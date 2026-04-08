Zapomínaný recept z Krkonoš boduje. Sejkory překonají i klasické bramboráky

Tereza Hrabinová
  4:00
Křupavé a voňavé bramboráky patří mezi stálice české kuchyně. Vedle nich ale existuje i méně známá varianta z podhůří Krkonoš. Říká se jí sejkory a připravují se bez smažení.
Obsah

Co jsou krkonošské sejkory

Sejkory jsou tradiční bramborové placky pocházející z oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. Základem jsou nastrouhané syrové brambory, které se smíchají s vejcem, trochou mouky a kořením.

Na rozdíl od klasických bramboráků se nepřipravují smažením v oleji, ale pečou se nasucho v troubě nebo na plotně. Díky tomu jsou lehčí a jejich příprava je o něco jednodušší.

Historicky šlo o jednoduché jídlo horských oblastí. Rychlé, s minimem surovin a snadno dostupné i v chudších domácnostech. Připravovalo se na kamnech nebo plotně, často bez většího množství tuku.

V čem se liší sejkory od bramboráků

Hlavní rozdíl je v přípravě.

  • Bramboráky se obvykle smaží na oleji.
  • Sejkory se častěji pečou nasucho nebo jen s minimem tuku.

Rozdíl může být i v množství mouky. Sejkory jí obvykle obsahují méně, protože slouží jen ke spojení směsi.

Jsou sejkory zdravější než bramboráky

Sejkory mohou být lehčí variantou, zejména pokud se připravují bez tuku.

Zároveň ale:

  • nutriční hodnota se liší podle receptu
  • rozdíl v kaloriích závisí hlavně na množství použitého oleje
  • i pečená varianta může být kalorická při větších porcích

Obecně ale platí, že pečení místo smažení snižuje příjem tuku, což může být výhodné pro ty, kteří si hlídají jídelníček.

Jak se sejkory podávají

Sejkory se často podávají potřené rozpuštěným sádlem s česnekem nebo bylinkami.

Ve sladké variantě (například s povidly) se do těsta nepřidává česnek ani výrazné koření, jako je majoránka či pepř.

  • 500 g syrových brambor
  • 1 vejce
  • cca 40 g hladké mouky
  • 1 stroužek česneku
  • sůl, pepř, majoránka
  • 1 cibule
  1. Brambory nastrouháme a vymačkáme z nich přebytečnou vodu.
  2. Přidáme vejce, mouku, česnek a koření.
  3. Směs lehce promícháme.
  4. Vytvoříme menší placky a rozložíme je na plech s pečicím papírem.
  5. Pečeme při 200 °C asi 15–20 minut dozlatova.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut

Tip: Alternativně můžeme placky připravit i na pánvi s minimem tuku. Vegani mohou vejce nahradit například směsí z mletého lněného semínka a vody.

Zapomínaný recept z Krkonoš boduje. Sejkory překonají i klasické bramboráky

