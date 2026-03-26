Zapomeňte na nudný medovo-hořčicový dresing. Vyzkoušejte kurkumu a římský kmín

Maso si dávám pokrytecky venku v restauracích, ale v naší ledničce ho nenajdete. Díky tomu, že ho nerada připravuji, jsem ale vychytala několik skvělých vegetariánských receptů. A jaký je můj trik? Spousta bylinek a ten správný dresing. Díky dresingu se promění jinak nemastné neslané jídlo v orchestr chutí a maso vám ani nebude chybět.
foto: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA

1. Dresing na salát z dálného východu

Tento dresing mě v poslední době baví ze všeho nejvíc. Má v sobě kurkumu a římský kmín a chutná proto trochu jako z dálného východu.

Pokud máte rádi masalu nebo curry, tak si tuhle exotiku určitě zamilujete. Vím, že ingredience jsou dražší, ale využijete jich málo a vystačí vám proto na spoustu salátů.

Ideálně se dresing doplňuje se sladkou chutí meruněk nebo kokosu. Já ho momentálně dávám do všeho – do salátu, na brambory, na pečený květák, ale i pod vajíčka.

Recept Dresing na salát s kurkumou a římským kmínem

  • 6 lžic olivového oleje
  • šťáva z 1/2 citronu
  • 1/2 lžičky mletého římského kmínu
  • 1/2 lžičky kurkumy
  • 1/2 lžičky chilli koření
  • 1 lžička mořské soli
  1. Smíchejte všechny ingredience dohromady.
  2. Ihned dresingem přelijte salát, nebo jím obohaťte i jiné jídlo, třeba pečený květák.

Počet porcí: 2
Doba přípravy: 5 minut

2. Medovo hořčicový dresing

S tímhle dresingem jsem začínala a musím říct, že jednu dobu se mi už trošku zajedl. Ale pořád je mou stálicí.

Objevila jsem ho v restauraci, a to v podobě medovo-hořčicového salátu s panenkou (ano, s tou se krásně doplňuje) a bramborovými plackami. Mohla jsem se po něm doslova užrat.

Za ta léta už skoro neznám přesný postup a dělám vše od oka. Medovo hořčicový dresing vám odpustí, pokud vám ujede ruka a nebo jednu ingredienci vypustíte (pokud to zrovna není hořčice nebo med).

Recept Medovo hořčicový dresing na salát

  • 2 lžíce olivového oleje
  • 1/2 lžíce octa (případně citronové šťávy)
  • 2 lžičky polotučné hořčice
  • 2 lžičky medu
  • sůl podle chuti
  • pepř podle chuti
  1. Do hrnku dejte olivový olej a ocet, nebo citronové šťávy.
  2. Pokud máte tekutý med, přidejte ho a rovnou rozmíchejte s olejem a octem. Pokud je med tuhý, dejte hrníček s olejem, octem a medem na pár sekund do mikrovlnky. Stačí opravdu chvilka a med se rozteče.
  3. Na závěr přidejte hořčici a smíchejte vše, dokud nevznikne hladký dresing.
  4. Sůl a pepř můžete dát do dresingu nebo přímo na salát.

Počet porcí: 2
Doba přípravy: 5 minut

Jogurtový dresing na salát

3. Jogurtový dresing

Nejsem velký fanda jogurtových dresingů, ale když už nějaký dělám, tak právě tento. Nehledejte v něm kupu majonézy, ale samé zdravé ingredience.

Baví mě, že je v něm dostatek čerstvých bylinek. Sedne do jarních i letních salátů. A skvěle se hodí i jako dresing do tortilly nebo kebabu.

Recept Jogurtový dresing na salát

  • 30 g koriandru
  • 30 g máty
  • 1/2 avokáda (volitelné)
  • 1 hrnek bílého jogurtu
  • šťáva z 1/2 citronu
  • sůl podle chuti
  • pepř podle chuti
  1. Lístky koriandru a máty nakrájejte nahrubo.
  2. Avokádo rozmačkejte v misce vidličkou a smíchejte s jogurtem.
  3. Přidejte bylinky, citronovou šťávu, osolte a opepřete. A pořádně zamíchejte v chutný dresing.
