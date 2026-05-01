Jsou květy třešně jedlé?
Věděli jste, že květy třešní jsou jedlé? Já ne, přiznávám. Krásně voní, zkrášlují ulice i krajinu a k tomu je můžeme využít i v kuchyni. Jednou z možností je právě sirup z květů třešně. Perfektně se hodí ke zředění vodou, pro výrobu domácích limonád, koktejlů, ale i například na dezerty, kterým dodá zajímavý neotřelý chuťový i voňavý odstín.
Jahodová roláda se zakysanou smetanou a jedlými květy – Slavnostní moučník k oslavě
Účinky květů třešní
Květy třešně, zejména třešně ptačí, jsou pro naše zdraví velmi prospěšné. V idovém léčitelství se tradičně využívaly pro jejich protizánětlivý účinek a podporu ledvin a močových cest. Pomáhaly také při léčbě kašle.
Třešně, plody, stopky a právě i květy ulevují od revmatických bolestí a jsou velmi účinné při záchvatech dny. Podle starých léčitelů květy třešně harmonizují organismus, omlazují a vnitřně posilují sexuální energii – a možná právě proto se pod rozkvetlou třešní líbáme.
Tip: Kdy sbírat květy třešně? Jednoduše když kvetou. Sezona je nejčastěji v dubnu až květnu.
3 tipy, co vyrobit z květů třešní
Můžete je:
- Usušit: Následně se, vzhledem k tomu, že jsou jedlé, dají použít na velmi neotřelé zdobení dezertů. Ze sušených květů lze také vyrobit čaj (nebo je přidat do čajových směsí).
- Ochutit s nimi ocet: Prostě je hoďte do kvalitního octu (zkuste sáhnout po jiném než klasickém českém lihovém octu). Zjemní jeho chuť a trošičku ho ovoní, což oceníte během léta v různých salátech.
- Kandovat: Často se kandují květy fialek, ale jak kandovat květy třešní? Proces kandování chce trpělivost.
Jak kandovat třešňové květy? Omyté kvítky potřeme štětečkem vaječným bílkem a posypeme je moučkovým cukrem tak, aby se celé obalily. Rozložíme je na pečicí papír a při pokojové teplotě je necháme zaschnout. Trvá to zhruba 3–5 dní, záleží na vlhkosti a teplotě vzduchu v místnosti.
Tip: Vzniklé kandované květy jsou krásnou ozdobou dortů, zákusků, dezertů nebo květinovým bonbonem.
Jemná chřestová polévka se šalotkou a jedlými květy – Lehký jarní krém pro gurmány
Jaké další květy jsou jedlé
Když se řekne „jedlé květy“, asi se většině z nás vybaví pampeliška, sedmikráska, levandule, černý bez, fialky, možná šeřík (ano, i ten). Květy ovocných stromů, třešní, višní, ale i třeba jabloní, jsou také jedlé a mají zajímavou chuť. Květinovou, přesto ovocnou, jakoby se v květu snoubila chuť okvětního lístku i ovoce, v které se časem promění. Jsou doslova ideální pro výrobu sirupů.
Recept Sirup z květů třešní
- 2 hrnky květů třešní(jen okvětní lístky bez stopek a zelených částí – ty mohou být hořké!)
- 2 hrnky vody
- 2 hrnky krystalového cukru
- citronová šťáva z jednoho velkého citrónu
- Pokud máme dojem, že to je třeba, květy jemně omyjeme studenou vodou a necháme oschnout na utěrce. Možná jste si jisti, že květy jsou čisté, v tom případě je nemyjte, sirup bude o to lepší.
- V hrnci zahříváme vodu s cukrem, dokud nedojde k varu a cukr se zcela nerozpustí. Stáhneme z varu.
- Květy dáme do vhodné nádoby, ideální je velký hrnec, mísa, sklenice. Zalijeme je ještě horkou vodou s cukrem. Přidáme citronovou šťávu. Přikryjeme a necháme louhovat. Ideálně 24 hodin.
- Následně sirup zcedíme přes plátno do čistých lahví. Trychtýř velmi pomůže. Lahve uzavřeme a uskladňujeme v chladu, ideálně v lednici.
- V tuto chvíli sirup není nijak konzervován. Pokud chceme, aby vydržel déle, můžeme jej zavařit. Počítejte ale s tím, že ztratíte nejen cenné látky z jarních květů, ale i výraznost chuti.
- Během louhování, tedy v době, kdy lístky „odpočívají“ v cukerné vodě, můžete do sirupu přidat červené ovoce pro zabarvení sirupu. Použít se dá velmi efektivně ovoce sušené mrazem.
Počet porcí: 0,7-1 litr sirupu
Doba přípravy: 24 hodin
Smrkový sirup za tepla i za studena: Jak ho připravit a proč by neměl chybět v lékárničce