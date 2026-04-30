Zapomeňte na vánočku, vyzkoušejte čarodějnický mrváň. Věnec z kynutého těsta

Petra Burgrová
  4:00
Když se řekne pálení čarodějnic, většině z nás se vybaví oheň a buřty. Naši předkové však v tomto období dbali na rituály mnohem hlouběji. Jedním z nich bylo pečení mrváně, svátečního kynutého věnce, který byl symbolem hojnosti a ochrany.

Co je filipojakubská noc

Známá také jako pálení čarodějnic, se slaví v noci z 30. dubna na 1. května a vznikla spojením starých pohanských oslav jara a pozdějších lidových představ o čarodějnicích, kterých se lidé v této noci báli, protože věřili, že mají největší moc. Proto zapalovali ohně, které měly chránit před zlem a očistit lidi i přírodu.

Dnes se tento svátek slaví hlavně jako společenská tradice, při které lidé pálí velké vatry, někdy i figurínu čarodějnice, opékají buřty a setkávají se s rodinou a přáteli, aby společně přivítali jaro a teplejší období.

Co je to mrváň

Jedná se o staročeský kynutý věnec, který na čarodějnice fungoval jako rituální prostředek:

  1. Ochranný dar: Mrváň se často nechával na místech, kde mohly čarodějnice škodit, na prahu stájí, na oknech nebo na mezích polí. Mělo jít o „úplatek“, který měl temné síly nasytit a odlákat je od dobytka a úrody.
  2. Symbol slunce: Tvar věnce symbolizoval slunce, jehož síla se po zimě opět vracela. V rituálech bylo důležité slunce „podpořit“, aby čarodějnice definitivně zahnalo.
  3. Sdílení: Pokud se mrváň jedl v rodinném kruhu, bylo to vnímáno jako akt pospolitosti, který rodinu magicky stmelil a vytvořil kolem ní ochranný kruh.
Kynutý věnec s mákem

Recept

Střední

80 min

Napříč Českem se během filipojakubské konají oslavy pálení čarodějnic.

Proč se nejedlo maso

V lidové tradici byla filipojakubská noc chápána jako doba, kdy jsou síly zla a čarodějné moci mimořádně aktivní. Jídlo, které se v tuto noc konzumovalo, muselo odpovídat rituální čistotě. Maso bylo vnímáno jako symbol něčeho „těžkého“ a spojeného s krví.

V období, kdy se lidé snažili magicky ochránit své obydlí a dobytek před čarodějnicemi, byla masitá jídla považována za nevhodná. Šlo o formu magického půstu, který měl zajistit, aby domácnost nebyla „napadnutelná“ temnými silami.

Další tradice o filipojakubské noci

  • Přeskakování ohně: Lidé přeskakovali zapálený oheň, protože věřili, že tím ze sebe „smyjí“ nemoci, smůlu a zlé síly. Tento zvyk měl přinést zdraví, štěstí a ochranu na celý další rok. Čím lépe člověk oheň přeskočil, tím větší měl mít podle pověr štěstí.
  • Sbírání bylin: V této noci se sbíraly byliny, protože se věřilo, že právě tehdy mají největší léčivou a kouzelnou sílu. Lidé je používali na léčení, ochranu domu nebo jako amulety proti zlým silám.
  • Byliny pod polštářem: Dívky si dávaly nasbírané byliny pod polštář, protože věřily, že se jim ve snu ukáže jejich budoucí manžel nebo nápověda k budoucnosti. Šlo o jednu z forem lidového věštění, které bylo spojené s magickou atmosférou této noci.

Kynutý věnec – Mrváň

Recept Mrváň

  • 500 g polohrubé mouky
  • 42 g droždí
  • 50 g cukru
  • 200 ml mléka
  • 1 ks vanilkový cukr
  • 1 špetka soli
  • 1 ks vejce
  • 100 g másla
  • 1 ks žloutek na potření
  • 3 lžíce rumu
  • 50 g mandlových hoblinek
  1. Mouku prosijeme do mísy. Uprostřed uděláme důlek a rozdrobíme do něj droždí. Přidáme lžičku cukru a trošku vlažného mléka. Necháme vzejít kvásek.
  2. Do mísy přidáme zbylý cukr, vanilkový cukr, sůl, vejce a zchladlé rozpuštěné máslo. Zbylým mlékem zaděláme tužší těsto a necháme ho vykynout.
  3. Těsto rozdělíme na 3 části. Vymodelujeme 3 prameny a upleteme z nich cop. Na plechu vyloženém pečicím papírem z něj vytvarujeme věnec a 20 minut ho necháme nakynout.
  4. Věnec potřeme žloutkem, pokapeme rumem a posypeme mandlemi. Vložíme ho do trouby a při 200 °C necháme 5 minut zapéct. Pak teplotu snížíme na 170 °C. Věnec dopékáme asi 45 minut.

Počet porcí: 20 porcí
Doba přípravy: 80 minut

