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Zapomenutá krkonošská specialita: Blbouny s borůvkami nejsou nadávka

Petra Burgrová
  4:20

Kynuté borůvkové knedlíky s tvarohem a máslem | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Život v podhůří Krkonoš byl vždy spojen s tvrdou prací sklářů, tkalců i lesníků, kteří potřebovali vydatnou stravu. Místní gastronomie proto stavěla na kvalitních základních surovinách a sezónních pokladech z lesa. Když v létě dozrály borůvky, stal se borůvkový blboun nejoblíbenější odměnou po náročném dni.

Obsah

Co jsou blbouny

Jsou to kynuté ovocné knedlíky z Krkonoš a Podkrkonoší. Připravují se z kynutého těsta z mouky, mléka, vajec a droždí a plní se ovocem. Nejčastěji se používaly právě borůvky, kterých bylo v horských a podhorských oblastech během léta dostatek.

Nejde tedy o žádný zvláštní druh těsta. Rozdíl je především v názvu a v regionální tradici. Když si v Podkrkonoší dáte blbouny, dostanete velký kynutý knedlík plněný borůvkami.

Kynuté knedlíky s borůvkovou omáčkou

Kynuté knedlíky s borůvkovou omáčkou

Recept

Střední

60 min

Tradiční blbouny vyžadují výhradně drobné lesní borůvky.

Odkud blbouny pocházejí

Jejich domovem jsou Krkonoše a Podkrkonoší. Právě tady se zpracování lesních borůvek stalo součástí tradiční kuchyně a borůvky se dostávaly do koláčů, buchet, omáček i knedlíků.

Blbouny přitom zapadají do způsobu vaření, který byl pro horské oblasti typický. Měly zasytit celou rodinu, nebyly náročné na suroviny a v létě se do nich využilo to, co rostlo v okolních lesích.

Kynuté borůvkové knedlíky

Domácí kynuté knedlíky s borůvkami, tvarohem a máslem – Poctivý recept

Recept

Střední

50 min

Proč se jim říká blbouny

Člověk by mohl předpokládat, že název vznikl jako žertovné označení velkého knedlíku. Jenže přesný původ slova není možné doložit jednou jednoduchou historkou.

Encyklopedie kulinárního dědictví uvádí, že název pravděpodobně odkazuje na snadnost přípravy. To dává smysl i vzhledem k tomu, z jak jednoduchých surovin se blbouny připravovaly.

Těsto můžete uvařit klasicky v osolené vroucí vodě, nebo zvolit šetrnější přípravu na parním pařáčku, díky které zůstanou blbouny dokonale nadýchané a nesrazí se.

Jak se blbouny podávají

Každá rodina má trochu jiný recept. Základ ale zůstává podobný. Uvařené blbouny se obvykle přelijí rozpuštěným máslem a posypou cukrem a strouhaným tvarohem. Použít lze také mák nebo strouhaný perník.

V podkrkonošské kuchyni se setkáme i se žahourem, tedy teplou borůvkovou omáčkou. Ta se připravuje z borůvek a cukru, někdy se zjemňuje smetanou. Ke kynutým borůvkovým knedlíkům se hodí dokonale.

Blbouny se žahourem a strouhaným tvarohem

Blbouny se žahourem a strouhaným tvarohem

Recept

Střední

50 min

Přestože jsou borůvky králem podkrkonošské verze, v jiných regionech se blbouny běžně plní také švestkami, meruňkami nebo poctivými domácími povidly.

Blbouny se neplní jen borůvkami

Borůvky jsou pro Krkonoše nejtypičtější, ale samotný princip blbounů není omezený pouze na ně.

V jiných částech Čech se pod názvem blbouny můžeme setkat také s knedlíky plněnými jiným ovocem nebo povidly. Například na jihu Čech jde o neplněné kynuté knedlíky vařené v páře, které se podávají jako příloha, zatímco v některých západočeských oblastech označuje slovo blbouny bramborové knedlíky plněné uzeným masem.

Kynuté knedlíky s povidly a mákem

Kynuté knedlíky s povidly a mákem

Recept

Střední

40 min

Kynuté knedlíky s borůvkami

Recept Na blbouny

  1. Z droždí, cukru, lžíce mouky a trošky vlažného mléka připravíme kvásek a necháme ho vzejít. Zbylou mouku prosijeme a přidáme k ní špetku soli, vejce a kvásek a zbylé mléko.
  2. Ze všech ingrediencí vypracujeme tužší těsto a v teple ho necháme vykynout.
  3. Vykynulé těsto znovu propracujeme a rozválíme na silnější obdélníkový plát.
  4. Plát těsta rozdělíme nožem na čtverečky o straně dlouhé asi 8 cm. Na každý naneseme trochu borůvek.
  5. Rohy každého čtverečku nad náplní spojíme a vše zabalíme do buchtičky.
  6. Knedlíky vaříme v lehce osolené vroucí vodě, dokud nevyplavou na hladinu (5-8 minut). Pak je vyjmeme a několikrát propícháme. Podáváme s rozpuštěným máslem, moučkovým cukrem a nastrouhaným tvarohem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Kynuté knedlíky s borůvkami a malinovým přelivem

Kynuté knedlíky s borůvkami a malinovým přelivem

Recept

Střední

40 min
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