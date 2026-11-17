Vybírejte čokoládu s kakaovým máslem, ne s náhražkovými tuky. Rozpouštějte ji pomalu a chraňte ji před kontaktem s vodou, která by ji mohla znehodnotit. A pamatujte: čokoláda nesnáší spěch, zato miluje špetku soli, oříšky i kávu, které zvýrazní její chuť.
Triky, které se vyplatí znát
Fazolové brownies: Díky fazolím je těsto na brownies vláčné, a přitom v hotovém dezertu fazole skoro nepoznáte. Důkladně je propláchněte a směs rozmixujte opravdu dohladka. Banán vybírejte hodně zralý, protože těsto krásně osladí a provoní. Ořechy předem opražte nasucho, budou mít výraznější chuť. Brownies nepřesušte, uvnitř by měly zůstat vláčné.
Čokoládová pěna: O tom, jestli bude čokoládová pěna opravdu perfektní, rozhoduje teplota. Rozpuštěnou čokoládu nechte mírně zchladnout, jinak by se žloutky mohly srazit a šlehačka by ztratila objem. Smetana musí být dobře vychlazená a tučná. Vmíchávejte ji postupně a jemně, aby pěna zůstala nadýchaná. Špetka soli podtrhne čokoládovou chuť.
Čokoládový dort: Odolat čokoládovému dortu je téměř nemožné, zvlášť když mu brandy dodá noblesní šmrnc. Krém nanášejte až na vychladlý korpus, jinak by se začal rozpouštět. Čokoládový krém nechte před vyšleháním dostatečně ztuhnout v lednici. Polevu lijte na vychlazený dort a mandle před použitím opražte. Výsledek bude chuťově bohatý a krásně slavnostní.