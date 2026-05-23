Obsah
Co je to zahřívací koření
Koření v kuchyni má široké využití, málokdo ale ví, že ho lze použít také k podpoře metabolismu u všech, kdo chtějí shodit nějaké kilo. Ájurvéda i tradiční čínská medicína pracují s pojmem zahřívací koření (warming nebo thermogenic spices), kterým označují ty sušené části rostlin, které mají vliv na pocit tepla, odolnost, imunitu, ale i podporu trávení, metabolismu či krevního oběhu. Některé z těchto účinků potvrdila a využívá i moderní medicína.
Jak funguje zahřívací koření
Zahřívací koření se nehodí jen v zimě, kdy se chceme zahřát a předcházet nachlazení. Při znalosti účinných látek a toho, jak v těle působí, mohou být různé druhy zahřívacího koření prospěšné v kterékoli části roku, a zejména těm, kteří chtějí podpořit metabolismus a spalování.
Některá koření jsou schopná zvýšit metabolickou aktivitu (tedy látkovou a energetickou přeměnu) a zintenzivnit tvorbu tepla, a tím i energetický výdej. Příkladem je kapsaicin, látka obsažená v chilli papričkách, která se používá i do prohřívacích náplastí na bolavá záda. Podobné zahřívací účinky mají i látky obsažené v zázvoru či hřebíčku.
Dalším efektem zahřívacího koření je podpora krevního oběhu – mírné rozšíření cév (vasodilatace) a větší prokrvení sliznic i kůže. Někdy může dojít i k lehkému zvýšení srdeční aktivity. Mozek tak dostane podobný signál, jaký by přišel při větší tělesné aktivitě, a energetický metabolismus se zrychlí.
Skořice
Díky obsahu cinnamaldehydu podporuje krevní oběh a trávení. Ta nejkvalitnější (skořice pravá) pochází z Cejlonu a od té levnější, zvané též Cassia, ji odlišuje výraznější aroma.
Obsahuje řadu látek ze skupiny polyfenolů, které mají antioxidační a protizánětlivé účinky . Pro hubnutí je důležitý nejen její „zahřívací“ efekt, ale i schopnost regulovat hladinu cukru v krvi.
Zázvor
Obsahuje hned několik zdraví prospěšných látek, které mu zároveň dodávají štiplavou chuť. Jsou to zejména gingerol a shogaol, podporující trávení. Kromě toho pomáhají tyto látky ke zvýšení vnitřní teploty, zrychlují metabolismus a také ovlivňují krevní oběh. Více o zázvoru se dozvíte v našem článku o zdravotních účincích vybraných druhů koření.
Kardamom
Je blízký zázvoru a jeho semena obsahují několik silic, jako jsou alfa-terpinylacetát, cineol, citral a linalool.
Mají podobné zahřívací účinky jako látky zázvoru, působí na trávení, ale také mají stimulační účinky. I proto se někdy kardamom přidává do kávy. V ájurvédě se používá pro zahřívání.
Hřebíček
Obsahuje účinnou látku eugenol, o níž si více můžete přečíst zde. Kromě jeho silných antiseptických účinků také zlepšuje prokrvení a působí na receptory, které jsou spojené s vnímáním tepla.
Kajenský pepř a chilli
Kapsaicin vyvolává pocit horka a zvyšuje metabolickou aktivitu. Díky tomu řadí weby pro zdravou výživu chilli mezi potraviny urychlující spalování a snižující chuť k jídlu. Nachází se v některých potravinových doplňcích pro udržení štíhlé linie.
Jeho účinky jsou vědecky potvrzené, při vyšších dávkách však může být škodlivý. „Běžné dávky však mají celkově povzbuzující účinky na tělesné funkce a výkonnost, včetně vlivu na oběhovou soustavu podobného krátkodobému aerobnímu cvičení. Chilli papričky a jinou zeleninu s kapsaicinem doporučuje celostní medicína pro prevenci diabetu 2. typu,“ uvádí neurofyziolog z Akademie věd ČR František Vyskočil.
Další koření pro spalování
Mezi koření se zahřívacím účinkem a podporujícím spalování se řadí i některé další části rostlin. Jsou to například kurkuma, černý pepř, nové koření či muškátový oříšek. O některých z nich si můžete přečíst v dalším našem článku, který se věnuje hlavně koření s efektem na trávení.
Koření není „kouzelná pilulka“, která zhubne za vás. Některé druhy mají ale takový vliv na procesy v těle, že se mohou hodit jako pomocník, který zvýší efekt cvičení, nebo ho dokonce tak trochu „nasimuluje“. V každém případě je ale dobré s kořením pořád zacházet jako s kořením – špetka pomůže, příliš velká dávka pokrm zničí. A nepomůže ani tělu.
