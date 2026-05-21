Zapomeňte na rozvoz! Domácí pizza může chutnat lépe než z pizzerie

Klára Pěnkavová
  4:00
Pizza je moje srdeční záležitost. A překvapivě k ní nepotřebujete žádné drahé suroviny ani pec za desetitisíce, mnohem důležitější je správné těsto a způsob pečení. Prozradím vám svoje triky tak, aby vaše domácí pizza byla pokaždé křupavá, voňavá a opravdu stála za to.
ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Jak správně udělat těsto na pizzu

Právě těsto rozhoduje o tom, jestli bude domácí pizza nadýchaná, pružná a křupavá. Nejčastější chybou bývá příliš mnoho mouky a krátká doba kynutí.

Domácí pizza na plech

Nejpraktičtější varianta, pokud si domácí pizzu připravujete v troubě. Oproti klasické kulaté pizze bývá vyšší, s větším množstvím sýra i oblohy. Klíčem k dobré domácí pizze na plech je křupavé těsto. Docílíte ho tím, že:

  • plech potřete olivovým olejem a necháte ho nahřát už během předehřívání trouby,
  • korpus nejprve necháte krátce (5 minut) předpéct bez ingrediencí.

Základní těsto na pizzu potřebuje jen několik surovin: hladkou mouku, vodu, droždí, sůl a olivový olej.

Důležité je ale správné pořadí:

  1. Sůl by neměla přijít do přímého kontaktu s droždím hned na začátku, protože zpomaluje kynutí.
  2. Těsto je potřeba důkladně propracovat alespoň 10 minut. Díky tomu vznikne pružná struktura, která po upečení vytvoří typické vzduchové okraje.
  3. Velký rozdíl udělá také čas kynutí. Čím déle těsto kyne, tím lepší má chuť i strukturu. Ideální je připravit domácí těsto na pizzu večer a nechat ho kynout přes noc v lednici.

Hnětení je u těsta na pizzu klíčové.

Co se dává první na pizzu

Správné pořadí vrstev má zásadní vliv na to, jak bude domácí pizza držet tvar a jak křupavé zůstane těsto. Jako první přijde rajčatový základ, který by měl být hustý a ne příliš vodový. Právě přebytečná vlhkost je častým důvodem, proč pizza zůstane uprostřed rozmočená.

Následuje sýr, nejčastěji mozzarella. Je ale důležité ji dobře okapat, protože čerstvá mozzarella obsahuje hodně vody a bez odkapání může těsto zbytečně zvlhčit.

Teprve potom přicházejí další ingredience, jako šunka, zelenina nebo uzeniny. Čerstvé bylinky, například bazalku, je nejlepší přidat až po upečení, aby si zachovaly aroma i svěžest.

Jaké ingredience fungují nejlépe

Nejlepší domácí pizza většinou nepotřebuje deset různých surovin. Navíc, příliš mnoho ingrediencí brání správnému propečení a těsto zůstane mokré. A čím jednodušší kombinace, tím lépe vynikne chuť.

Mezi moje nejoblíbenější kombinace patří:

  • mozzarella, rajčata a bazalka
  • šunka a žampiony
  • salám pepperoni
  • prosciutto a rukola
  • gorgonzola a hruška
  • tuňák, kukuřice a červená cibule
Domácí pizza se převážně dělá na plech.

Jak udělat křupavou pizzu

Opravdu křupavou domácí pizzu dělá hlavně maximálně rozpálený povrch plechu.

Pizza těsto bez kynutí a bez droždí

Pokud nestíháte, těsto na pizzu bez kynutí vás rozhodně zachrání. Výsledkem sice nebude klasická Napoletana, ale bude to skoro stejně dobrá a hlavně rychlá domácí pizza s tenčím korpusem. Připravuje se nejčastěji s práškem do pečiva, jogurtem nebo tvarohem.

A ano, domácí pizzu můžete lehce ošidit i kupovaným listovým těstem nebo hotovým předváleným těstem na pizzu.

  • Troubu předehřejte alespoň na 250 °C a plech, pizza kámen nebo litinovou pánev nechte nahřívat už během předehřívání trouby.
  • Když položíte pizzu na studený plech, těsto se začne dusit místo prudkého pečení. Výsledkem bývá měkké a bledé dno.
  • Skvěle funguje i pečení na obráceném rozpáleném plechu, který dokáže částečně nahradit pizza kámen.
  • Pizza potřebuje krátké a intenzivní pečení. Ve většině domácích trub stačí péct 8 až 12 minut.

Zapomeňte na rozvoz! Domácí pizza může chutnat lépe než z pizzerie

