Zázrak proti nadýmání: Tohle koření zklidní divoká střeva rychleji než hodina jógy

Na co je zdravý zázvor
Obsahuje řadu bioaktivních látek, především gingerol, který má protizánětlivé a antioxidační účinky. Klinické studie a odborné herbáře potvrzují celou řadu účinků:
- První pomoc pro zažívací trakt (GIT): Aktivní složky zázvoru stimulují trávení, zvyšují svalovou aktivitu zažívacího traktu, a tím zmírňují nadýmání, plynatost a zácpu.
- Stop nevolnosti: Působí přímo v žaludku, ale ovlivňuje i centrální nervový systém (předpokládá se vliv na serotoninové receptory). Pomáhá proti nevolnostem v těhotenství, pooperačnímu zvracení i v prevenci kinetóz (nemoci z pohybu/mořské nemoci).
- Protizánětlivé a antioxidační účinky: Látky v zázvoru (např. 6-gingerol, 6-shogaol) tlumí syntézu zánětlivých prostaglandinů. Využívá se proto při úlevě od bolestí a zánětů u revmatoidní artritidy či osteoartrózy.
- Úleva od bolesti a horečky: Má prokázané analgetické a antipyretické účinky. Pomáhá tlumit bolesti hlavy a migrény – vědecké studie dokonce uvádějí, že některé jeho deriváty vykazují v potlačení bolesti vyšší účinnost než aspirin.
- Vliv na cukr a tuky: Výzkumy naznačují, že zázvor zlepšuje inzulinovou rezistenci a pomáhá snižovat hladinu cukru (hyperglykemii) i tuků v krvi.
Exotická ovesná kaše s kokosem, zázvorem a angreštem: Zdravá snídaně, která vás zahřeje i nakopne
Lehké
20 min
Kdy zázvor škodí
Co dělá zázvor s tlakem a srážlivostí krve?
Zázvor ovlivňuje oběhovou soustavu. Látky v něm obsažené (zejména 6-gingerol) inhibují tvorbu tromboxanu a syntézu prostacyklinů, což znamená, že přirozeně mění koagulaci (srážlivost) krve a ředí ji.
Zároveň má schopnost ovlivňovat krevní tlak a glykemii. Z toho důvodu představuje riziko v kombinaci s léky: vysoké dávky zázvoru mohou nekontrolovaně zesílit účinky antikoagulační léčby (léky na ředění krve, jako je Warfarin, kyselina acetylsalicylová či nesteroidní antiflogistika).
I když je zázvor skvělý pomocník, není úplně pro každého a za všech okolností. Pokud máte citlivější žaludek, rozhodně si ho nedávejte nalačno, protože by vám mohl způsobit křeče.
Úplně vyhnout byste se mu měli v případě, že trpíte na žaludeční vředy nebo vás trápí silné pálení žáhy, které by mohl ještě zhoršit. Pozor by si měli dát také lidé, kteří užívají léky na ředění krve, tlak nebo cukrovku, protože zázvor může měnit jejich účinky.
Opatrnost je na místě i v těhotenství, kde se doporučuje hlídat si dávkování, protože vysoké množství zázvoru by mohlo budoucím maminkám spíše uškodit.
V neposlední řadě někomu nemusí vyhovovat ani v pozdních večerních hodinách. Zázvor totiž tělo silně zahřívá a povzbuzuje, což citlivějším jedincům dokáže spolehlivě narušit klidné usínání.
Nealkoholický koktejl Shirley Temple s grenadinou, zázvorovou limonádou a koktejlovou třešní – Osvěžující drink pro děti i dospělé
Lehké
10 min
Ginger shot
Je skvělý ranní budíček. Doslova vás nakopne energií, prokrví tělo a nastartuje metabolismus lépe než silné espresso. Nikdy ho ale nepijte nalačno, mohl by vám podráždit žaludek.
Rozmixujte kousek čerstvého zázvoru s citronovou šťávou, trochou vody a lžičkou medu.
Kolik můžu sníst zázvoru
Za bezpečné množství se obvykle považují asi 2 až 4 gramy čerstvého zázvoru denně. To odpovídá několika tenkým plátkům nebo jednomu menšímu kousku kořene.
Při zvýšených dávkách se u citlivých jedinců mohou projevit nežádoucí účinky: pálení žáhy, podráždění žaludku nebo alergická reakce v podobě kožní dermatitidy.
|
Malý panák, velký účinek. Jak správně pít ginger shot? Většina lidí ho dávkuje špatně
Jak nejlépe uvařit zázvorový čaj
Příprava je jednoduchá a čím déle se zázvor louhuje, tím bude čaj silnější a pálivější:
- Odkrojíme asi 2–3 cm čerstvého zázvoru.
- Nakrájíme ho na tenké plátky nebo nastrouháme.
- Zalijeme 250–300 ml horké vody.
- Necháme louhovat 10 až 15 minut.
- Dochutit můžeme citronem nebo medem.
Na co je zázvorový čaj
Mnoho lidí ho vyhledává hlavně v zimních měsících, protože příjemně zahřívá organismus, ale nejčastěji se pije při:
- nachlazení,
- bolesti v krku,
- zimnici,
- nevolnosti,
- špatném trávení,
- únavě.
Asijský smažený bůček s omáčkou Teriyaki a zázvorem – Křupavá masová specialita
Střední
90 min
Recepty se zázvorem Asijská kuchyně a minutky
Čerstvý zázvor nakrájený na tenké nudličky nebo nastrouhaný je naprostým základem pro asijská jídla z jedné pánve (tzv. stir-fry). Skvěle si rozumí s česnekem, jarní cibulkou, sójovou omáčkou a chilli.
Recepty se zázvorem Polévky a omáčky
Kousek zázvoru dokáže neuvěřitelně nakopnout klasický hovězí nebo slepičí vývar. Je také nepostradatelný v indickém kari nebo v dýňové a mrkvové krémové polévce, které krásně provoní a zahřeje.
- Kari polévka se zázvorovými knedlíčky
- Čočková polévka se zázvorem
- Thajská kuřecí polévka se zázvorem a citronovou trávou
Recepty se zázvorem Maso a marinády
Zázvor obsahuje enzymy, které pomáhají křehčit maso. Pokud ho přidáte do marinády na kuřecí, vepřové nebo kachní maso, bude výsledek krásně šťavnatý. Výborně sedí i k rybám a mořským plodům, protože dokáže zjemnit jejich typický rybí zápach.
Recepty se zázvorem Sladké pečení a dezerty
Sušený mletý zázvor je hvězdou vánočních perníčků, sušenek (tzv. ginger snaps) nebo závinů. Čerstvý zázvor se zase skvěle hodí do ovocných kompotů, džemů (např. hruškového či pomerančového) nebo k pečeným jablkům.
Recepty se zázvorem Nápoje a osvěžení
Kromě klasického teplého čaje můžete ze zázvoru vyrobit domácí limonádu nebo ho vylisovat do ranního smoothie či ranního „shotu“ s citronem pro nastartování metabolismu.