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Žádné drastické diety. Tahle obyčejná bylinka ze zahrádky umí stopnout hlad a bleskově zklidnit žaludek

Petra Burgrová
  4:40

Máta peprná | foto: Profimedia.cz

Řeč je o mátě peprné. Tato aromatická bylinka je víc než jen ozdoba do letního drinku. Je to skvělá ingredience v jídle, která osvěží letní recepty, a zároveň tajná zbraň pro klidné břicho.

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Na co je dobrá máta

Obsahuje vysoké množství mentolu, který má přirozené spasmolytické účinky. Zjednodušeně řečeno dokáže uvolnit svalstvo trávicího traktu.

Pokud se po jídle cítíte nafouknutí, pociťujete těžkost nebo vás trápí křeče, máta dokáže zázraky téměř na počkání. Podporuje totiž tvorbu žluči a urychluje proces trávení, což znamená, že jídlo nezůstává v žaludku déle, než je nutné.

Z máty je skvělý sirup i čaj, hodí se do pomazánek, mletého i na obklady
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90 min

Máta peprná pomáhá na žaludeční a střevní problémy.

Je lepší čerstvá máta, nebo sušená?

V létě sáhněte jednoznačně po čerstvé. Obsahuje nejvíce esenciálních olejů a její vůně je nejintenzivnější. Sušená máta je skvělá v zimě jako teplý čaj na zahřátí a uklidnění žaludku po těžkém jídle.

Věnečky s krémem a mátovou šlehačkou

Věnečky s krémem a mátovou šlehačkou

Recept

Střední

50 min

Mátový čaj je skvělý zejména na podporu trávení, ale i na vydatný spánek.

Na co je dobrý mátový čaj

  • Okamžitá úleva pro žaludek: Je to nejlepší záchrana na nadýmání, křeče, pocit těžkosti po jídle nebo při nevolnosti.
  • Uvolnění stresu a lepší spánek: Máta přirozeně neobsahuje kofein. Skvěle uvolňuje psychické i svalové napětí, takže šálek k večeru vás příjemně hodí do klidu před spaním.
  • První pomoc při nachlazení: Horký čaj funguje jako přírodní inhalátor. Mentol pomáhá uvolnit ucpaný nos a dutiny a mírní škrábání v krku.
  • Zmírnění bolesti hlavy: Díky tomu, že uvolňuje napětí a zlepšuje průtok krve, dokáže pomoci i při tenzní bolesti hlavy ze stresu.
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Recept

Střední

60 min

Máta se také používá při léčbě rýmy a nachlazení.

4 kroky, jak udělat mátový čaj

Aby měl čaj správnou sílu a nevyprchaly z něj ty nejdůležitější látky, držte se tohoto postupu:

  1. Hrst lístků před zalitím jemně promneme nebo natrháme v ruce, tím uvolníme esenciální oleje.
  2. Nikdy mátu nezaléváme úplně vařící vodou. Cílíme na teplotu kolem 85 °C.
  3. Hrnek během louhování překryjeme pokličkou nebo talířkem. Léčivé silice jsou totiž těkavé a bez přikrytí by utekly s párou.
  4. Louhujeme 5 až 10 minut a poté lístky vyjmeme.

Náš letní tip: V horkých dnech nechte čaj vychladnout, přihoďte led, plátek citronu a vykouzlíte dokonalý, zdravý ledový čaj bez cukru.

Tvarohovo-mátové řezy s čokoládou

Tvarohovo-mátové řezy s čokoládou

Recept

Střední

50 min

Máta za vás samozřejmě nezhubne, ale je skvělým pomocníkem.

Pomáhá máta pálit tuky?

Máta nepálí tuky přímo, nefunguje jako termogenní spalovač. Její síla při hubnutí spočívá v tom, že potlačuje chuť k jídlu, snižuje nadýmání (opticky tak zeštíhluje břicho) a zlepšuje trávení, což je základní předpoklad pro úspěšné hubnutí.

Čokoládové lanýže s mátou

Čokoládové lanýže s mátou

Recept

Střední

50 min

Kdo by měl být opatrný s mátou

Přestože je máta považována za bezpečnou bylinu, nevyhovuje každému. Opatrnost se doporučuje lidem trpícím refluxem jícnu (pálením žáhy), protože může uvolňovat svěrač mezi jícnem a žaludkem a potíže zhoršit.

Mátové pohárky

Mátové pohárky

Recept

Střední

55 min

Máta dokáže ošálit chutě na sladké a proměnit každé letní jídlo v lehce stravitelnou delikatesu.

Co vše se dá udělat z máty

  • V letních drinkách je máta naprostou královnou a slavné mojito je toho nejlepším důkazem.
  • Kromě toho a zdobení ale perfektně ladí v kombinaci s vychlazeným vodním melounem a slaným sýrem feta, kde vytváří dokonalou souhru chutí.
  • Stejně tak najde své využití při letním grilování, kdy z ní, bílého jogurtu a česneku lze vytvořit lehkou marinádu na kuřecí či jehněčí maso, mentolové silice totiž dodají pokrmům nečekanou lehkost.
Salát s hráškem, sýrem a mátou

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Recept

Lehké

30 min

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