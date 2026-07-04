Co se dává do nakládaných okurek
Pojmy nakládané okurky a naložené okurky se běžně používají jako synonyma pro okurky konzervované v nálevu.
Základem úspěšného nakládání okurek jsou čerstvé suroviny a dobře připravené sklenice.
Připravte si: okurky nakládačky, zavařovací sklenice a víčka, vodu, ocet, cukr a sůl na nálev, kopr, hořčičné semínko, celý pepř, nové koření, bobkový list.
Tip: Podle chuti můžete přidat také česnek, cibuli, mrkev, křen, chilli, papriku a med.
Jak vybrat okurky na zavařování
Pro zavařování okurek jsou nejlepší pevné, čerstvě sklizené nakládačky. Ideální velikost je přibližně 6 až 10 centimetrů.
Vyhněte se:
- přerostlým plodům,
- měkkým okurkám,
- poškozeným kusům,
- okurkám se žlutými skvrnami.
Čím čerstvější okurky použijete, tím větší je šance, že budou po zavaření krásně křupavé.
Jak zavařit okurky krok za krokem
Pokud s domácím zavařováním začínáte, nemusíte se obávat složitých postupů. Jak správně zavařovat okurky?
Postup
- Okurky důkladně omyjeme.
- Na jednu až dvě hodiny je namočíme do studené vody.
- Sklenice a víčka důkladně umyjeme a sterilizujeme.
- Na dno sklenic vložíme koření a případné další ingredience.
- Okurky naskládáme co nejtěsněji vedle sebe.
- Zalijeme je připraveným nálevem.
- Sklenice pevně uzavřeme.
- Sterilizujeme vybranou metodou.
- Necháme vychladnout a skladujeme v temnu a chladu.
Jak vyrobit nejlepší nálev na okurky
Každá rodina má svůj osvědčený recept, ale nejlepší nálev neboli lák na okurky většinou vychází z tradiční kombinace vody, octa, cukru a soli.
Klasický lák na okurky
Do nálevu můžete přidat:
Jak dlouho vařit nálev na okurky
Klasický nálev na okurky stačí přivést k varu a následně vařit přibližně 3 až 5 minut. Cílem není dlouhé vaření, ale rozpuštění cukru a soli a propojení chutí koření.
Jak ochutit nakládané okurky
Základní recept na nakládané okurky si můžete snadno přizpůsobit vlastní chuti. Někdo nedá dopustit na klasické kombinace s koprem a cibulí, jiný přidává česnek, chilli nebo křen.
Právě drobné změny v koření a doplňcích často rozhodují o tom, jestli budou výsledné nakládačky jemné, sladkokyselé, nebo naopak výrazně pikantní.
Pokud hledáte tradiční postup, inspiraci najdete v receptu na nakládané okurky nebo naložené okurky, které patří mezi nejoblíbenější způsoby domácího zavařování.
Jak dodat nakládaným okurkám výraznější chuť?
Velké oblibě se těší také česnekové okurky s květákem. Česnek dodává nálevu výraznější aroma a květák příjemně doplňuje výslednou chuť.
Pro milovníky ostřejších chutí jsou zase ideální pikantní nakládané okurky, do kterých se přidává chilli paprička nebo chilli vločky.
Pokud chcete zachovat maximální křupavost a zároveň dodat okurkám lehce štiplavou chuť, vyplatí se přidat několik plátků křenu. Můžete to zkusit třeba podle receptu okurky s křenem.
Jak připravit sladší nebo netradiční nakládané okurky?
Jemnější a méně kyselé chuti dosáhnete přidáním malého množství medu. Nakládané okurky s medem mají lehce nasládlý nádech, aniž by ztratily svou typickou svěžest.
Pokud chcete vyzkoušet něco méně tradičního, můžete sáhnout po receptu na okurky nakládané v soli, které se připravují bez klasického octového nálevu a chutnají výrazně odlišně než běžné sterilované okurky.
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Jak se zavařují okurky
Zavařování okurek v hrnci
Nejběžnější domácí metoda.
Zavařování okurek v zavařovacím hrnci
Nejpohodlnější varianta.
Zavařování okurek v troubě
Sklenice postavíme do pekáče s vodou.
Troubu nastavíme na přibližně 150 °C a sterilizujeme asi 20 minut od okamžiku, kdy se začnou tvořit bublinky.
Zavařování okurek v horkovzdušné troubě
Princip je stejný jako u klasické trouby, pouze je potřeba počítat s rychlejším a rovnoměrnějším ohřevem.
Zavařování okurek v myčce
Na internetu se objevují návody na zavařování okurek v myčce. Přestože tato metoda může fungovat, většina odborníků ji nedoporučuje. Teplota během programu nemusí být dostatečně stabilní pro bezpečné konzervování.
Zavařování okurek v mikrovlnce
Mikrovlnná trouba se hodí pouze pro malé množství sklenic a speciální nádoby určené pro tento způsob zavařování.
Jak dlouho a na kolik stupňů zavařovat okurky
Nakládané okurky se nejčastěji sterilizují při teplotě 80 až 85 °C po dobu 15 až 20 minut.
Přesná doba závisí na velikosti sklenic a použité metodě zavařování. Při vyšší teplotě nebo delší sterilizaci mohou okurky změknout a ztratit svou křupavost.
Jak zavařovat okurky, aby byly křupavé
Kolik stojí nakládané okurky
Cena domácích nakládaných okurek závisí hlavně na ceně okurek, octa, cukru, soli, koření a sklenic. Pokud máte vlastní úrodu a sklenice už doma, vyjdou domácí okurky obvykle levněji než kupované.
Pro křupavé nakládačky je důležité použít čerstvě sklizené okurky a nepřehnat dobu sterilizace. Pomáhá také namočení okurek do studené vody před zavařováním a přidání křenu nebo vinných listů do sklenice. Důležitou roli hraje i správná teplota – příliš vysoká nebo dlouhá tepelná úprava vede ke změknutí.
Kolik sklenic je z 10 kg okurek
Záleží na velikosti okurek i použitém typu sklenic. Orientačně lze z 10 kg nakládaček připravit přibližně 15 až 20 běžných zavařovacích sklenic o objemu 720 ml. Menší okurky se obvykle skládají úsporněji, takže se jich do sklenic vejde více.
Okurky bez sterilizace či octa? Alternativní způsoby nakládání
Okurky bez vaření nálevu
Studený nálev se připravuje bez převaření. Výhodou je rychlejší příprava a menší pracnost. Nevýhodou bývá kratší trvanlivost a pomalejší rozvinutí chuti.
Okurky bez sterilizace
Nakládání okurek bez sterilizace je možné, vyžaduje však důslednou hygienu, čisté sklenice a dostatečně kyselý nálev. Takto připravené okurky je vhodné skladovat v chladu a pravidelně kontrolovat jejich stav.
Okurky bez octa
Pokud se chcete vyhnout octu, můžete vyzkoušet recepty s kyselinou citronovou nebo fermentované okurky. Výsledná chuť bývá jemnější a méně výrazně kyselá.
Kvašáky: okurky bez zavařování
Kvašáky představují tradiční způsob nakládání okurek bez zavařování.
Na rozdíl od klasických nakládaných okurek:
- neobsahují ocet,
- vznikají přirozeným kvašením,
- obsahují více probiotických kultur.
Jejich trvanlivost je však kratší a musí se skladovat v chladu.
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Jak krájet okurky? Oblíbené řezy a tvary
Nakládané okurky nemusí být pouze celé.
Oblíbené jsou:
- kolečka,
- podélné řezy,
- hranolky,
- sendvičové plátky,
- vlnkované řezy.
Menší kusy navíc rychleji přijímají chuť nálevu.
Jsou nakládané okurky zdravé?
Nakládané okurky mohou být součástí pestrého jídelníčku, protože mají nízkou energetickou hodnotu a v menší míře obsahují i některé vitaminy a minerální látky. Nejde sice o významný zdroj živin, ale jako příloha mohou jídelníček vhodně doplnit.
Mezi jejich přednosti patří zejména:
- nízký obsah kalorií,
- obsah některých vitaminů, například vitaminu A, C a K,
- přítomnost některých minerálních látek, zejména draslíku, vápníku, hořčíku a železa.
U kvašených variant může být výhodou i přítomnost živých kultur vzniklých při fermentaci. Na druhou stranu nakládané okurky obvykle obsahují poměrně hodně soli, proto by je lidé s vysokým krevním tlakem, onemocněním ledvin nebo ti, kteří sledují příjem sodíku, měli konzumovat s rozumem.
Nakládané okurky v těhotenství
Nakládané okurky jsou v těhotenství obecně bezpečné, pokud byly správně zavařené a skladované. Pozornost je vhodné věnovat především množství soli.
Kdy jsou nakládané okurky hotové
Ochutnat je můžete už po několika dnech, ale plnější a vyváženější chuť mívají obvykle po 2 až 3 týdnech, podle receptu a teploty při skladování.
Jak dlouho vydrží nakládané okurky
Při správném skladování v chladu a temnu mohou neotevřené sklenice vydržet zhruba rok, někdy i déle; otevřené okurky je ale potřeba spotřebovat výrazně rychleji.
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