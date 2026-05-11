Co je to kyselo
Je to hutná, sytá a přirozeně nakyslá polévka, jejímž naprostým základem je žitný chlebový kvásek. Právě ten jí dává charakteristickou chuť a krémovou konzistenci.
Odkud kyselo pochází
Jak už název napovídá, domovem této polévky jsou Krkonoše a Podkrkonoší. Své kořeny má hluboko v historii horských oblastí pravděpodobně už v 18. století. Vzniklo z naprosté skromnosti a potřeby využít dostupné suroviny, které v drsných horských podmínkách vydržely celou zimu.
Co patří do pravého kysela
Recept se dům od domu mírně liší, ale základní sestava surovin zůstává po generace stejná:
- Žitný kvásek: Srdce polévky.
- Sušené houby: Nejlépe směs hřibovitých hub, které polévce dodají barvu i aroma.
- Brambory: Vařené zvlášť.
- Vejce: Připravená jako míchaná na troše tuku.
- Cibule: Dozlatova osmažená cibulka na másle nebo sádle na finální dochucení.
- Kmín a sůl: Nezbytné koření pro tu správnou horskou chuť.
Jak se dělá domácí kvásek
Bez dobrého kvásku kyselo prostě neuvaříte. Můžete si ho koupit v pekárně, nebo si udělat vlastní, na o ale potřebujete čas.
- Do větší zavařovací sklenice nasypte cca 100 g žitné mouky (ideálně celozrnné nebo chlebové).
- Zalijte vlažnou vodou a rozmíchejte na konzistenci hustšího lívancového těsta.
- Sklenici přikryjte plátýnkem a nechte při pokojové teplotě 2 až 3 dny pracovat.
- Jakmile směs příjemně kysele voní a tvoří se v ní bublinky, je hotovo.
Tradiční kyselo s kváskem a smaženým vejcem – Poctivý recept z horských chalup
Střední
35 min
3 tipy pro nejlepší kyselo
- Houby předem namočte: Sušené houby nechte alespoň hodinu louhovat ve vlažné vodě. Tuto tmavou vodu pak použijte jako základ polévky, získáte tím mnohem intenzivnější chuť.
- Pozvolné zahušťování: Kvásek do polévky vlévejte přes cedník a za stálého míchání. Nechte jej alespoň 15 minut provařit, aby ztratil moučnou chuť a polévka se krásně vyhladila.
- Servírování: Pokud chcete být autentičtí, podávejte brambory v samostatné misce nebo je dejte do talíře až těsně před zalitím polévkou. Zůstanou tak krásně pevné. Osmaženou cibulku a míchaná vajíčka servírujte nakonec doprostřed polévky.
Recept Krkonošské kyselo s houbami
