Zapomeňte na drahé superpotraviny. Tuhle levnou zelenou bombu si vypěstujete doma za pár dní

Na co je dobrá řeřicha
Řeřicha patří mezi tzv. microgreens (tedy mladé rostliny s vysokou koncentrací živin). Právě ty se dnes běžně objevují v moderních restauracích jako intenzivní chuťový i nutriční doplněk různých jídel. Přitom ji všichni známe z dětství jako rychle rostoucí trávu na vatě, kterou jsme si pěstovali jako velikonoční ozdobu.
Přitom řeřicha v této rané fázi obsahuje výrazné množství vitaminu C, železa a antioxidantů, které podporují imunitu a pomáhají tělu zvládat únavu i nápor jarní únavy.
Díky obsažené kyselině listové a dalším látkám pak bývá spojována i s podporou krvetvorby a správného fungování metabolismu. Výhodou je, že se konzumuje čerstvá, bez tepelné úpravy, takže si uchovává maximum cenných látek.
Proč jíst řeřichu
Dává smysl jak z nutričního hlediska, tak i prakticky. Je levná, rychle dostupná a v kuchyni velmi univerzální.
Její typická, lehce štiplavá chuť funguje jako přirozené dochucovadlo. Je ostrá jako ředkvičky, ale jemnější než třeba rukola a méně hořká než jiné brukvovité klíčky. Dokáže zvýraznit jinak neutrální jídla a dodat jim bylinkovou svěžest bez nutnosti přidávat další koření.
Jak pěstovat řeřichu doma
Řeřichu nemusíte vůbec kupovat v obchodě, ale jednoduše si ji můžete pěstovat doma na parapetu. Semínka řeřichy seté stačí rozprostřít na navlhčenou vatu nebo papírový ubrousek, lehce zalít a nechat na světle.
Už za dva až tři dny začnou klíčit a během týdne vytvoří hustý zelený porost, který můžete postupně stříhat nůžkami rovnou do jídla.
Na rozdíl od kupované zeleniny ji neskladujete, ale sklízíte podle potřeby. Stačí ustřihnout hrst a přidat ji na chleba, do vajec nebo na talíř těsně před podáváním.
Jak konzumovat řeřichu
Používá se výhradně čerstvá. Vysoká teplota by potlačila její chuť i nutriční hodnotu. V moderní gastronomii funguje jako final touch. Dodá říz bez nutnosti dalších dochucovadel.
S čím řeřicha nejlépe ladí:
- máslem a čerstvým pečivem
- vejci (natvrdo, míchaná, omeleta)
- tvarohem a čerstvými sýry
- pomazánkami
- avokádem
- bramborami
- ředkvičkami a okurkou
- saláty
- polévkami
