Zapomeňte na nudný medovo-hořčicový dresing. Vyzkoušejte kurkumu a římský kmín

1. Dresing na salát z dálného východu
Tento dresing mě v poslední době baví ze všeho nejvíc. Má v sobě kurkumu a římský kmín a chutná proto trochu jako z dálného východu.
Pokud máte rádi masalu nebo curry, tak si tuhle exotiku určitě zamilujete. Vím, že ingredience jsou dražší, ale využijete jich málo a vystačí vám proto na spoustu salátů.
Ideálně se dresing doplňuje se sladkou chutí meruněk nebo kokosu. Já ho momentálně dávám do všeho – do salátu, na brambory, na pečený květák, ale i pod vajíčka.
Recept Dresing na salát s kurkumou a římským kmínem
- 6 lžic olivového oleje
- šťáva z 1/2 citronu
- 1/2 lžičky mletého římského kmínu
- 1/2 lžičky kurkumy
- 1/2 lžičky chilli koření
- 1 lžička mořské soli
- Smíchejte všechny ingredience dohromady.
- Ihned dresingem přelijte salát, nebo jím obohaťte i jiné jídlo, třeba pečený květák.
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 5 minut
2. Medovo hořčicový dresing
S tímhle dresingem jsem začínala a musím říct, že jednu dobu se mi už trošku zajedl. Ale pořád je mou stálicí.
Objevila jsem ho v restauraci, a to v podobě medovo-hořčicového salátu s panenkou (ano, s tou se krásně doplňuje) a bramborovými plackami. Mohla jsem se po něm doslova užrat.
Za ta léta už skoro neznám přesný postup a dělám vše od oka. Medovo hořčicový dresing vám odpustí, pokud vám ujede ruka a nebo jednu ingredienci vypustíte (pokud to zrovna není hořčice nebo med).
Recept Medovo hořčicový dresing na salát
- 2 lžíce olivového oleje
- 1/2 lžíce octa (případně citronové šťávy)
- 2 lžičky polotučné hořčice
- 2 lžičky medu
- sůl podle chuti
- pepř podle chuti
- Do hrnku dejte olivový olej a ocet, nebo citronové šťávy.
- Pokud máte tekutý med, přidejte ho a rovnou rozmíchejte s olejem a octem. Pokud je med tuhý, dejte hrníček s olejem, octem a medem na pár sekund do mikrovlnky. Stačí opravdu chvilka a med se rozteče.
- Na závěr přidejte hořčici a smíchejte vše, dokud nevznikne hladký dresing.
- Sůl a pepř můžete dát do dresingu nebo přímo na salát.
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 5 minut
Vepřová panenka s fazolovým salátem a medovou zálivkou – lehký oběd nebo večeře
Střední
60 min
3. Jogurtový dresing
Nejsem velký fanda jogurtových dresingů, ale když už nějaký dělám, tak právě tento. Nehledejte v něm kupu majonézy, ale samé zdravé ingredience.
Baví mě, že je v něm dostatek čerstvých bylinek. Sedne do jarních i letních salátů. A skvěle se hodí i jako dresing do tortilly nebo kebabu.
Recept Jogurtový dresing na salát
- 30 g koriandru
- 30 g máty
- 1/2 avokáda (volitelné)
- 1 hrnek bílého jogurtu
- šťáva z 1/2 citronu
- sůl podle chuti
- pepř podle chuti
- Lístky koriandru a máty nakrájejte nahrubo.
- Avokádo rozmačkejte v misce vidličkou a smíchejte s jogurtem.
- Přidejte bylinky, citronovou šťávu, osolte a opepřete. A pořádně zamíchejte v chutný dresing.