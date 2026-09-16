Co jsou pěry
Jsou to taštičky z „erteplového“, tedy bramborového těsta a dají se plnit prakticky čímkoli. Nejen povidly, ale i tvarohem, marmeládou nebo slanou brynzou či uzeným s cibulkou. Sladké pěry se přelévají rozehřátým máslem nebo sádlem a sypou mákem, cukrem, ořechy či strouhaným perníkem.
Odkud pěry pocházejí
Pěry jsou spojované hlavně se Slováckem, ale v regionálních receptech se přitom můžeme setkat s různými podobami názvu i receptu.
Proč se brambory vaří předem
U bramborového těsta není úplně jedno, jaké brambory použijeme a kdy je zpracujeme. Čerstvě uvařené brambory obsahují více vody a těsto z nich může být měkké a lepkavé. Když je uvaříme ve slupce a necháme do druhého dne vychladnout, pracuje se s nimi lépe. Díky tomu také nemusíme do těsta přidávat zbytečně velké množství mouky.
Recept na Pěry
- 600 g brambor uvařených ve slupce
- 300 g polohrubé mouky
- 1 ks vejce
- sůl
- 100 g švestkových povidel
- 150 g rumových perníčků
- 70 g moučkového cukru
- 80 g rozpuštěného másla
- Den předem uvařené brambory oloupeme, nastrouháme na jemném struhadle do velké mísy, prosejeme na ně mouku, přidáme vejce a špetku soli. Ze všech přísad vypracujeme tuhé těsto.
- Těsto rozválíme na pomoučeném vále na plát o tloušťce 3 mm, který nakrájíme na čtverečky 4x4 cm. Doprostřed dáme lžičku povidel, protilehlé rohy těsta přehneme přes náplň a kraje dobře stiskneme, aby povidla při vaření nevytekla.
- Ve velkém hrnci přivedeme k varu mírně osolenou vodu, taštičky do ní vložíme a opatrně je zvedneme vařečkou ode dna. Vaříme 5-6 minut, až vyplavou na povrch, pak je scedíme a necháme okapat.
- Perníčky nastrouháme a smícháme s moučkovým cukrem. Máslo rozpustíme. Taštičky rozdělíme na talíře, posypeme perníkovou směsí a přelijeme rozpuštěným máslem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut