Zapomeňte na francouzské brambory z jídelny: Dejte si tartiflette se sýrem a vínem

Petra Kašparová
  5:00
Kdo by neznal klasiku školních jídelen. Zkuste je ale opravdu jako Francouzi. Kombinace slaniny, bílého vína a výrazného sýra vás dostane. A bez smetany! Tu si nechte na jahody.

Tartiflette: Francouzské brambory po francouzsku. Se slaninou, sýrem a vínem. | foto: Canva

Obsah

Kde se vzaly francouzské brambory

Pokrm, který v Čechách známe jako „francouzské brambory“, je ve skutečnosti ryze domácí českou klasikou. Když mě francouzská kamarádka pozvala na večeři, pochopila jsem, že jídlo, které tehdy servírovala, je vlastně předobraz našich zapečených brambor se slaninou nebo jinou uzeninou.

Na rozdíl od těch českých, do kterých často zapečeme prostě to, „co dům dá“, je tahle francouzská specialita na suroviny poměrně úsporná. U nás jsou francouzské brambory jednoduchým a levným jídlem školních jídelen i našich babiček. Ve Francii jde naopak o trochu luxusnější pokrm – potřebujete na něj typický sýr a kvalitní bílé víno.

Z jakého sýra udělat francouzské brambory

Sýr Reblochon je savojský poloměkký, smetanový a poměrně specifický francouzský sýr s omývanou kůrkou. Sýry s omývanou kůrkou jsou charakteristické svou oranžovou až načervenalou kůrou, která vzniká pravidelným omýváním (solným roztokem, vínem, pivem nebo brandy) během zrání. Reblochon se dobře rozpouští a má výraznou, lehce „sklepní“ chuť.

Název pochází ze slova reblocher, tedy „znovu zmáčknout“ (myšleno kravské vemeno). Dnes se dá v Česku poměrně snadno koupit, často i v běžných supermarketech.

﻿Pokud použijete jemnější sýr, přidejte víc pepře nebo nevynechávejte muškátový oříšek. Kůrku sýru vždy ponechte! Právě ta dělá typickou chuť.

Použít na tartiflette můžete i jiný sýr:

  • Camembert nebo Hermelín. To je velmi dobrá domácí varianta. Je jemnější na chuť i vůni, ale pokrm s ním bude také dobrý.
  • Brie. Je hodně krémový, smetanový, méně výrazný.
  • Některý z francouzských příbuzných sýru Reblochon: Munster, který je mu velmi podobný, dobře rozpustitelný tučný Taleggio nebo velmi silný sýr s názvem Époisses.
Recept Pravé franouzské tartiflette

  • 1 sýr Reblochon
  • 1 kg brambor
  • 200 g uzené slaniny
  • 2 velké cibule
  • 100 ml suchého bílého vína
  • čerstvě mletý pepř
  • volitelně: špetka strouhaného muškátového oříšku
  1. Brambory oloupeme a nakrájíme na menší kousky. Mě naučili Francouzi dělat kostičky o hraně 1 cm.
  2. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kroužky.
  3. Na pánvi opečeme slaninu s cibulí asi 3 minuty, dokud nezačne zlátnout. Přidáme syrové brambory a na středním plameni opékáme přibližně 20 minut, až začnou měknout.
  4. Troubu předehřejeme na 200 °C. Směs na pánvi podlijeme bílým vínem, promícháme a necháme ještě asi 5 minut provařit. Opepříme a podle chuti přidáme muškátový oříšek.
  5. Sýr Reblochon podélně rozkrojíme napůl. Jednu polovinu nakrájíme na menší kousky a vmícháme do bramborové směsi. Druhou polovinu si ponecháme na zapékání.
  6. Směs brambor, slaniny a cibule přendáme do zapékací misky, rovnoměrně ji rozprostřeme a navrch položíme druhou polovinu sýra kůrkou nahoru (můžeme ji případně rozdělit na menší kusy podle velikosti misky).
  7. Vložíme do trouby a pečeme 15–20 minut, dokud se sýr nerozpustí a povrch nezezlátne.
  8. Podáváme horké, ideálně se zeleninovým salátem, který polijeme pravou francouzskou vinaigrette.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut

