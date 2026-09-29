Zapomeňte na smažení bramboráků. Bramborka se upeče najednou na plechu

Odkud pochází bramborka
Název se mění podle místa, stejně jako samotný recept. Na Písecku se používá označení litina neboli bramborka, ale setkat se můžeme také s názvy bác nebo liják.
Společný základ je ale poměrně snadno rozpoznatelný. Do těsta přijdou syrové nastrouhané brambory, mouka, vejce, česnek, majoránka a sůl. Podle konkrétního receptu se přidává také kmín, škvarky nebo uzené maso. Bramborka se pak rozetře na vymazaný plech a upeče dozlatova.
Zajímavou variantu najdeme v Lomnici nad Lužnicí. Nejde přitom o klasický bramborák. Do najemno nastrouhaných a vyždímaných brambor se přidává uzené maso, vejce, česnek, majoránka, mouka a také kvásek z droždí. Výsledkem je hutnější slaná kynutá buchta.
Jak se dělá bramborka
Bramborka není totéž co klasický bramborák. Zatímco bramboráky se většinou smaží po jednotlivých plackách, bramborka se připravuje jako velký koláč nebo buchta a peče se v troubě. Regionální recepty navíc často pracují s droždím, takže má výsledné těsto úplně jinou strukturu.
Recept Bramborka
- 1 kg brambor
- 200 g hrubé mouky
- 4 vejce
- 500 g uzené krkovice
- 4 stroužky česneku
- 1 lžíce sušené majoránky
- 30 g čerstvého droždí
- sůl
- sádlo na vymazání formy
- strouhanka na vysypání formy
- Brambory oloupeme a najemno nastrouháme. Přendáme je do čisté utěrky a pořádně vymačkáme přebytečnou tekutinu. Uzenou krkovici nakrájíme na menší kostičky a česnek prolisujeme.
- Droždí rozdrobíme do trochy vlažné vody, přidáme špetku mouky a necháme vzejít kvásek. Poté k bramborám přidáme mouku, vejce, uzené maso, česnek, majoránku, sůl a připravený kvásek. Všechno důkladně promícháme.
- Pekáč vymažeme sádlem a vysypeme strouhankou. Bramborovou směs do něj rovnoměrně rozprostřeme, uhladíme a necháme přibližně 20 minut kynout.
- Bramborku pečeme v troubě předehřáté na 190 °C asi 45 minut, dokud povrch nezezlátne. Necháme ji chvíli zchladnout a podáváme nakrájenou na porce.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 70 minut