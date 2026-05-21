Zapomeňte na rozvoz! Domácí pizza může chutnat lépe než z pizzerie

Jak správně udělat těsto na pizzu
Právě těsto rozhoduje o tom, jestli bude domácí pizza nadýchaná, pružná a křupavá. Nejčastější chybou bývá příliš mnoho mouky a krátká doba kynutí.
Domácí pizza na plech
Nejpraktičtější varianta, pokud si domácí pizzu připravujete v troubě. Oproti klasické kulaté pizze bývá vyšší, s větším množstvím sýra i oblohy. Klíčem k dobré domácí pizze na plech je křupavé těsto. Docílíte ho tím, že:
Základní těsto na pizzu potřebuje jen několik surovin: hladkou mouku, vodu, droždí, sůl a olivový olej.
Důležité je ale správné pořadí:
- Sůl by neměla přijít do přímého kontaktu s droždím hned na začátku, protože zpomaluje kynutí.
- Těsto je potřeba důkladně propracovat alespoň 10 minut. Díky tomu vznikne pružná struktura, která po upečení vytvoří typické vzduchové okraje.
- Velký rozdíl udělá také čas kynutí. Čím déle těsto kyne, tím lepší má chuť i strukturu. Ideální je připravit domácí těsto na pizzu večer a nechat ho kynout přes noc v lednici.
Co se dává první na pizzu
Správné pořadí vrstev má zásadní vliv na to, jak bude domácí pizza držet tvar a jak křupavé zůstane těsto. Jako první přijde rajčatový základ, který by měl být hustý a ne příliš vodový. Právě přebytečná vlhkost je častým důvodem, proč pizza zůstane uprostřed rozmočená.
Následuje sýr, nejčastěji mozzarella. Je ale důležité ji dobře okapat, protože čerstvá mozzarella obsahuje hodně vody a bez odkapání může těsto zbytečně zvlhčit.
Teprve potom přicházejí další ingredience, jako šunka, zelenina nebo uzeniny. Čerstvé bylinky, například bazalku, je nejlepší přidat až po upečení, aby si zachovaly aroma i svěžest.
Jaké ingredience fungují nejlépe
Nejlepší domácí pizza většinou nepotřebuje deset různých surovin. Navíc, příliš mnoho ingrediencí brání správnému propečení a těsto zůstane mokré. A čím jednodušší kombinace, tím lépe vynikne chuť.
Mezi moje nejoblíbenější kombinace patří:
- mozzarella, rajčata a bazalka
- šunka a žampiony
- salám pepperoni
- prosciutto a rukola
- gorgonzola a hruška
- tuňák, kukuřice a červená cibule
Jak udělat křupavou pizzu
Opravdu křupavou domácí pizzu dělá hlavně maximálně rozpálený povrch plechu.
Pizza těsto bez kynutí a bez droždí
Pokud nestíháte, těsto na pizzu bez kynutí vás rozhodně zachrání. Výsledkem sice nebude klasická Napoletana, ale bude to skoro stejně dobrá a hlavně rychlá domácí pizza s tenčím korpusem. Připravuje se nejčastěji s práškem do pečiva, jogurtem nebo tvarohem.
A ano, domácí pizzu můžete lehce ošidit i kupovaným listovým těstem nebo hotovým předváleným těstem na pizzu.
- Troubu předehřejte alespoň na 250 °C a plech, pizza kámen nebo litinovou pánev nechte nahřívat už během předehřívání trouby.
- Když položíte pizzu na studený plech, těsto se začne dusit místo prudkého pečení. Výsledkem bývá měkké a bledé dno.
- Skvěle funguje i pečení na obráceném rozpáleném plechu, který dokáže částečně nahradit pizza kámen.
- Pizza potřebuje krátké a intenzivní pečení. Ve většině domácích trub stačí péct 8 až 12 minut.
