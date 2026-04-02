Zapomeňte na tuhé a suché těsto. Upečte si letos nadýchaný mazanec podle Josefa Maršálka

Obsah
Konec suchých bochánků
Mazanec, který voní po másle, patří k Velikonocům stejně neodmyslitelně jako beránek nebo vajíčka. A pokud chcete opravdu nadýchaný bochánek, který drží tvar a není suchý, vyplatí se vsadit na recept od Josefa Maršálka. Ostatně, jako vždy, jméno Maršálek je zárukou, že se dílo povede. Jeho mazanec stojí na poctivém kynutém těstě, správném postupu a několika detailech, které dělají zásadní rozdíl.
Recept Mazanec podle Josefa Maršálka
Na těsto
- 500 g hladké mouky
- 250 g mléka
- 100 g másla
- 80–100 g cukru krupice
- 30 g rumu
- 20 g čerstvého droždí (nebo 10 g sušeného)
- 1 vejce
- 5 g soli
- vanilka z jednoho lusku
- 150–200 g sušeného ovoce (rozinky, kandované ovoce, sušené meruňky)
- ořechy nebo mandle
Na dokončení
- 1 vejce na potření
- mandle nebo cukr na posypání
- Vlažné mléko smícháme s částí mouky a droždím. Necháme asi 30–45 minut vzejít kvásek.
- Přidáme zbytek surovin kromě másla a ovoce. Vypracujeme těsto a až poté zapracujeme změklé máslo a sůl. Těsto musí být hladké a nelepivé.
- Necháme kynout alespoň 1–2 hodiny, dokud nezdvojnásobí objem.
- Do těsta přidáme rozinky nebo meruňky, vytvarujeme bochánek a necháme znovu kynout.
- Potřeme vejcem, posypeme mandlemi a nařízneme kříž – zabrání popraskání.
- Pečeme při 160 °C asi 30–40 minut. Hotový mazanec otestujeme špejlí.
Počet porcí: Větší mazanec (10-12 porcí)
Doba přípravy: 3,5 hodiny
Tip: Na zadělání těsta můžete použít domácí pekárnu.
4 tipy Josefa Maršálka
Proč tenhle mazanec funguje
- Těsto musí být opravdu dobře vypracované – ideálně použijte robot.
- Všechny suroviny by měly mít před zaděláváním těsta pokojovou teplotu.
- Nenechávejte mazanec v troubě příliš dlouho.
- Nebojte se „bohatšího těsta“, nešetřete na tuku, ale ani na cukru. Ty dělají rozdíl.
|
