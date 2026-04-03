Zapomeňte na drahé superpotraviny. Tuhle levnou zelenou bombu si vypěstujete doma za pár dní

Klára Pěnkavová
  5:00
Znáte ji už od dětství. Nenápadná řeřicha setá patří k nejdostupnějším superpotravinám, které můžete mít doma vždy čerstvé, vypěstované během chvilky. V kuchyni ale umí víc než jen dozdobit vajíčkovou pomazánku. Jídlům dodává výraznou chuť, svěžest i důležité živiny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Na co je dobrá řeřicha

Řeřicha patří mezi tzv. microgreens (tedy mladé rostliny s vysokou koncentrací živin). Právě ty se dnes běžně objevují v moderních restauracích jako intenzivní chuťový i nutriční doplněk různých jídel. Přitom ji všichni známe z dětství jako rychle rostoucí trávu na vatě, kterou jsme si pěstovali jako velikonoční ozdobu.

Přitom řeřicha v této rané fázi obsahuje výrazné množství vitaminu C, železa a antioxidantů, které podporují imunitu a pomáhají tělu zvládat únavu i nápor jarní únavy.

Díky obsažené kyselině listové a dalším látkám pak bývá spojována i s podporou krvetvorby a správného fungování metabolismu. Výhodou je, že se konzumuje čerstvá, bez tepelné úpravy, takže si uchovává maximum cenných látek.

Vajíčková pomazánka s řeřichou

Vajíčková pomazánka s řeřichou

Recept

Lehké

20 min
Lososové tapas chlebíčky s černou olivou a řeřichou

Lososové tapas chlebíčky s černou olivou a řeřichou

Recept

Lehké

10 min

Řeřicha je levná a její chuť jedinečná.

Proč jíst řeřichu

Dává smysl jak z nutričního hlediska, tak i prakticky. Je levná, rychle dostupná a v kuchyni velmi univerzální.

Její typická, lehce štiplavá chuť funguje jako přirozené dochucovadlo. Je ostrá jako ředkvičky, ale jemnější než třeba rukola a méně hořká než jiné brukvovité klíčky. Dokáže zvýraznit jinak neutrální jídla a dodat jim bylinkovou svěžest bez nutnosti přidávat další koření.

Jak pěstovat řeřichu doma

Řeřichu nemusíte vůbec kupovat v obchodě, ale jednoduše si ji můžete pěstovat doma na parapetu. Semínka řeřichy seté stačí rozprostřít na navlhčenou vatu nebo papírový ubrousek, lehce zalít a nechat na světle.

Už za dva až tři dny začnou klíčit a během týdne vytvoří hustý zelený porost, který můžete postupně stříhat nůžkami rovnou do jídla.

Na rozdíl od kupované zeleniny ji neskladujete, ale sklízíte podle potřeby. Stačí ustřihnout hrst a přidat ji na chleba, do vajec nebo na talíř těsně před podáváním.

Řeřichová pomazánka s ořechy

Řeřichová pomazánka s ořechy

Recept

Lehké

20 min
Řeřichová krémová polévka

Řeřichová krémová polévka

Recept

Lehké

40 min

Řeřicha je skvělá jen tak na namazaném chlebu s máslem.

Jak konzumovat řeřichu

Používá se výhradně čerstvá. Vysoká teplota by potlačila její chuť i nutriční hodnotu. V moderní gastronomii funguje jako final touch. Dodá říz bez nutnosti dalších dochucovadel.

S čím řeřicha nejlépe ladí:

  • máslem a čerstvým pečivem
  • vejci (natvrdo, míchaná, omeleta)
  • tvarohem a čerstvými sýry
  • pomazánkami
  • avokádem
  • bramborami
  • ředkvičkami a okurkou
  • saláty
  • polévkami

