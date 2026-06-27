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Na co je dobrá máta
Obsahuje vysoké množství mentolu, který má přirozené spasmolytické účinky. Zjednodušeně řečeno dokáže uvolnit svalstvo trávicího traktu.
Pokud se po jídle cítíte nafouknutí, pociťujete těžkost nebo vás trápí křeče, máta dokáže zázraky téměř na počkání. Podporuje totiž tvorbu žluči a urychluje proces trávení, což znamená, že jídlo nezůstává v žaludku déle, než je nutné.
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Z máty je skvělý sirup i čaj, hodí se do pomazánek, mletého i na obklady
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Střední
90 min
Je lepší čerstvá máta, nebo sušená?
V létě sáhněte jednoznačně po čerstvé. Obsahuje nejvíce esenciálních olejů a její vůně je nejintenzivnější. Sušená máta je skvělá v zimě jako teplý čaj na zahřátí a uklidnění žaludku po těžkém jídle.
Na co je dobrý mátový čaj
- Okamžitá úleva pro žaludek: Je to nejlepší záchrana na nadýmání, křeče, pocit těžkosti po jídle nebo při nevolnosti.
- Uvolnění stresu a lepší spánek: Máta přirozeně neobsahuje kofein. Skvěle uvolňuje psychické i svalové napětí, takže šálek k večeru vás příjemně hodí do klidu před spaním.
- První pomoc při nachlazení: Horký čaj funguje jako přírodní inhalátor. Mentol pomáhá uvolnit ucpaný nos a dutiny a mírní škrábání v krku.
- Zmírnění bolesti hlavy: Díky tomu, že uvolňuje napětí a zlepšuje průtok krve, dokáže pomoci i při tenzní bolesti hlavy ze stresu.
4 kroky, jak udělat mátový čaj
Aby měl čaj správnou sílu a nevyprchaly z něj ty nejdůležitější látky, držte se tohoto postupu:
- Hrst lístků před zalitím jemně promneme nebo natrháme v ruce, tím uvolníme esenciální oleje.
- Nikdy mátu nezaléváme úplně vařící vodou. Cílíme na teplotu kolem 85 °C.
- Hrnek během louhování překryjeme pokličkou nebo talířkem. Léčivé silice jsou totiž těkavé a bez přikrytí by utekly s párou.
- Louhujeme 5 až 10 minut a poté lístky vyjmeme.
Náš letní tip: V horkých dnech nechte čaj vychladnout, přihoďte led, plátek citronu a vykouzlíte dokonalý, zdravý ledový čaj bez cukru.
Pomáhá máta pálit tuky?
Máta nepálí tuky přímo, nefunguje jako termogenní spalovač. Její síla při hubnutí spočívá v tom, že potlačuje chuť k jídlu, snižuje nadýmání (opticky tak zeštíhluje břicho) a zlepšuje trávení, což je základní předpoklad pro úspěšné hubnutí.
Kdo by měl být opatrný s mátou
Přestože je máta považována za bezpečnou bylinu, nevyhovuje každému. Opatrnost se doporučuje lidem trpícím refluxem jícnu (pálením žáhy), protože může uvolňovat svěrač mezi jícnem a žaludkem a potíže zhoršit.
Co vše se dá udělat z máty
- V letních drinkách je máta naprostou královnou a slavné mojito je toho nejlepším důkazem.
- Kromě toho a zdobení ale perfektně ladí v kombinaci s vychlazeným vodním melounem a slaným sýrem feta, kde vytváří dokonalou souhru chutí.
- Stejně tak najde své využití při letním grilování, kdy z ní, bílého jogurtu a česneku lze vytvořit lehkou marinádu na kuřecí či jehněčí maso, mentolové silice totiž dodají pokrmům nečekanou lehkost.
Recepty s mátou Snídaně
Recepty s mátou Hlavní jídla
- Krůtí roláda s kuskusem a mátou
- Hráškovo-mátové pyré
- Jehněčí pečeně s mátovo-bazalkovým pestem
- Kuře na mátě s jogurtovo-mátovým dipem
Recepty s mátou Dezerty
Recepty s mátou Nápoje
- Mátová limonáda s kiwi
- Ledové hroznové osvěžení s mátou a perlivou vodou
- Meduňkovo-mátový sirup
- Mátovo-melounový koktejl
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