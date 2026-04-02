Zapomeňte na tuhé a suché těsto. Upečte si letos nadýchaný mazanec podle Josefa Maršálka

Petra Kašparová
  4:30
Zapomeňte na drobivý bochánek bez života. Mazanec podle známého cukráře je jemný, lehce nasládlý a díky máslu a ovoci zůstává vláčný i druhý den. Klíčem je práce s těstem a trpělivost.

Mazanec | foto: Kulinární studio MAFRA

Konec suchých bochánků

Mazanec, který voní po másle, patří k Velikonocům stejně neodmyslitelně jako beránek nebo vajíčka. A pokud chcete opravdu nadýchaný bochánek, který drží tvar a není suchý, vyplatí se vsadit na recept od Josefa Maršálka. Ostatně, jako vždy, jméno Maršálek je zárukou, že se dílo povede. Jeho mazanec stojí na poctivém kynutém těstě, správném postupu a několika detailech, které dělají zásadní rozdíl.

Recept

Střední

110 min

Velikonoční mazanec

Recept Mazanec podle Josefa Maršálka

Na těsto

  • 500 g hladké mouky
  • 250 g mléka
  • 100 g másla
  • 80–100 g cukru krupice
  • 30 g rumu
  • 20 g čerstvého droždí (nebo 10 g sušeného)
  • 1 vejce
  • 5 g soli
  • vanilka z jednoho lusku
  • 150–200 g sušeného ovoce (rozinky, kandované ovoce, sušené meruňky)
  • ořechy nebo mandle

Na dokončení

  • 1 vejce na potření
  • mandle nebo cukr na posypání
  1. Vlažné mléko smícháme s částí mouky a droždím. Necháme asi 30–45 minut vzejít kvásek.
  2. Přidáme zbytek surovin kromě másla a ovoce. Vypracujeme těsto a až poté zapracujeme změklé máslo a sůl. Těsto musí být hladké a nelepivé.
  3. Necháme kynout alespoň 1–2 hodiny, dokud nezdvojnásobí objem.
  4. Do těsta přidáme rozinky nebo meruňky, vytvarujeme bochánek a necháme znovu kynout.
  5. Potřeme vejcem, posypeme mandlemi a nařízneme kříž – zabrání popraskání.
  6. Pečeme při 160 °C asi 30–40 minut. Hotový mazanec otestujeme špejlí.

Počet porcí: Větší mazanec (10-12 porcí)
Doba přípravy: 3,5 hodiny

Tip: Na zadělání těsta můžete použít domácí pekárnu.

Třený mazanec s tvarohem

4 tipy Josefa Maršálka

Proč tenhle mazanec funguje

  • To, že máslo nepřidáváte hned na začátku zpracování těsta zaručí lepší strukturu mazance.
  • Dlouhé kynutí zajistí nadýchanost a stojí i za dokonalou chutí.
  • Díky správné hydrataci těsta to není žádná „suchá buchta“.
  1. Těsto musí být opravdu dobře vypracované – ideálně použijte robot.
  2. Všechny suroviny by měly mít před zaděláváním těsta pokojovou teplotu.
  3. Nenechávejte mazanec v troubě příliš dlouho.
  4. Nebojte se „bohatšího těsta“, nešetřete na tuku, ale ani na cukru. Ty dělají rozdíl.

