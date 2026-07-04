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Zavařování okurek: Jak na křupavé nakládané okurky krok za krokem

Tereza Hrabinová
  4:20
Nakládané okurky patří mezi nejoblíbenější domácí zavařeniny. Správně vybraná...

Nakládané okurky patří mezi nejoblíbenější domácí zavařeniny. Správně vybraná okurka nakládačka, kvalitní nálev a pečlivé zavařování jsou základem křupavých okurek s vyváženou chutí. Dafne je velmi výnosná odrůda nakládačky, určená pro intenzivní způsob pěstování, vhodná pro jarní i podzimní přirychlování. | foto: SEMO

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Hledáte spolehlivý recept na nakládané okurky? Vysvětlíme, jak vybrat správnou okurku nakládačku, připravit nejlepší nálev, sterilizovat sklenice a zvládnout zavařování bez chyb. Dozvíte se, jaké způsoby nakládání okurek existují, jak je uchovat křupavé a jaký vliv mohou mít nakládané okurky na zdraví.

Obsah

Co se dává do nakládaných okurek

Pojmy nakládané okurky a naložené okurky se běžně používají jako synonyma pro okurky konzervované v nálevu.

Základem úspěšného nakládání okurek jsou čerstvé suroviny a dobře připravené sklenice.

Připravte si: okurky nakládačky, zavařovací sklenice a víčka, vodu, ocet, cukr a sůl na nálev, kopr, hořčičné semínko, celý pepř, nové koření, bobkový list.

Tip: Podle chuti můžete přidat také česnek, cibuli, mrkev, křen, chilli, papriku a med.

Rychlé nakládané okurky s koprem

Rychlé nakládané okurky s koprem: Křupavý domácí salát ve sladkokyselém láku

Recept

Střední

30 min

Rychlé nakládané okurky s koprem

Jak vybrat okurky na zavařování

Pro zavařování okurek jsou nejlepší pevné, čerstvě sklizené nakládačky. Ideální velikost je přibližně 6 až 10 centimetrů.

Vyhněte se:

  • přerostlým plodům,
  • měkkým okurkám,
  • poškozeným kusům,
  • okurkám se žlutými skvrnami.

Čím čerstvější okurky použijete, tím větší je šance, že budou po zavaření krásně křupavé.

Pikantní nakládané okurky + stepy

Pikantní nakládané okurky

Recept

Střední

70 min

Pikantní nakládané okurky.

Jak zavařit okurky krok za krokem

Pokud s domácím zavařováním začínáte, nemusíte se obávat složitých postupů. Jak správně zavařovat okurky?

Postup

  1. Okurky důkladně omyjeme.
  2. Na jednu až dvě hodiny je namočíme do studené vody.
  3. Sklenice a víčka důkladně umyjeme a sterilizujeme.
  4. Na dno sklenic vložíme koření a případné další ingredience.
  5. Okurky naskládáme co nejtěsněji vedle sebe.
  6. Zalijeme je připraveným nálevem.
  7. Sklenice pevně uzavřeme.
  8. Sterilizujeme vybranou metodou.
  9. Necháme vychladnout a skladujeme v temnu a chladu.

Jak vyrobit nejlepší nálev na okurky

Každá rodina má svůj osvědčený recept, ale nejlepší nálev neboli lák na okurky většinou vychází z tradiční kombinace vody, octa, cukru a soli.

Klasický lák na okurky

  • 1 litr vody
  • 500 ml 8% octa
  • 200 až 250 g cukru
  • 1 lžíce soli

Do nálevu můžete přidat:

  • hořčičné semínko,
  • bobkový list,
  • nové koření,
  • celý pepř.

Do velkého hrnce nalijeme vodu a ocet.

Jak dlouho vařit nálev na okurky

Klasický nálev na okurky stačí přivést k varu a následně vařit přibližně 3 až 5 minut. Cílem není dlouhé vaření, ale rozpuštění cukru a soli a propojení chutí koření.

Jak ochutit nakládané okurky

Základní recept na nakládané okurky si můžete snadno přizpůsobit vlastní chuti. Někdo nedá dopustit na klasické kombinace s koprem a cibulí, jiný přidává česnek, chilli nebo křen.

Právě drobné změny v koření a doplňcích často rozhodují o tom, jestli budou výsledné nakládačky jemné, sladkokyselé, nebo naopak výrazně pikantní.

Pokud hledáte tradiční postup, inspiraci najdete v receptu na nakládané okurky nebo naložené okurky, které patří mezi nejoblíbenější způsoby domácího zavařování.

Jak dodat nakládaným okurkám výraznější chuť?

Velké oblibě se těší také česnekové okurky s květákem. Česnek dodává nálevu výraznější aroma a květák příjemně doplňuje výslednou chuť.

Pro milovníky ostřejších chutí jsou zase ideální pikantní nakládané okurky, do kterých se přidává chilli paprička nebo chilli vločky.

Pokud chcete zachovat maximální křupavost a zároveň dodat okurkám lehce štiplavou chuť, vyplatí se přidat několik plátků křenu. Můžete to zkusit třeba podle receptu okurky s křenem.

Jak připravit sladší nebo netradiční nakládané okurky?

Jemnější a méně kyselé chuti dosáhnete přidáním malého množství medu. Nakládané okurky s medem mají lehce nasládlý nádech, aniž by ztratily svou typickou svěžest.

Pokud chcete vyzkoušet něco méně tradičního, můžete sáhnout po receptu na okurky nakládané v soli, které se připravují bez klasického octového nálevu a chutnají výrazně odlišně než běžné sterilované okurky.

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Malé, pevné okurky naskládejte do sklenic, proložte kořením a zalijte sladkokyselým nálevem.

Jak se zavařují okurky

Zavařování okurek v hrnci

Nejběžnější domácí metoda.

  • Sklenice vložíme do hrnce.
  • Zalijeme je vodou asi do tří čtvrtin výšky sklenic.
  • Zahříváme na 80 až 85 °C.
  • Sterilizujeme 15 až 20 minut.

Zavařování okurek v zavařovacím hrnci

Nejpohodlnější varianta.

  • Nastavíme teplotu na 80 až 85 °C.
  • Zavařujeme přibližně 20 minut.

Zavařování okurek v troubě

Sklenice postavíme do pekáče s vodou.

Troubu nastavíme na přibližně 150 °C a sterilizujeme asi 20 minut od okamžiku, kdy se začnou tvořit bublinky.

Zavařování okurek v horkovzdušné troubě

Princip je stejný jako u klasické trouby, pouze je potřeba počítat s rychlejším a rovnoměrnějším ohřevem.

Zavařování okurek v myčce

Na internetu se objevují návody na zavařování okurek v myčce. Přestože tato metoda může fungovat, většina odborníků ji nedoporučuje. Teplota během programu nemusí být dostatečně stabilní pro bezpečné konzervování.

Zavařování okurek v mikrovlnce

Mikrovlnná trouba se hodí pouze pro malé množství sklenic a speciální nádoby určené pro tento způsob zavařování.

Jak dlouho a na kolik stupňů zavařovat okurky

Nakládané okurky se nejčastěji sterilizují při teplotě 80 až 85 °C po dobu 15 až 20 minut.

Přesná doba závisí na velikosti sklenic a použité metodě zavařování. Při vyšší teplotě nebo delší sterilizaci mohou okurky změknout a ztratit svou křupavost.

Orientačně lze z 10 kg nakládaček připravit přibližně 15 až 20 běžných zavařovacích sklenic.

Jak zavařovat okurky, aby byly křupavé

Kolik stojí nakládané okurky

Cena domácích nakládaných okurek závisí hlavně na ceně okurek, octa, cukru, soli, koření a sklenic. Pokud máte vlastní úrodu a sklenice už doma, vyjdou domácí okurky obvykle levněji než kupované.

Pro křupavé nakládačky je důležité použít čerstvě sklizené okurky a nepřehnat dobu sterilizace. Pomáhá také namočení okurek do studené vody před zavařováním a přidání křenu nebo vinných listů do sklenice. Důležitou roli hraje i správná teplota – příliš vysoká nebo dlouhá tepelná úprava vede ke změknutí.

Kolik sklenic je z 10 kg okurek

Záleží na velikosti okurek i použitém typu sklenic. Orientačně lze z 10 kg nakládaček připravit přibližně 15 až 20 běžných zavařovacích sklenic o objemu 720 ml. Menší okurky se obvykle skládají úsporněji, takže se jich do sklenic vejde více.

Okurky bez sterilizace či octa? Alternativní způsoby nakládání

Okurky bez vaření nálevu

Studený nálev se připravuje bez převaření. Výhodou je rychlejší příprava a menší pracnost. Nevýhodou bývá kratší trvanlivost a pomalejší rozvinutí chuti.

Okurky bez sterilizace

Nakládání okurek bez sterilizace je možné, vyžaduje však důslednou hygienu, čisté sklenice a dostatečně kyselý nálev. Takto připravené okurky je vhodné skladovat v chladu a pravidelně kontrolovat jejich stav.

Okurky bez octa

Pokud se chcete vyhnout octu, můžete vyzkoušet recepty s kyselinou citronovou nebo fermentované okurky. Výsledná chuť bývá jemnější a méně výrazně kyselá.

Nakládané okurky v hořčičné omáčce. Ne úplně tradiční recept, ale také možný.

Kvašáky: okurky bez zavařování

Kvašáky představují tradiční způsob nakládání okurek bez zavařování.

Na rozdíl od klasických nakládaných okurek:

  • neobsahují ocet,
  • vznikají přirozeným kvašením,
  • obsahují více probiotických kultur.

Jejich trvanlivost je však kratší a musí se skladovat v chladu.

Zapomeňte na tradiční nakládání, tyhle nesterilované okurky sníte hned

Jak krájet okurky? Oblíbené řezy a tvary

Nakládané okurky nemusí být pouze celé.

Oblíbené jsou:

  • kolečka,
  • podélné řezy,
  • hranolky,
  • sendvičové plátky,
  • vlnkované řezy.

Menší kusy navíc rychleji přijímají chuť nálevu.

Jsou nakládané okurky zdravé?

Nakládané okurky mohou být součástí pestrého jídelníčku, protože mají nízkou energetickou hodnotu a v menší míře obsahují i některé vitaminy a minerální látky. Nejde sice o významný zdroj živin, ale jako příloha mohou jídelníček vhodně doplnit.

Mezi jejich přednosti patří zejména:

  • nízký obsah kalorií,
  • obsah některých vitaminů, například vitaminu A, C a K,
  • přítomnost některých minerálních látek, zejména draslíku, vápníku, hořčíku a železa.

U kvašených variant může být výhodou i přítomnost živých kultur vzniklých při fermentaci. Na druhou stranu nakládané okurky obvykle obsahují poměrně hodně soli, proto by je lidé s vysokým krevním tlakem, onemocněním ledvin nebo ti, kteří sledují příjem sodíku, měli konzumovat s rozumem.

Kornyšonky jsou okurky menší než malíček. Cornichon francouzsky znamená okurka, my ale pod tímto pojmem rozumíme hlavně malinké nakládané okurčičky.

Nakládané okurky v těhotenství

Nakládané okurky jsou v těhotenství obecně bezpečné, pokud byly správně zavařené a skladované. Pozornost je vhodné věnovat především množství soli.

Kdy jsou nakládané okurky hotové

Ochutnat je můžete už po několika dnech, ale plnější a vyváženější chuť mívají obvykle po 2 až 3 týdnech, podle receptu a teploty při skladování.

Jak dlouho vydrží nakládané okurky

Při správném skladování v chladu a temnu mohou neotevřené sklenice vydržet zhruba rok, někdy i déle; otevřené okurky je ale potřeba spotřebovat výrazně rychleji.

Nejčastější chyby při zavařování okurek

  • Okurky jsou měkké. Příčinou bývá příliš dlouhá sterilizace, ale také starší nebo přerostlé plody.
  • Nálev je zakalený. Může za to nedostatečná hygiena, špatně uzavřené víčko, vzduch ve sklenici nebo začínající kvašení.
  • Víčko nechytlo. Sklenici je vhodné uzavřít novým víčkem a zavařit znovu.
  • Okurky nejsou křupavé. Pomoci může křen, vinné listy, ledová voda před zavařováním a správně krátká sterilizace.

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