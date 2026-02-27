Zapomeňte na biohacking: Lidé z Modrých zón znají recept na dlouhověkost bez drahých doplňků

Petra Burgrová
  4:00
Zapomeňte na předražené pilulky a složité návody na „vylepšování“ těla. Cesta k vitální stovce nezačíná v laboratoři, ale u vás na talíři. Představíme vám obyčejné potraviny s neobyčejnou silou, které prokazatelně prodlužují život, chrání mozek a dodávají energii. Zjistěte, jak jíst tak, abyste si život nejen prodloužili, ale hlavně si ho vychutnali.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Recept na dlouhověkost

Pojďme si to přiznat – všichni chceme znát ten tajný recept na to, jak být i v devadesáti fit, běhat po horách nebo aspoň s přehledem stačit vnoučatům. Často ten zázrak hledáme v drahých pilulkách nebo exotických plodech z druhého konce světa, přitom ho máme přímo pod nosem. Stačí se podívat na lidi z „Modrých zón“, kde se stovky dožívají vysokého věku úplně běžně. Ti totiž neřeší žádné tabulky ani složité diety, prostě jen vědí, co jim dělá dobře.

Lidé z Modrých zón

Obyvatelé pěti specifických oblastí na světě, kde lidé statisticky žijí nejdéle, dožívají se běžně 100 let a zůstávají i ve vysokém věku neuvěřitelně vitální. Tento termín zpopularizoval spisovatel Dan Buettner, který tyto regiony zkoumal s týmem demografů a vědců.

Tady je seznam těch konkrétních míst:

  • Okinawa (Japonsko): Ostrov s nejvyšším výskytem stoletých žen na světě. Klíčem je jejich filozofie „ikigai“ (mít důvod ráno vstát) a jídelníček bohatý na batáty a sóju.
  • Sardinie (Itálie): Konkrétně provincie Nuoro, kde žije nejvíc stoletých mužů. Žijí v horách, hodně chodí a pijí víno Cannonau s vysokým obsahem antioxidantů.
  • Ikaria (Řecko): Ostrov, kde lidé „zapomínají umřít“. Mají extrémně nízký výskyt demence a chronických chorob, hodně spí a pijí bylinkové čaje.
  • Loma Linda (Kalifornie, USA): Komunita Adventistů sedmého dne. Žijí průměrně o 10 let déle než zbytek Američanů, nekouří, nepijí alkohol a jedí převážně rostlinnou stravu.
  • Poloostrov Nicoya (Kostarika): Zdejší lidé mají nejnižší úmrtnost ve středním věku na světě. Klíčem je tvrdá práce venku, silné rodinné vazby a voda bohatá na vápník.

Zkuste aspoň dvakrát týdně vyměnit maso za poctivý čočkový salát nebo hummus.

5 pilířů pro vaši „stovku“

Tajemství dlouhověkosti nespočívá v rychlých řešeních, ale v každodenních návycích, které podporují vaše tělo a mysl. Představujeme vám 5 surovin, které vám pomohou nejen dosáhnout vitální „stovky“, ale také si ji užít v plné síle a pohodě.

1. Luštěniny: Nenápadní hrdinové z Modrých zón

Kdyby existovala jedna potravina, kterou mají společnou všichni nejstarší lidé planety, byla by to fazole, čočka nebo cizrna. Jsou plné vlákniny, která udržuje vaše střeva (a tím i imunitu) v kondici.

Čočková sekaná

Čočková sekaná

Recept

Střední

80 min
Fazolový falafel

Fazolový falafel

Recept

Střední

45 min

2. Ořechy: Palivo pro bystrou mysl

Hrst vlašských ořechů nebo mandlí denně je jako servisní prohlídka pro vaše cévy a mozek. Obsahují zdravé tuky, které vaše srdce prostě potřebuje, aby mohlo spolehlivě tlouct dekády. Mějte je doma nebo v práci v šuplíku místo sušenek. Zasytí vás a mozek vám poděkuje.

Jahodovo-grepový salát s kozím sýrem a ořechy

Jahodovo-grepový salát s kozím sýrem a ořechy

Recept

Lehké

15 min
Řeřichová pomazánka s ořechy

Řeřichová pomazánka s ořechy

Recept

Lehké

20 min

3. Bobuloviny: Ochranný štít v každé kuličce

Borůvky, maliny nebo ostružiny. Čím tmavší barva, tím lépe. Jsou doslova nabité látkami, které fungují jako vnitřní úklidová četa – zametají v těle záněty dřív, než stihnou napáchat škody. V zimě se nebojte mražených, mají v sobě skoro stejnou sílu jako ty čerstvé.

Granola s vanilkovým jogurtem a ovocem

Granola s vanilkovým jogurtem a ovocem

Recept

Střední

40 min

4. Listová zelenina: Elixír mládí v zelené barvě

Špenát, rukola nebo obyčejný kadeřávek. Je to jako infuze vitamínů a minerálů přímo do žíly. Listová zelenina pomáhá udržovat vaše kognitivní funkce (paměť a soustředění) na špičkové úrovni.

Sýrové chipsy z kadeřávku

Sýrové chipsy z kadeřávku

Recept

Lehké

30 min
Špenátové karbanátky s květákem a slaninou

Špenátové karbanátky s květákem a slaninou

Recept

Střední

40 min

5. Kvašené dobroty: Party ve vašich střevech

Kysané zelí, kefír nebo kimchi. Zdravé střevo rovná se silná imunita a dobrá nálada (ano, serotonin se tvoří hlavně v břiše!). Jedna lžíce kysaného zelí k obědu udělá víc práce než drahá probiotika v kapslích.

Kimchi z čínského zelí

Kimchi z čínského zelí

Recept

Lehké

30 min
Kvašená zelenina

Kvašená zelenina

Recept

Střední

20 min

Nakládaná mrkev funguje jako zdravá svačinka třeba s hummusem.

Co dělat pro dlouhověkost

Dlouhověkost není o tom být dokonalý. Je to o malých, udržitelných změnách, které vás baví. Když si dáte kousek kvalitní hořké čokolády nebo sklenku dobrého vína s někým, koho máte rádi, je to v pořádku. Jinak ale nezapomeňte na tabulku těchto superpotravin.

PotravinaProspěšné vlastnosti
Ořechy (vlašské, mandle)Zdravé tuky, podpora kognitivních funkcí, zlepšují imunitu.
Bobule (borůvky, maliny)Antioxidanty, podporují zdraví mozku a zpomalují stárnutí.
Zelený čajAntioxidanty, podporuje zdraví srdce a imunitu.
Luštěniny (čočka, fazole)Vysoký obsah vlákniny, podporují trávení, udržují stabilní hladinu cukru.
Fermentované potraviny (kimchi, kefír)Podpora zdraví střev, zlepšení trávení a imunity.
KurkumaProtizánětlivý účinek, podpora zdraví kloubů a mozku.
Špenát a listová zeleninaVysoký obsah vitamínů, podporují zdraví očí a srdce.
Špenát s bramborami

Špenát s bramborami

Recept

Lehké

50 min
Kimchi z čínského zelí

Kimchi z čínského zelí

Recept

Lehké

30 min
Čočkový salát

Čočkový salát

Recept

Střední

30 min
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Co všechno můžete udělat v horkovzdušné fritéze? 5 receptů hotových za 30 minut

Hovězí burger z grilu s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná trouba je skvělý pomocník v každodenní kuchyni. Díky cirkulaci horkého vzduchu připraví jídlo rychle, rovnoměrně a křupavě, aniž byste museli stát hodiny u plotny. Ukážeme vám, jak během...

Jaký si dáte? Tipy na pět „chlebíčkáren“ v Praze. Nabízí klasiku i neotřelé chutě

Chlebíčky jsou nejprodávanější položkou v lahůdkách. (28. března 2025)

Chlebíčky patří ke stálicím rychlého občerstvení, které z trhu nedokážou vytlačit ani populární fastfoody. Češi jich ročně sní několik milionů. Nabízíme pětici tipů na pražská lahůdkářství s...

Čistých patnáct: Které ovoce a zelenina mají nejméně pesticidů?

ilustrační snímek

Už více než dvě desetiletí zveřejňuje americká nezisková organizace Environmental Working Group (EWG) každoroční přehled ovoce a zeleniny podle množství pesticidních reziduí. Které běžně dostupné...

Tradiční zelňáky: Tuhle jihočeskou specialitu miluje i Josef Maršálek

Jihočeské zelňáky

Krajová specialita z okolí Budějc vám otevře nový obzor co se týče kysaného zelí. Zkuste si upéct jihočeské zelňáky, na kterých ujíždí i Josef Maršálek, který v Jižních Čechách bydlí se svým...

„Začínám se nudit,“ řekl Maršálek. Fondanty šokovaly porotu Peče celá země

Peče celá země, 8. díl

Osmý díl čtvrté řady Peče celá země patřil čokoládě. Technická výzva s čokoládovým fondantem i kreativní výzva s čokoládovými dorty přinesly nečekaně vysokou úroveň i historický moment sezony.

Víkendové pečení se SweetBurg: Nejlepší vláčná mramorová bábovka z hrnečku a limetkové mini bábovky

Bábovka s krémem a ovocem

Bábovka je klasika, která nikdy nezklame – a přitom ji zvládne opravdu každý. V dnešním díle Víkendového pečení se Sweet Burg si upečeme vláčnou hrníčkovou bábovku a také mini bábovičky v ořechové a...

27. února 2026  6:20

Co dát do pita chleba? 5 nejoblíbenějších náplní z celého světa

Pita chleba

Pita chléb patří mezi nejstarší pečivo světa a zároveň mezi nejuniverzálnější. Jak si připravit jednoduchý pita chléb doma? A s čím vším ho podávat? S tím vším vám poradíme.

27. února 2026  5:30

Zapomeňte na biohacking: Lidé z Modrých zón znají recept na dlouhověkost bez drahých doplňků

Ilustrační snímek

Zapomeňte na předražené pilulky a složité návody na „vylepšování“ těla. Cesta k vitální stovce nezačíná v laboratoři, ale u vás na talíři. Představíme vám obyčejné potraviny s neobyčejnou silou,...

27. února 2026

Zdravé chlebíčky s avokádem: Recept na luxusní pohoštění, které chutná i vypadá skvěle

Zdravé chlebíčky s avokádem
Recept

Lehké

20 min

Existuje jen málo věcí, které k sobě ladí tak dokonale jako čerstvě rozpečená, křupavá ciabatta a...

Vepřová pečeně na zázvoru s pivem: Poctivý recept pro chlapy i gurmány

Vepřová pečeně na zázvoru s pivem
Recept

Střední

180 min

Zapomeňte na vysušené maso bez nápadu. Díky pivu získá omáčka neuvěřitelnou hloubku a karamelový...

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

26. února 2026  9:50

Co pomáhá na bolest hlavy a migrénu? Potraviny a nápoje pro rychlou úlevu

Bolest hlavy? Pomoci mohou potraviny.

Migréna a bolesti hlavy dokážou výrazně ovlivnit kvalitu života, ale víte, že to, co jíme a pijeme, může mít velký vliv na jejich vznik a průběh? Zjistěte, jak správná strava a pitný režim mohou být...

26. února 2026  9:46

Nejlepší pečená jablka s křupavou drobenkou: Rychlý dezert, který chutná jako od babičky

Pečená jablka s drobenkou
Recept

Lehké

50 min

Stačí pár jablek ze špajzu, hrst ořechů, skořice a ta nejkřupavější drobenka na světě. Výsledkem je...

Dýňová polévka podle Pauluse nenudí! Je plná koření a chutí

Dýňová polévka je výborná nejen během podzimu. Zahřeje v každý chladný den!

Dýňová polévka je krémová klasika, na kterou jsme si už zvykli. Já ji moc ráda vařím podle Romana Pauluse. Vyzkoušejte sváteční dýňovou polévku plnou zajímavých chutí.

26. února 2026  4:40

Vaříte na teflonu? Zjistěte, proč byste měli přemýšlet o změně

Budete-li používat dlouho teflonovou pánev, zvyšuje se riziko oděru, a tím i...

Teflon je v kuchyních běžně používaný materiál, ale stále více lidí hledá alternativy, které jsou šetrnější ke zdraví a životnímu prostředí. Co se uvolňuje z teflonu a jaké jsou možnosti, jak vařit...

26. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Příznaky a dieta u Crohnovy choroby: Jak zjistit diagnózu včas a ovlivnit délku svého života

Crohnova choroba je nepříjemné onemocnění, které provází celá řada příznaků....

Crohnova choroba dokáže výrazně ovlivnit každodenní fungování — a jídelníček hraje v jejím zvládání klíčovou roli. Jak vypadá dieta při tomto onemocnění, co pacientům obvykle prospívá a jaké principy...

26. února 2026  3:30

Vláčný mrkvový dort s krémem z mascarpone: Nejlepší recept, který se vždycky povede

Mrkvový dort
Recept

Střední

90 min

Zapomeňte na suché korpusy bez chuti. Tenhle dort je symfonií vláčného těsta vonícího po skořici,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.