Houby namočíme do studené vody a necháme alespoň 60 minut nabobtnat.
  2. Brambory oloupeme, opláchneme a nakrájíme na menší kostky. Dáme je do kastrolu, přidáme scezené nabobtnalé houby, koření, sůl a zalijeme zeleninovým vývarem. Vaříme asi 15 minut doměkka.
  3. Mouku dobře rozmícháme v 50 ml vlažné vody. Když jsou brambory měkké, přilijeme ji do hrnce. Přidáme zakysanou smetanu, promícháme a společně krátce povaříme. Kulajdu podle chuti osolíme a okyselíme octem. Nakonec vmícháme 3 lžíce nasekaného kopru a odstavíme.
  4. Do většího hrnce nalijeme vodu do výšky cca 7 cm, přidáme ocet, špetku soli a přivedeme těsně pod bod varu (voda nesmí vřít). Ve vodě vytvoříme vír a do jeho středu vlijeme jedno vejce rozklepnuté do misky. Vaříme cca 3 minuty. Poté ho vyjmeme děrovanou naběračkou, necháme okapat a dáme na talířek. Stejným způsobem připravíme i zbylá vejce. Polévku rozdělíme do misek, doplníme ztracenými vejci a posypeme zbylým koprem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut

Jihočeská kulajda

Luxusní staročeská kulajda se ztraceným vejcem – Sytá polévka s vůní lesních hub a kopru

Recept

Střední

35 min
Kulajda

Tradiční jihočeská kulajda s liškami a čerstvým koprem – Poctivá selská polévka

Recept

Střední

45 min
Zázrak z českého pohraničí. Jak se na Šumavě začala vařit kulajda

Jihočeská kulajda

Krémová kulajda s koprem a bramborami je stálicí českých restaurací. Její kořeny sahají hluboko do venkovské kuchyně jižních Čech a Šumavy. Její chuť balancuje mezi jemností a výrazností. Její...

18. dubna 2026

