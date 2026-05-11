Žádná věda, jen poctivý kvásek: Takhle se dělá pravé krkonošské kyselo

Petra Burgrová
  5:00
Když se řekne Krkonoše, každému milovníkovi dobrého jídla se okamžitě vybaví vůně čerstvého kvásku, sušených hub a smažené cibulky. Krkonošské kyselo není jen obyčejná polévka, je to symbol hor a poctivé řemeslo v talíři.

Krkonošské kyselo s houbami + stepy | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Co je to kyselo

Je to hutná, sytá a přirozeně nakyslá polévka, jejímž naprostým základem je žitný chlebový kvásek. Právě ten jí dává charakteristickou chuť a krémovou konzistenci.

Odkud kyselo pochází

Jak už název napovídá, domovem této polévky jsou Krkonoše a Podkrkonoší. Své kořeny má hluboko v historii horských oblastí pravděpodobně už v 18. století. Vzniklo z naprosté skromnosti a potřeby využít dostupné suroviny, které v drsných horských podmínkách vydržely celou zimu.

Krkonošské kyselo

Staročeské kyselo s houbami a cibulkou – Tradiční lidový recept našich předků

Recept

Střední

40 min

Houby vždy předem namočte.

Co patří do pravého kysela

Recept se dům od domu mírně liší, ale základní sestava surovin zůstává po generace stejná:

  • Žitný kvásek: Srdce polévky.
  • Sušené houby: Nejlépe směs hřibovitých hub, které polévce dodají barvu i aroma.
  • Brambory: Vařené zvlášť.
  • Vejce: Připravená jako míchaná na troše tuku.
  • Cibule: Dozlatova osmažená cibulka na másle nebo sádle na finální dochucení.
  • Kmín a sůl: Nezbytné koření pro tu správnou horskou chuť.

Krkonošské kyselo s houbami + stepy

Jak se dělá domácí kvásek

Bez dobrého kvásku kyselo prostě neuvaříte. Můžete si ho koupit v pekárně, nebo si udělat vlastní, na o ale potřebujete čas.

  1. Do větší zavařovací sklenice nasypte cca 100 g žitné mouky (ideálně celozrnné nebo chlebové).
  2. Zalijte vlažnou vodou a rozmíchejte na konzistenci hustšího lívancového těsta.
  3. Sklenici přikryjte plátýnkem a nechte při pokojové teplotě 2 až 3 dny pracovat.
  4. Jakmile směs příjemně kysele voní a tvoří se v ní bublinky, je hotovo.
Krkonošské kyselo

Tradiční kyselo s kváskem a smaženým vejcem – Poctivý recept z horských chalup

Recept

Střední

35 min

3 tipy pro nejlepší kyselo

  • Houby předem namočte: Sušené houby nechte alespoň hodinu louhovat ve vlažné vodě. Tuto tmavou vodu pak použijte jako základ polévky, získáte tím mnohem intenzivnější chuť.
  • Pozvolné zahušťování: Kvásek do polévky vlévejte přes cedník a za stálého míchání. Nechte jej alespoň 15 minut provařit, aby ztratil moučnou chuť a polévka se krásně vyhladila.
  • Servírování: Pokud chcete být autentičtí, podávejte brambory v samostatné misce nebo je dejte do talíře až těsně před zalitím polévkou. Zůstanou tak krásně pevné. Osmaženou cibulku a míchaná vajíčka servírujte nakonec doprostřed polévky.

Krkonošské kyselo

Recept Krkonošské kyselo s houbami

Krkonošské kyselo s houbami + stepy

Krkonošské kyselo s houbami

Recept

Střední

30 min

