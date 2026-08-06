Sto let byla běžným čajem. Teď dobývá kavárny po celém světě
Na rozdíl od matchy není hojicha žádnou novinkou. V Japonsku ji pijí už zhruba sto let. Vznikla ve 20. letech minulého století v Kjótu, kde obchodníci hledali způsob, jak využít starší čajové lístky a stonky. Ty po napaření začali pražit, čímž vznikl čaj s úplně jinou chutí i vůní.
Víte, co znamená hojicha?
Název tohoto japonského čaje napovídá, jak vzniká. Slovo hoji odkazuje na pražení a cha znamená čaj. Hojicha tedy doslova znamená pražený čaj a jeho název přesně vystihuje způsob výroby.
Dlouhá léta byla hojicha běžnou součástí japonských domácností. Výraznější pozornost v Evropě a Spojených státech si získává až v posledních letech. Kavárny ji zařazují do nabídky jako hojicha latte, objevuje se také ve zmrzlinách nebo dezertech. National Geographic ji zařadil mezi nejvýraznější gastronomické trendy roku 2026.
Proč lidé mění matchu za hojichu
Největší rozdíl spočívá v chuti. Zatímco matcha je výrazná, bylinná a má typickou umami chuť, hojicha díky pražení získává jemnější tóny karamelu, oříšků a lehce kouřové aroma.
Právě způsob výroby ovlivňuje také její obsah kofeinu. Hojicha se často vyrábí ze stonků a starších částí čajovníku, které ho přirozeně obsahují méně než mladé lístky používané pro matchu. Díky tomu ji lidé pijí i v odpoledních nebo večerních hodinách. V Japonsku patří mezi běžné každodenní čaje a díky jemnější povaze ji pijí různé věkové skupiny.
Znamená to konec matchy
Pravděpodobně ne. Podobně jako u dalších gastronomických trendů nejde o výměnu jednoho nápoje za druhý. Matcha zůstává jedním z nejprodávanějších čajů na světě a její popularita stále roste.
Hojicha oslovuje především ty, kterým výrazná chuť matchy nikdy úplně nesedla nebo kteří hledají nápoj s jemnější chutí a nižším obsahem kofeinu. Spíš než o souboj tak jde o rozšíření nabídky. Oba nápoje vycházejí z japonské čajové tradice, každý ale nabízí úplně jiný chuťový zážitek.
Recept Hojicha latte
Pokud chcete letošní trend vyzkoušet doma, zvládnete ho připravit během několika minut. Hojicha latte můžete připravit v teplé i ledové variantě.
- 2 g prášku hojicha (asi 1 čajová lžička)
- 40 ml horké vody (cca 70–80 °C)
- 200 ml mléka nebo rostlinného nápoje
- led (u ledové varianty)
- med, javorový sirup nebo vanilkový sirup podle chuti
- Prášek hojicha rozmícháme v horké vodě metličkou nebo lžičkou, aby vznikla hladká směs bez hrudek.
- Přidáme napěněné teplé mléko, nebo směs nalijeme přes led a zalijeme studeným mlékem.
- Podle chuti osladíme medem nebo sirupem.
- Podáváme ihned.
Počet porcí: 1 sklenice
Doba přípravy: 5 minut
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