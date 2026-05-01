Zapomeňte na tradiční líbání! Třešňové květy radši proměňte v limonádu, která chutná jako první máj

Petra Kašparová
  6:00
Byl první máj, byl lásky čas, hrdliččin hlas zval… Kam? Na sirup z květů třešní. Tradičně se 1. května líbáme pod třešní, to každý známe, já jsem ale zjistila, že z krásného něžného jarního kvítku třešní lze udělat (například) perfektní domácí limonádu.

Domácí limonády! Perfektní pro letní dny. Jednou může být i limonáda z květů třešní.

Obsah

Jsou květy třešně jedlé?

Věděli jste, že květy třešní jsou jedlé? Já ne, přiznávám. Krásně voní, zkrášlují ulice i krajinu a k tomu je můžeme využít i v kuchyni. Jednou z možností je právě sirup z květů třešně. Perfektně se hodí ke zředění vodou, pro výrobu domácích limonád, koktejlů, ale i například na dezerty, kterým dodá zajímavý neotřelý chuťový i voňavý odstín.﻿

Líbáte se na 1. máje pod třešní? A sirup z květů třešně jste si zkusili vyrobit? Máme recept!

﻿Účinky květů třešní﻿

Květy třešně, zejména třešně ptačí, jsou pro naše zdraví velmi prospěšné. V idovém léčitelství﻿﻿ se tradičně využívaly pro jejich protizánětlivý﻿﻿ účinek a podporu ﻿﻿﻿ledvin a močových cest. Pomáhaly také při léčbě kašle.

Třešně, plody, stopky a právě i květy ulevují od revmatických bolestí a jsou velmi účinné při záchvatech dny. Podle starých léčitelů květy třešně harmonizují organismus, omlazují a vnitřně posilují sexuální energii﻿﻿ – a možná právě proto se pod rozkvetlou třešní líbáme.

Tip: Kdy sbírat květy třešně? Jednoduše když kvetou. Sezona je nejčastěji v dubnu až květnu.﻿

Domácí limonády! Perfektní pro letní dny. Jednou může být i limonáda z květů třešní.

3 tipy, co vyrobit z květů třešní

﻿Můžete je:﻿

  1. ﻿Usušit: Následně se, vzhledem k tomu, že jsou jedlé, dají použít na velmi neotřelé zdobení dezertů. Ze sušených květů lze také vyrobit čaj (nebo je přidat do čajových směsí).
  2. ﻿Ochutit s nimi ocet: Prostě je hoďte do kvalitního octu (zkuste sáhnout po jiném než klasickém českém lihovém octu). Zjemní jeho chuť a trošičku ho ovoní, což oceníte během léta v různých salátech.
  3. ﻿Kandovat: Často se kandují květy fialek, ale jak kandovat květy třešní? Proces kandování chce trpělivost.

Jak kandovat třešňové květy? Omyté kvítky potřeme štětečkem vaječným bílkem a posypeme je moučkovým cukrem tak, aby se celé obalily. Rozložíme je na pečicí papír a při pokojové teplotě je necháme zaschnout. Trvá to zhruba 3–5 dní, záleží na vlhkosti a teplotě vzduchu v místnosti.

Tip: Vzniklé kandované květy jsou krásnou ozdobou dortů, zákusků, dezertů nebo květinovým bonbonem.

Třešňový květ je jeden ze symbolů jara. Věděli jste ale, že z něj lze vyrobit výborný sirup?

Jaké další květy jsou jedlé

﻿Když se řekne ﻿﻿﻿„jedlé květy“﻿﻿, asi se většině z nás vybaví ﻿﻿﻿pampeliška﻿﻿, ﻿﻿﻿sedmikráska﻿﻿, ﻿﻿﻿levandule﻿﻿, černý bez, fialky, možná šeřík (ano, i ten). Květy ovocných stromů, třešní, višní, ale i třeba jabloní, jsou také jedlé a mají zajímavou chuť. Květinovou, přesto ovocnou, jakoby se v květu snoubila chuť okvětního lístku i ovoce, v které se časem promění. Jsou doslova ideální pro výrobu sirupů.

Sirup lze dobarvit červeným ovocem. Vyrobíte z něj výbornou domácí limonádu.

Recept ﻿Sirup z květů třešní ﻿﻿

  • ﻿2 hrnky květů třešní(jen okvětní lístky bez stopek a zelených částí – ty mohou být hořké!)
  • ﻿2 hrnky vody﻿
  • ﻿2 hrnky krystalového cukru﻿
  • ﻿citronová šťáva z jednoho velkého citrónu﻿﻿
    1. Pokud máme dojem, že to je třeba, květy jemně omyjeme studenou vodou a necháme oschnout na utěrce. Možná jste si jisti, že květy jsou čisté, v tom případě je nemyjte, sirup bude o to lepší.
    2. V hrnci zahříváme vodu s cukrem, dokud nedojde k varu a cukr se zcela nerozpustí. Stáhneme z varu.
    3. Květy dáme do vhodné nádoby, ideální je velký hrnec, mísa, sklenice. Zalijeme je ještě horkou vodou s cukrem. Přidáme citronovou šťávu. Přikryjeme a necháme louhovat. Ideálně 24 hodin.
    4. Následně sirup zcedíme přes plátno do čistých lahví. Trychtýř velmi pomůže. Lahve uzavřeme a uskladňujeme v chladu, ideálně v lednici.
    5. V tuto chvíli sirup není nijak konzervován. Pokud chceme, aby vydržel déle, můžeme jej zavařit. Počítejte ale s tím, že ztratíte nejen cenné látky z jarních květů, ale i výraznost chuti.
    6. Během louhování, tedy v době, kdy lístky „odpočívají“ v cukerné vodě, můžete do sirupu přidat červené ovoce pro zabarvení sirupu. Použít se dá velmi efektivně ovoce sušené mrazem.

Počet porcí: 0,7-1 litr sirupu
Doba přípravy: 24 hodin

