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Zapomeňte na škubánky. Slovácké pěry s povidly a perníkem jsou lepší

Petra Burgrová
  5:00

Bramborové taštičky s povidly | foto: SKKulinární studio MAFRA

Bramborové těsto nemusí skončit jen u knedlíků nebo šišek s mákem. Na Slovácku se z něj připravují pěry, malé taštičky, do kterých přijde nejčastěji povidlová náplň.

Co jsou pěry

Jsou to taštičky z „erteplového“, tedy bramborového těsta a dají se plnit prakticky čímkoli. Nejen povidly, ale i tvarohem, marmeládou nebo slanou brynzou či uzeným s cibulkou. Sladké pěry se přelévají rozehřátým máslem nebo sádlem a sypou mákem, cukrem, ořechy či strouhaným perníkem.

Odkud pěry pocházejí

Pěry jsou spojované hlavně se Slováckem, ale v regionálních receptech se přitom můžeme setkat s různými podobami názvu i receptu.

Taštičky s povidly

Bramborové taštičky s povidly: Tradiční sladké taštičky s tvarohovým krémem

Recept

Lehké

50 min

Jakmile pěry vyplavou na hladinu, jsou uvařené a můžeme je vyndat z vody.

Proč se brambory vaří předem

U bramborového těsta není úplně jedno, jaké brambory použijeme a kdy je zpracujeme. Čerstvě uvařené brambory obsahují více vody a těsto z nich může být měkké a lepkavé. Když je uvaříme ve slupce a necháme do druhého dne vychladnout, pracuje se s nimi lépe. Díky tomu také nemusíme do těsta přidávat zbytečně velké množství mouky.

Pěry s povidlovou náplní

Recept na Pěry

  1. Den předem uvařené brambory oloupeme, nastrouháme na jemném struhadle do velké mísy, prosejeme na ně mouku, přidáme vejce a špetku soli. Ze všech přísad vypracujeme tuhé těsto.
  2. Těsto rozválíme na pomoučeném vále na plát o tloušťce 3 mm, který nakrájíme na čtverečky 4x4 cm. Doprostřed dáme lžičku povidel, protilehlé rohy těsta přehneme přes náplň a kraje dobře stiskneme, aby povidla při vaření nevytekla.
  3. Ve velkém hrnci přivedeme k varu mírně osolenou vodu, taštičky do ní vložíme a opatrně je zvedneme vařečkou ode dna. Vaříme 5-6 minut, až vyplavou na povrch, pak je scedíme a necháme okapat.
  4. Perníčky nastrouháme a smícháme s moučkovým cukrem. Máslo rozpustíme. Taštičky rozdělíme na talíře, posypeme perníkovou směsí a přelijeme rozpuštěným máslem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut

Bramborové taštičky s hruškovým pyré

Bramborové taštičky s hruškovým pyré

Recept

Střední

45 min
Bramborové taštičky s povidly a švestkovým přelivem

Bramborové taštičky s povidly a švestkovým přelivem

Recept

Střední

45 min
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